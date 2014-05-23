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Афина множественное значение



23.05.2014 «Русславбанк» выполнил проект по централизации ИТ-инфраструктуры

«Русславбанк» выполнил проект по централизации своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке». Централизованная АБС банка реализована средствами ИСУБД «Новая Афина» и обеспечивает расчетно-кассовую, кредитную и депозитную работу всех филиалов с физическими и юридическими лицами. С ней интегрировано множество специализированных систем, обслуживающих

02.03.2009 Новая система расчетов ВТБ работает на «Новой Афине»

Банк ВТБ ввел в промышленную эксплуатацию новую систему расчетов, реализованную средствами ИСУБД «Новая Афина». Целями внедрения новой системы расчетов стали: замена программного обеспечения собственной разработки ВТБ на современную промышленную систему в рамках общего подхода банка к интеграции

17.12.2007 «Банк Кипра» обслуживает клиентов вместе с «Новой Афиной»

imited Liability Company (ООО КБ «Банк Кипра») - дочерний банк Bank of Cyprus Public Company Limited, головного банка крупнейшей банковской группы Кипра, ввел в промышленную эксплуатацию ИСУБД «Новая Афина» в составе прикладных подсистем: «Расчетное обслуживание», «Кредиты», «Депозиты физических и юридических лиц», «Валютный дилинг», «Отчетность». Внедрение было выполнено в июне 2007 г. Исп
10.12.2007 «Новая Афина» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2000

В очередной раз подтверждено соответствие компании «Новая Афина» стандарту ISO 9001:2000 аудиторской проверкой, выполненной независимым классификационным и сертификационным обществом Det Norske Veritas (DNV) 4-5 декабря 2007 г. Первой из российских пр
13.11.2007 ВТБ построил систему валютных расчетов на базе ИСУБД «Новая Афина»

Компания «Новая Афина» успешно реализовала проект по построению системы автоматизации валютных расчетов для банка ВТБ. Выполнению проекта предшествовали полтора года совместных работ специалистов «Новой Афины»
27.11.2006 "Новая Афина" представила свои технологии банковскому сообществу Украины

На III международном банковском форуме «Банк-Развитие-2006», проходившем в октябре 2006 г. в г. Киев, компания «Новая Афина» представила свои технологии, предназначенные для комплексной автоматизации деятельности современного банка и информационной поддержки управления разных уровней. Представленные решения пр
18.10.2006 "Нурбанк" интегрировал "Новую Афину" с Oracle Financial Services Applications

Специалисты «Нурбанк» интегрировали ИСУБД «Новая Афина» с Oracle Financial Services Applications, Интеграция ИСУБД «Новая Афина» и Oracle Financial Services Applications (OFSA) выполнена банком в рамках создания системы автоматизирован
11.09.2006 "Новая Афина" готова к переходу на новый стандарт бухгалтерского учета

"Новая Афина" провела экспресс-анализ проекта Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 05.12.2002 № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организаци
11.07.2005 "Внешторгбанк" автоматизирует работу филиалов

«Внешторгбанк» выбрал информационную систему управления банковской деятельностью (ИСУБД) «Новая Афина» (от одноименной компании) в качестве платформы автоматизации своих 28 региональных филиалов. В 2004 году банком была принята стратегия развития ИТ, в рамках которой поставлена задача обе
31.05.2005 Внешторгбанк выбрал разработчика новой системы расчетов

Внешторгбанк провел конкурс на реализацию проекта по запуску новой системы расчетов среди российских компаний. В результате в качестве поставщика была выбрана фирма «Новая Афина». Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе подразделения Внешторгбанка ознакомились с решениями компаний, представленных на российском рынке. По итогам рейтингового голосования были

29.10.2004 "Новая Афина" представила систему "Аналитический учет"

Компания «Новая Афина» выпустила систему «Аналитический учет». Это решение содержит в себе широкий набор инструментов для организации различных отчетных методик, позволяющий средствами системы создавать и обра
20.09.2004 "Новая Афина" сообщила о функциональном расширении системы

На X Форуме разработчиков АБС, который состоится 12–14 октября компания «Новая Афина» представит подсистему «Аналитический учет». Она является новым инструментом информационной поддержки управления и развития отчетных технологий. Настраиваемый инструментарий предназначен

