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Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио

Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси.  В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.


26.12.2024 Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam 1
26.12.2024 Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик» 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
16.11.2023 В RuStore появятся игры от Lesta Games 2
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru» 2
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 2
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
14.04.2010 Playnatic начала закрытое тестирование MMORTS Elements of War 1
09.03.2010 "Империя: Смутное время". Патч 1.01 1
11.12.2009 "Империя: Смутное время" в продаже 1
01.12.2009 "Империя: Смутное время" в печати 1
31.07.2009 "Империя: Смутное время". Демо 1
03.07.2009 Cannon Strike в продаже 1
23.06.2009 Cannon Strike в печати 1
05.05.2009 "Империя: Смутное время". Видео 1
20.11.2008 "Империя: Смутное время" в разработке 1
29.04.2008 "Агрессия": Патч 1.23 1
09.11.2007 "Агрессия": Патч 1.1 1
13.09.2007 "Агрессия" в продаже 1
24.08.2007 "Агрессия" отправлена "на золото" 1
21.08.2007 "Агрессия": Демоверсия 1
08.08.2007 Сентябрьская "Агрессия" 1
05.04.2007 "Новый Диск" на КРИ 2007 1
07.03.2007 "Агрессивный" фокус-тест 1
15.02.2007 Обзор «Стальные монстры: Союзники». Расширение войны 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

8213 9
Бука - Buka Entertaiment 482 8
Wargaming 151 3
Fortnite 76 2
Valve Software 207 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 2
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Nvidia Corp 3487 1
Game Insight 37 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Tencent 157 1
Nintendo 755 1
Epic Games 154 1
Новый диск 956 1
CD Projekt RED 80 1
Arise 20 1
ND Видеоигры 3 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Microsoft Corporation 24625 1
GitHub 814 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Proton Technologies AG 40 1
Wargaming - BigWorld Technology 4 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Google LLC 11775 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 1
Совкомбанк Совесть 271 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
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