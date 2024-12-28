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БАРС Груп Analytic Workspace ОСТ

БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ

 

"ДО И ПОСЛЕ: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЯЗКИ AW BI + ML. КАК РАЗНЫЕ КОМПАНИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ AW BI И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. И У КОГО ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ" Юлия Хорошутина, Руководитель направления развития BI-системы Analytic Workspace, данные 2024 года


28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
20.12.2024 Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace 1
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 2
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня 6
28.10.2022 Облачная платформа Cloud поможет клиентам сервиса Analytic Workspace оптимизировать работу с данными 3
14.09.2022 «Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы 1
19.08.2022 Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte 2
11.07.2022 BI-инструмент Analytic Workspace совместим с «Ред ОС» 1
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 1
14.04.2022 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

БАРС Груп и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 545 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
Qlik - QlikTech 160 2
БиАЙ Про 3 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
8213 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ИИ-Технологии 104 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Luxms 78 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 8 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Федеральное казначейство России 1772 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
БАРС.Alpha BI 39 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Linux OS 9937 1
Microsoft Office Excel 1197 1
БАРС BarsUP.Net - БАРС BarsUP.AI - БАРС BarsUP.Anypoint Gateway 18 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 27 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Rakuten Viber 627 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Обращения граждан 227 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Softline - Polymatica Dashboards 32 1
Luxms BI 75 1
FanRuan - FineBI 19 1
PIX BI 52 1
Ланит - Норбит - Norbit BI 4 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
БиАй Про - Modus BI 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
Райманов Ильдар 3 3
Рустамов Рустам 412 2
Младшев Анатолий 12 2
Ибрагимов Рустем 21 1
Панферова Екатерина 5 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Хайруллин Айдар 1 1
Карапузов Алексей 20 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1008 1
Александров Александр 70 1
Семенов Александр 145 1
Булгаков Кирилл 104 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Сечкин Алексей 19 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Морозов Алексей 51 1
Свинцов Андрей 45 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Спирин Антон 61 1
Стоянов Алексей 41 1
Драгунов Алексей 25 1
Гаврилов Евгений 43 1
Зудин Сергей 4 1
Карпов Роман 60 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 97 1
Долгов Александр 33 1
Рожков Роман 1 1
Сергеева Наталья 39 1
Сазонов Максим 29 1
Лукавенко Олег 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
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Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Философия - Philosophy 445 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
CNews FORUM Кейсы 225 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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