03.09.2004 "Новая Афина" подтвердила сертификацию ISO 9001:2000

По результатам планового периодического аудита, проводившегося 1-2 сентября 2004 года, компания «Новая Афина» в третий раз подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2000. Аудиторская проверка была осуществлена независимым классификационным и сертификационным обществом Det Norske Veritas (DNV),
16.06.2004 "Новая Афина" помогает развиваться системе "АНЕЛИК"

к РУ» и руководитель системы «АНЕЛИК» Армен Казарян. Говоря об особом значении высокотехнологических решений для банков, занимающихся денежными переводами, Казарян дал достойную оценку системе «Новая Афина», ставшей для быстро развивающегося банка надежной информационно-технологической базой. ООО КБ «Анелик РУ» использует «Новую Афину» с 2001 года. За это время количество транзакций и оборо
31.08.2001 HP, "Диасофт+Програмбанк" и I-Teco представили результаты тестирования решения "Новая Афина" на платформе НР9000 Superdome

Компании Hewlett-Packard, "Диасофт+ПрограмБанк" и i-Teco объявили о результатах тестирования автоматизированного банковского решения "Новая Афина" на платформе НР9000 SuperDome. Программный комплекс "Новая Афина" стал первым в России решением, официально продвигаемым на высокопроизводительной платформе HP SuperDome.В результ
18.07.2001 ИСУБД "Новая Афина" и Compaq AlphaServer: созданы друг для друга

17 июля московское представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах тестирования интегрированной системы управления банковской деятельностью (ИСУБД) "Новая Афина" компании "Диасофт+ПрограмБанк" на четырехпроцессорном сервере Compaq AlphaServer среднего класса с новейшими процессорами EV68 с частотой 1 ГГц в среде Tru64UNIX.В ходе испытаний сервер

08.07.1999 АКБ "Желдорбанк" проводит информационную интеграцию на базе ИСУБДэ"Новая Афина", разработанной компанией "Диасофт+ПрограмБанк".

В АКБ "Желдорбанк" начато внедрение подсистемы "Ценные бумаги", входящей в состав информационной системы управления банковской деятельностью "Новая Афина", разработанной компанией "Диасофт+ПрограмБанк". До настоящего времени в банке эксплуатировались системы различных фирм-поставщиков банковского программного обеспечения, в т.ч. собственно

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Афина и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 28
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 16
Diasoft - Диасофт 882 7
Oracle Corporation 6705 6
ПрограмБанк 95 5
BBK Electronics Corp 313 5
Intel Corporation 12216 5
Microsoft Corporation 24662 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 4
Google LLC 11821 4
Yandex - Яндекс 7410 3
Huawei 3946 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
DNV - Det Norske Veritas 18 3
Telegram Group 2015 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
БИС - Банковские информационные системы 100 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 2
Quorum - Кворум - 126 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
HP Inc. 5691 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
Amlogic 35 2
Ростелеком 9739 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
SAP SE 5280 1
DEXP 53 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
Evola - Эвола 30 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 21
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 8
Hyundai Motor Company 388 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 1
TÜV Rheinland Group 143 1
Русский стандарт Банк 444 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Сбер - СберАвто 30 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 20
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Diasoft 5NT 24 1
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Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Круглов Константин 28 2
Колбин Евгений 67 1
Греф Герман 421 1
Огуряев Дмитрий 85 1
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Солдатенков Сергей 161 1
Назипов Дмитрий 85 1
Коротков Андрей 85 1
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Бунто Владислав 4 1
Ермилова Татьяна 1 1
Шитова Татьяна 7 1
Чернобровина Анастасия 1 1
Комиссарова Елена 1 1
Пузанов Михаил 2 1
Глазков Александр 138 1
Щебланов Даниил 1 1
Казарян Армен 1 1
Гургенян Лиана 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 3
Южная Корея - Республика 6659 3
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Греция - Афины 121 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1666 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
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Норвегия - Королевство 1804 1
Кипр - Республика 555 1
Армения - Республика 2291 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 327 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Беларусь - Белоруссия 5692 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 940 1
Европа 21802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5792 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1643 3
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