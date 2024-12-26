Wargaming Lesta Games Леста Игры Леста Геймс Эдженси Lesta Studio Леста Студио
Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси. В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.
Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк Совесть 271 1
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|РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 2
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