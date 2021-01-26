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Walt Disney
20th Century Fox



26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
03.05.2018 «Билайн» объявил о запуске новой версии «Билайн ТВ» 1
21.04.2016 20th Century Fox начнет трансляцию контента следующего поколения на базе унифицированной сети доставки Ericsson 1
11.04.2016 «Спутник/Кино» пополнился фильмотекой сервиса Окко 1
08.09.2015 Samsung застолбил рынок BR-дисков формата UltraHD 1
23.12.2014 Россиянин осужден по уголовной статье за раздачу на торренте 1
04.07.2013 Запущена англоязычная версия «Одноклассников» 1
18.01.2013 Gearbox и Sega дадут новый бой Чужим 1
17.12.2012 "Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad 1
17.12.2012 «Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad 1
28.11.2012 Видеосервис Play теперь совместим с голосовым управлением Samsung Smart TV 1
25.04.2012 Интернет-кинотеатр ivi.ru подписал контракты со всеми голливудскими киностудиями 1
01.02.2012 Онлайн-кинотеатр ivi.ru расширит свой каталог на 10 тыс. фильмов 1
01.03.2011 Symantec Endpoint Protection 12: поддержка виртуальных сред и «облачные» технологии защиты 1
04.03.2009 Суд над торрентами: портал-лидер ждет приговора 1
20.06.2008 Apple iTunes продал 5 млрд песен 2
30.05.2008 iTunes начнет продавать фильмы британцам 1
14.04.2008 Hulu станет международным 1
28.03.2008 Китайский киносайт засудит голливудские студии 1
21.03.2008 Защиту Blu-ray окончательно взломали 1
17.03.2008 Flickr станет новым соперником YouTube 1
14.03.2008 Крупнейшие киностудии подали в суд на китайскую компанию 1
13.03.2008 Медиагиганты открыли «убийцу» YouTube 1
13.03.2008 NBC Universal и News Corp. открыли «убийцу» You Tube 1
11.03.2008 Hulu открывается для широкой публики 1
21.02.2008 Отныне все голливудские студии поддерживают Blu-ray 1
01.02.2008 Правозащитники наступают на The Pirate Bay 1
15.01.2008 Онлайновая игра по мотивам «Ледникового периода» 1
09.01.2008 Битва форматов высокой четкости близка к завершению 1
29.10.2007 Hulu: началось бета-тестирование «убийцы YouTube» 1
26.10.2007 NBC покинет YouTube 1
31.08.2007 Hulu: «убийцу» YouTube придется подождать 1
20.08.2007 Австралиец арестован за первую пиратскую копию «Симпсонов в кино» 1
29.05.2007 20th Century Fox снимет фильм The Sims 1
23.03.2007 Медиагиганты «убьют» YouTube 1
16.03.2007 CeBIT: формату DVD осталось не более 3-х лет 1
26.02.2007 BitTorrent открыл сервис легальных загрузок 1
29.01.2007 YouTube изгнал пирата Fox 1
01.12.2006 BitTorrent становится легальным 1

Публикаций - 59, упоминаний - 62

Walt Disney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3468 9
AOL Inc 1482 8
Microsoft Corporation 20962 7
Comcast 211 6
Sony 5559 5
Apple Inc - Эппл Рус 10085 5
Samsung Electronics 8922 4
Toshiba Corporation 2747 4
Intel Corporation 10778 3
Vivendi Games 69 3
Google LLC 9402 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 2
Cisco Systems 4624 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
EchoStar Communications 54 1
LeEco - LeTV 50 1
Virgin Group 88 1
TI - Texas Instruments Incorporated 757 1
Nvidia Corp 3009 1
IBM 8637 1
Singapore Telecommunications - Singtel 104 1
Telstra Corporation Limited 185 1
SEGA 362 1
Gameloft 49 1
Globe Telecom 28 1
Dolby Laboratories 31 1
Gearbox Software 95 1
Sanyo Electric 329 1
Ericsson 2273 1
Dell EMC 4463 1
Amazon Inc - Amazon.com 2514 1
Meta - Facebook 4113 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 1
LG Electronics 3116 1
Accenture - Аксенчер 773 1
HP Inc. 5096 1
AMD - Advanced Micro Devices 3487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 1
Sony Pictures Entertainment 133 21
Warner Bros. International Television Distribution 260 20
Paramount Pictures Corporation 70 14
Walt Disney Company 478 13
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 22 8
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 7
Warner 66 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 45 3
Walmart - Wal-Mart Stores 318 2
Sony BMG 175 2
UMG - Universal Music Group 248 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 10 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Skoda - Škoda Auto 33 1
DreamWorks Animation LLC 33 1
Ford 350 1
GM - General Motors 418 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 1
Procter&Gamble - P&G 196 1
Renault - Рено Россия 122 1
Central Partnership - Централ Партнершип 29 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 234 1
Neopets 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
DVD Forum 17 1
HD DVD Promotion Group 9 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 4
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 3
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 182 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 197 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 563 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 242 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 511 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 65 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 1
Пылесос - Vacuum cleaner 106 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 1
MicroLED 20 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1481 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 818 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 1
Myspace - социальная сеть 607 9
Google YouTube - Видеохостинг 2165 8
Hulu - Онлайн-кинотеатр 90 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 3
Apple iPad 3534 2
Google Android 11622 2
Apple iOS 6193 2
Apple iTunes Store 983 2
Microsoft Windows Media Player 508 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3292 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 2
SlySoft AnyDVD HD 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 27 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Samsung Ambient 15 1
EA The Sims - компьютерная игра 113 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 7 1
Flickr - Фотохостинг 239 1
Okko спорт 2 1
Samsung Quantum Processor 8 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 612 1
Nintendo DS - игровая консоль 321 1
Samsung Infinity Flex Display - Гибкий дисплейный модуль 6 1
Samsung Smart TV 68 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Apple iPod 1376 1
Microsoft Office 365 788 1
VK - Mail.ru Одноклассники 968 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 385 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 93 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 192 1
Microsoft Windows 10 10088 1
Nvidia GeForce GTX 3055 1
Samsung The Serif 5 1
Samsung The Wall 21 1
Туманов Олег 12 2
Волин Алексей 114 1
Семенов Алексей 70 1
Воронцов Константин 10 1
Ситковская Мария 3 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 12 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Широков Илья 34 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 10
Россия - Российская федерация - РФ 82082 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 4
США - Джорджия - Атланта 182 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 105 2
Швеция - Королевство 1762 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 2
Франция - Французская Республика 4919 1
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Швеция - Стокгольм 351 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 267 1
США - Лос-Анджелес 661 1
Грузия 1029 1
США - Калифорния 3063 1
Северная Америка 2525 1
Украина 5501 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 1
Италия - Итальянская Республика 2815 1
Германия - Федеративная Республика 7770 1
США - Нью-Йорк 2583 1
Канада 3047 1
Европа Восточная 2804 1
Сингапур - Республика 1510 1
Япония 7883 1
Южная Корея - Республика 3248 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 2
The Pirate Bay 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2225 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1226 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 1
Пиратство - Авторское право 262 1
Черный юмор 3 1
NBC Universal Media 62 11
News Corp 184 9
Thomson Reuters - Рейтер 5606 7
NBC News 165 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 422 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 2
Viacom - Video & Audio Communications 113 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
National Geographic 60 1
Mercury Center 309 1
Reg Hardware 91 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Mashable 320 1
Associated Press 1965 1
Коммерсантъ - Издательский дом 783 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
23ABC News 127 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
FT - Financial Times 1067 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
NPD Group 140 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
CeBIT 406 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
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