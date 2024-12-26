Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио

Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси. В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.