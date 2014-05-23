«Русславбанк» выполнил проект по централизации ИТ-инфраструктуры «Русславбанк» выполнил проект по централизации своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке». Централизованная АБС банка реализована средствами ИСУБД «Новая Афина» и обеспечивает расчетно-кассовую, кредитную и депозитную работу всех филиалов с физическими и юридическими лицами. С ней интегрировано множество специализированных систем, обслуживающих

Новая система расчетов ВТБ работает на «Новой Афине» Банк ВТБ ввел в промышленную эксплуатацию новую систему расчетов, реализованную средствами ИСУБД «Новая Афина». Целями внедрения новой системы расчетов стали: замена программного обеспечения собственной разработки ВТБ на современную промышленную систему в рамках общего подхода банка к интеграции

«Банк Кипра» обслуживает клиентов вместе с «Новой Афиной» imited Liability Company (ООО КБ «Банк Кипра») - дочерний банк Bank of Cyprus Public Company Limited, головного банка крупнейшей банковской группы Кипра, ввел в промышленную эксплуатацию ИСУБД «Новая Афина» в составе прикладных подсистем: «Расчетное обслуживание», «Кредиты», «Депозиты физических и юридических лиц», «Валютный дилинг», «Отчетность». Внедрение было выполнено в июне 2007 г. Исп

«Новая Афина» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2000 В очередной раз подтверждено соответствие компании «Новая Афина» стандарту ISO 9001:2000 аудиторской проверкой, выполненной независимым классификационным и сертификационным обществом Det Norske Veritas (DNV) 4-5 декабря 2007 г. Первой из российских пр

ВТБ построил систему валютных расчетов на базе ИСУБД «Новая Афина» Компания «Новая Афина» успешно реализовала проект по построению системы автоматизации валютных расчетов для банка ВТБ. Выполнению проекта предшествовали полтора года совместных работ специалистов «Новой Афины»

"Новая Афина" представила свои технологии банковскому сообществу Украины На III международном банковском форуме «Банк-Развитие-2006», проходившем в октябре 2006 г. в г. Киев, компания «Новая Афина» представила свои технологии, предназначенные для комплексной автоматизации деятельности современного банка и информационной поддержки управления разных уровней. Представленные решения пр

"Нурбанк" интегрировал "Новую Афину" с Oracle Financial Services Applications Специалисты «Нурбанк» интегрировали ИСУБД «Новая Афина» с Oracle Financial Services Applications, Интеграция ИСУБД «Новая Афина» и Oracle Financial Services Applications (OFSA) выполнена банком в рамках создания системы автоматизирован

"Новая Афина" готова к переходу на новый стандарт бухгалтерского учета "Новая Афина" провела экспресс-анализ проекта Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 05.12.2002 № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организаци

"Внешторгбанк" автоматизирует работу филиалов «Внешторгбанк» выбрал информационную систему управления банковской деятельностью (ИСУБД) «Новая Афина» (от одноименной компании) в качестве платформы автоматизации своих 28 региональных филиалов. В 2004 году банком была принята стратегия развития ИТ, в рамках которой поставлена задача обе

Внешторгбанк выбрал разработчика новой системы расчетов Внешторгбанк провел конкурс на реализацию проекта по запуску новой системы расчетов среди российских компаний. В результате в качестве поставщика была выбрана фирма «Новая Афина». Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе подразделения Внешторгбанка ознакомились с решениями компаний, представленных на российском рынке. По итогам рейтингового голосования были

"Новая Афина" представила систему "Аналитический учет" Компания «Новая Афина» выпустила систему «Аналитический учет». Это решение содержит в себе широкий набор инструментов для организации различных отчетных методик, позволяющий средствами системы создавать и обра

"Новая Афина" сообщила о функциональном расширении системы На X Форуме разработчиков АБС, который состоится 12–14 октября компания «Новая Афина» представит подсистему «Аналитический учет». Она является новым инструментом информационной поддержки управления и развития отчетных технологий. Настраиваемый инструментарий предназначен

"Новая Афина" подтвердила сертификацию ISO 9001:2000 По результатам планового периодического аудита, проводившегося 1-2 сентября 2004 года, компания «Новая Афина» в третий раз подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2000. Аудиторская проверка была осуществлена независимым классификационным и сертификационным обществом Det Norske Veritas (DNV),

"Новая Афина" помогает развиваться системе "АНЕЛИК" к РУ» и руководитель системы «АНЕЛИК» Армен Казарян. Говоря об особом значении высокотехнологических решений для банков, занимающихся денежными переводами, Казарян дал достойную оценку системе «Новая Афина», ставшей для быстро развивающегося банка надежной информационно-технологической базой. ООО КБ «Анелик РУ» использует «Новую Афину» с 2001 года. За это время количество транзакций и оборо

HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome Компании Hewlett-Packard, "Диасофт+ПрограмБанк" и i-Teco объявили о результатах тестирования автоматизированного банковского решения "Новая Афина" на платформе НР9000 SuperDome. Программный комплекс "Новая Афина" стал первым в России решением, официально продвигаемым на высокопроизводительной платформе HP SuperDome.В результ

ИСУБД "Новая Афина" и Compaq AlphaServer: созданы друг для друга 17 июля московское представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах тестирования интегрированной системы управления банковской деятельностью (ИСУБД) "Новая Афина" компании "Диасофт+ПрограмБанк" на четырехпроцессорном сервере Compaq AlphaServer среднего класса с новейшими процессорами EV68 с частотой 1 ГГц в среде Tru64UNIX.В ходе испытаний сервер