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Broadcom
NortonLifeLock Symantec MessageLabs



18.11.2008 Symantec завершила приобретение MessageLabs
09.10.2008 Symantec купила SaaS-провайдера за $695 млн
11.04.2008 MessageLabs попала в список рассылщиков спама
04.07.2007 MessageLabs: спамеры «переходят на личности»
12.03.2007 Создан стопроцентный защитник от спама?
23.01.2006 MessageLabs переманивает клиентов BlackSpider
09.12.2004 ИТ-преступность поставила рекорд
08.12.2004 MessageLabs: фишинг – компьютерное преступление номер один
04.11.2004 Новый инструмент фишинга ждет своих жертв
03.09.2004 MessageLabs и Symantec объединились против спама
18.08.2004 Определились цены на аренду заражённых ПК
16.12.2002 В "разгуле" вирусов виноваты домашние пользователи
29.07.2002 MessageLabs: до 10% рабочего времени затрачивается на чтение спама
19.06.2002 MessageLabs: мировой интернет поражен эпидемией вирусов
19.06.2002 Вирусы активны как никогда прежде
16.01.2002 MessageLabs: ежемесячно создаются 400 новых вирусов
18.12.2001 MessageLabs: почтовый вирус обнаруживается каждые 18 секунд
04.12.2001 MessageLabs: W32/Badtrans.B в три раза опережает SirCam

Публикаций - 81, упоминаний - 121

Broadcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 15
Sophos 390 12
Microsoft Corporation 21003 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3752 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 7
Forcepoint - Websense 124 3
Google LLC 9426 3
F-Secure 202 3
Bitdefender 141 2
CA Technologies - Computer Associates 329 2
Verisign 343 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 2
Trend Micro 557 2
Adobe Systems 1331 2
Yandex - Яндекс 4569 2
Meta - Facebook 4124 2
Webroot Software 29 1
eHouse 65 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 1
Lycos 246 1
Dr.Web - Доктор Веб 1169 1
RealNetworks 295 1
Verizon - WorldCom 416 1
BioLink Solutions 111 1
Армада - РБК софт 661 1
Sandvine 8 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 1
Radware 50 1
AOL - America Online 651 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 356 1
Инфосистемы Джет 840 1
ДиалогНаука 171 1
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 57 1
IBM 8683 1
Avira 51 1
InfoWatch - Инфовотч 818 1
Softline - Софтлайн 1760 1
Fujitsu 1619 1
Oracle Corporation 5809 1
Информзащита 613 1
eBay Inc 1560 2
LinkedIn 548 1
Visa International 1640 1
Московский ювелирный завод 8 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
Ford 351 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
Citibank - Ситибанк 250 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 1
Enron - Enrongate 121 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 150 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1010 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4046 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1788 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 248 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 739 2
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 130 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 2
Фишинг - Phishing 127 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2443 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9107 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1070 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 1
DBA - Digital Business Automation 15 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 1
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 40 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1536 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 322 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 51 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 82 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 219 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 302 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6282 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 1
Microsoft Windows 10 10114 8
MyDoom - вирус 85 5
Linux OS 7195 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 2
Microsoft Windows Live Hotmail 263 2
Myspace - социальная сеть 607 2
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 2
Microsoft Office PowerPoint 613 2
Microsoft Outlook 1208 2
Kaspersky Hosted Security 15 2
Sendmail 61 2
Microsoft Office 3012 2
Apache HTTP Server 370 2
ILOVEYOU - компьютерный вирус 51 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
Yahoo Messenger 61 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP 42 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 7 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 508 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 1
Aladdin Knowledge Systems 42 1
Google YouTube - Видеохостинг 2173 1
Microsoft Windows Live 202 1
Apple II 53 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
VirusTotal 44 1
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 65 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 224 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 923 1
Google Gmail 777 1
SQL - Язык программирования 556 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 228 1
Microsoft Edge - браузер 1773 1
Microsoft SQL Server 1248 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 118 3
Blair Tony - Блэр Тони 56 1
Кобзарева Ольга 11 1
Антимонов Сергей 11 1
Ильин Сергей 12 1
Курникова Анна 26 1
Александрова Анна 20 1
Власова Анна 20 1
Степаненко Андрей 26 1
Трифаленков Илья 17 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 863 1
Шабанов Илья 57 1
Зенкин Денис 262 1
Пешков Алексей 2 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
Груздев Сергей 29 1
Романов Михаил 26 1
Аитов Тимур 187 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33995 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 8
Россия - Российская федерация - РФ 82378 7
Япония 7895 5
Франция - Французская Республика 4927 4
Европа 7259 4
Южная Корея - Республика 3252 3
Азия - Азиатский регион 3151 3
Австрия - Австрийская Республика 976 3
Польша - Республика 1459 3
Китай - Тайвань 1556 3
Израиль 1685 3
Германия - Федеративная Республика 7784 3
Атлантический океан - Атлантика 131 2
Испания - Королевство 2519 2
Великобритания - Лондон 1840 2
Бразилия - Федеративная Республика 1897 2
Канада 3056 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 2
США - Колумбия - Вашингтон 1075 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 356 1
США - Флорида 662 1
Ирак - Республика 620 1
Европа Северная - Скандинавия 449 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
США - Вашингтон - Сиэтл 386 1
Африка Южная 330 1
Филиппины - Республика 448 1
Новая Зеландия 583 1
Африка - Африканский регион 2667 1
Нидерланды 1992 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 1
Швеция - Королевство 1811 1
Спам - Spam 246 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 1
Человеческий фактор 172 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 93 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
ИТ-аналитика 38 1
The Register 1225 8
Silicon.com 350 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 561 2
Independent 57 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 146 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
РС Рro 87 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
Silicon 205 1
EWeek 176 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
Ars Technica 356 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
The Guardian - Британская газета 314 1
НТВ - Телекомпания 279 1
Thomson Reuters - Рейтер 5680 1
IDC - International Data Corporation 4524 5
Gartner 3187 3
eMarketer 195 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 1
Fortune Global 500 268 1
Рождество Христово 54 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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