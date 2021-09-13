Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ригла
аптечная сеть
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Публикаций - 47, упоминаний - 53
Ригла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|Горбунов Вадим 12 4
|Усик Сергей 7 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Паныч Инга 7 4
|Теличева Наталья 125 4
|Алехин Александр 6 3
|Першутов Александр 4 3
|Сологуб Денис 16 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Козырь Сергей 30 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Староверов Денис 14 3
|Спиридонов Александр 35 3
|Лащев Сергей 2 2
|Алтухов Сергей 8 2
|Зайцев Николай 28 2
|Десятов Роман 13 2
|Заборов Михаил 2 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Рыжонков Дмитрий 3 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Беренов Александр 4 2
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Горник Александр 3 2
|Румянцев Антон 46 2
|Самойленко Максим 65 1
|Курцер Марк 3 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Широян Карина 2 1
|Грудцына Алена 1 1
|Распутин Павел 3 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Трифонов Евгений 4 1
|Иванов Константин 17 1
|Анкудинов Алексей 7 1
|Филиппов Александр 11 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Голубев Василий 32 1
|Марчева Ирина 4 1
|Родионов Дмитрий 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru