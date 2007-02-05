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SoftBank Telecom
Japan Telecom



05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
27.05.2004 Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд. 1
02.02.2004 Vodafone Group поменяла кадры 1
21.08.2003 Ripplewood Holdings выкупит проводные активы Japan Telecom за $2,2 млрд. 2
15.08.2003 Vodafone продаст активы проводной связи Japan Telecom 1
28.05.2003 Japan Telecom вернулся к прибыльности 2
14.03.2003 Japan Telecom начинает предоставление услуг IP-телефонии индивидуальным клиентам 3
14.11.2002 Japan Telecom сообщила о прибыли по итогам полугодия 1
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 2
06.06.2002 Японский рынок связи: сотовая телефония вытесняет проводную 2
31.05.2002 Japan Telecom заработала в прошедшем году 1,7 трлн. иен 2
30.05.2002 Japan Telecom продаст подразделение по предоставлению ADSL-услуг компании eAccess 2
29.04.2002 Japan Telecom готовится к реструктуризации 5
12.04.2002 Еще три японских интернет-провайдера присоединились к экспериментальной беспроводной сети 1
10.04.2002 J-Phone вышла на второе место в Японии благодаря продажам телефонов с цифровой камерой 1
15.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Сквозь дым, огонь и медные кабели (ч.2) 2
04.03.2002 Годовой убыток Japan Telecom составит $527 млн. 1
22.02.2002 Рынок телекоммуникаций: Сотовый бум или сотовый Doom? ч.2 1
18.02.2002 Qwest Communications и Japan Telecom совместно предоставят услуги связи для транснациональных корпораций 2
13.02.2002 J-Phone летом начнет предоставлять услуги 3G-связи в Японии 1
19.12.2001 Сегодня впервые осуществлен роуминг в сетях 3G 2
18.12.2001 Vodafone продолжит сокращение штата своего германского филиала Arcor 1
29.11.2001 Vodafone назначила нового президента убыточной Japan Telecom 2
23.11.2001 Japan Telecom сообщила об убытках из-за падения популярности услуг проводной связи 3
26.10.2001 Japan Telecom сократит штат на 600 человек 2
21.09.2001 Vodafone уплатит $2,64 млрд. за контроль над Japan Telecom 6
18.09.2001 Vodafone потратит $2 млрд. на увеличение своей доли акций в Japan Telecom до 66,7% 2
13.09.2001 Акционеры одобрили слияние филиалов японской J-Phone 1
23.07.2001 VoiceXML станет стандартом речевого доступа в интернет к концу года 1
28.05.2001 Подписаны контракты на строительство подводного кабеля между Японией и Кореей 2
03.05.2001 Vodafone заплатит $6,9 млрд. за пакеты акций British Telecom 1
26.02.2001 Vodafone приобретет еще 10% Japan Telecom 3
20.12.2000 Vodafone купит 15% акций Japan Telecom 3
13.12.2000 Vodafone намерена приобрести 15% Japan Telecom за $2,5 млрд. 5
13.12.2000 Vodafone намерена приобрести 15% Japan Telecom за $2,5 млрд. 5
09.12.2000 AT&T может продать свой пакет акций в Japan Telecom 5
30.10.2000 Семь телекоммуникационных компаний инвестируют $4 млрд. в создание тихоокеанской оптоволоконной кабельной сети Asia-America Network 1
12.10.2000 Японский оператор J-Phone введет услуги мобильной связи третьего поколения в декабре 2001 года 1
04.10.2000 Nokia поставит японской J-Phone Communications оборудование для WCDMA-сети 1
18.09.2000 Ericsson и J-PHONE планируют построить 3G-сеть WCDMA в Японии 1

Публикаций - 68, упоминаний - 126

SoftBank Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Group 1241 27
J-Phone 95 23
BT Group - British Telecommunications 570 20
NTT DoCoMo 1002 18
AT&T Inc 1500 15
Nokia Corporation 5012 8
Ericsson 2235 7
KDDI Corporation 214 5
NTT Com - NTT Communications 74 5
KPN 232 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 275 4
Nortel Networks 1259 4
Qualcomm Technologies 1473 4
Lenovo Motorola 3211 4
KT Corporation - Korea Telecom 110 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 3
Verizon 818 3
NEC 1570 3
IBM 8247 3
Microsoft Corporation 20288 3
Cisco Systems 4542 3
Vodafone AirTouch 72 3
Orange France Télécom 634 2
SK Telecom 184 2
Telstra Corporation Limited 184 2
Verizon - WorldCom 416 2
AOL Inc 1476 2
AT&T Wireless Services 255 2
Global Crossing 164 2
Mobilcom 90 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1255 2
Fujitsu 1525 2
Nokia Alcatel-Lucent 1371 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 2
LG Electronics 2885 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 2
Deutsche Telekom 885 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 2
Samsung Electronics 8405 2
Cable & Wireless 135 1
Hyundai Motor 247 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 1
Renault - Рено Россия 116 1
Ford 320 1
SoftBank Group 201 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 82 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Mannesmann 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 234 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 335 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 3
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 12 1
Optical Access 70 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 160 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 648 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 1
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 53 2
Symbian OS 1216 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 49 1
Космодром Байконур 347 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
AOL Instant Messenger 90 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 806 2
Мирошников Борис 42 1
Николаев Александр 17 1
Корсак Александр 5 1
Умаров Михаил 50 1
Романов Михаил 26 1
Васильев Владимир 28 1
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 4 1
Кравцов Алексей 26 1
Япония 6703 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 5
Азия - Азиатский регион 2863 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 5
Австралия - Австралийский Союз 2036 4
Россия - Российская федерация - РФ 76278 4
Япония - Токио 764 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 3
Европа 6447 3
Северная Америка 2350 3
Испания - Королевство 2234 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 3
Италия - Итальянская Республика 2438 3
Сингапур - Республика 1407 3
Германия - Федеративная Республика 6766 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1160 2
Америка 906 2
Южная Корея - Республика 2839 2
Япония - Осака 90 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1113 1
Монако Княжество 87 1
США - Техас - Даллас 92 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
Ливан - Ливанская Республика 105 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 246 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 1
США - Техас 582 1
Китай - Шанхай 513 1
Египет - Арабская Республика 522 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 341 1
США - Нью-Джерси 213 1
США - Калифорния 2306 1
Ирландия - Республика 740 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 1
Дания - Королевство 777 1
Швеция - Королевство 1526 1
Бразилия - Федеративная Республика 1714 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 50 1
FT - Financial Times 1050 6
Nikkei - Издание 246 3
Total Telecom 260 2
Faulkner Information Services 100 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
Newsbytes News Network 212 1
Moody's Investors Service 63 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 157 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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