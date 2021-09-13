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Ригла
аптечная сеть


13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
13.07.2021 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 1
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
12.03.2018 «Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG 3
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц 1
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
04.08.2016 «Яндекс.Деньги» начали выпускать карты с бонусами «Связного-Клуба» 1
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
10.03.2015 «МДМ Банк» и uBank запустили совместную карту World MasterCard 1
02.10.2014 Информационная сеть «Ригла» под защитой Eset NOD32 1
09.12.2013 Фармацевтическая группа «Протек» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
18.04.2013 Digia выпустила специализированное аналитическое решение для аптек 1
17.04.2013 Оборот Digital Design по итогам 2012 г. превысил 1 млрд руб. 1
25.03.2013 Покупателям не нужны инновации 2
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
23.11.2012 Бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» теперь можно обменивать на авиа и ж/д-билеты 1
16.04.2012 Maykor: пора взглянуть на ИТ-аутсорсинг по-новому 1
06.02.2012 Еще одна "дочка" готовится покинуть IBS 1
24.01.2012 Аптечная сеть «Ригла» автоматизировала управление ассортиментом на базе DocsVision 3
08.11.2011 «ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники сети аптек «Ригла» в Краснодаре 1
03.11.2011 Финны наступают: интегратор Digia присоединил российского BI-игрока 1
18.07.2011 Digital Design построила систему управления совещаниями в аптечной сети «Ригла» 1
25.04.2011 2 июня в Москве откроется российский саммит Customer Management 1

Публикаций - 47, упоминаний - 53

Ригла упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 4
Selectel - Селектел 137 4
Navicon - Навикон 198 4
Microsoft Corporation 11168 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Белый Ветер Цифровой 117 1
Актион-МЦФЭР 18 1
Доктис ДМО - Doctis 4 1
Trialink - Триалинк ГК 5 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Columbus - Колумбус 125 1
IBM 3557 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Inventive Retail Group 63 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Абрау-Дюрсо 9 4
Спортмастер 116 4
Адамас - Ювелирный завод 56 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
uBank 21 1
МДМ Банк 150 1
Актион-МЦФЭР Главбух Ассистент 2 1
Планета Здоровья 4 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Магнит аптека 4 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 4
Microsoft Azure 1171 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
IBM Cognos BI 143 2
Navicon Pharma CRM 12 2
Kaspersky Total Space Security 38 1
Apple AirTag 11 1
Mindbox Mailfit 1 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Microsoft Excel 438 1
Symbian OS 782 1
Google Android 10751 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple iOS 5742 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
CSI Set Retail 44 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Горбунов Вадим 12 4
Усик Сергей 7 4
Мелингер Станислав 12 4
Паныч Инга 7 4
Теличева Наталья 125 4
Алехин Александр 6 3
Першутов Александр 4 3
Сологуб Денис 16 3
Кастильо Игорь 24 3
Козырь Сергей 30 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Староверов Денис 14 3
Спиридонов Александр 35 3
Лащев Сергей 2 2
Алтухов Сергей 8 2
Зайцев Николай 28 2
Десятов Роман 13 2
Заборов Михаил 2 2
Дубровская Ольга 4 2
Рыжонков Дмитрий 3 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Беренов Александр 4 2
Батюшенков Дмитрий 6 2
Горник Александр 3 2
Румянцев Антон 46 2
Самойленко Максим 65 1
Курцер Марк 3 1
Осеевский Михаил 221 1
Широян Карина 2 1
Грудцына Алена 1 1
Распутин Павел 3 1
Кравченко Сергей 10 1
Трифонов Евгений 4 1
Иванов Константин 17 1
Анкудинов Алексей 7 1
Филиппов Александр 11 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Голубев Василий 32 1
Марчева Ирина 4 1
Родионов Дмитрий 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Владимирская область 369 1
Россия - Белгородская область 370 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Ростовская область 864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
Инсорсинг - Инхаус 20 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
РАН - Российская академия наук 317 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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