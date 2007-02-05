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SoftBank Telecom
Japan Telecom
SoftBank Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gates William Henry - Гейтс Билл 806 2
|Мирошников Борис 42 1
|Николаев Александр 17 1
|Корсак Александр 5 1
|Умаров Михаил 50 1
|Романов Михаил 26 1
|Васильев Владимир 28 1
|Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 4 1
|Кравцов Алексей 26 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 2
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 1
|ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
|ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 50 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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