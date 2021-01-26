Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Walt Disney
20th Century Fox
Публикаций - 59, упоминаний - 62
Walt Disney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 1
|Туманов Олег 12 2
|Волин Алексей 114 1
|Семенов Алексей 70 1
|Воронцов Константин 10 1
|Ситковская Мария 3 1
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 12 1
|Доброхвалова Татьяна 2 1
|Широков Илья 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru