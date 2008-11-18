Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Broadcom
NortonLifeLock Symantec MessageLabs
Публикаций - 81, упоминаний - 121
Broadcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cluley Graham - Клули Грэхем 118 3
|Blair Tony - Блэр Тони 56 1
|Кобзарева Ольга 11 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Ильин Сергей 12 1
|Курникова Анна 26 1
|Александрова Анна 20 1
|Власова Анна 20 1
|Степаненко Андрей 26 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 863 1
|Шабанов Илья 57 1
|Зенкин Денис 262 1
|Пешков Алексей 2 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
|Груздев Сергей 29 1
|Романов Михаил 26 1
|Аитов Тимур 187 1
|IDC - International Data Corporation 4524 5
|Gartner 3187 3
|eMarketer 195 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 1
|Fortune Global 500 268 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru