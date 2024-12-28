БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ

"ДО И ПОСЛЕ: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЯЗКИ AW BI + ML. КАК РАЗНЫЕ КОМПАНИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ AW BI И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ. И У КОГО ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ" Юлия Хорошутина, Руководитель направления развития BI-системы Analytic Workspace, данные 2024 года