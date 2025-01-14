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R-Vision SIEM



14.01.2025 R-Vision SIEM получил сертификат соответствия ФСТЭК России 1
19.12.2024 Вышло крупное обновление системы управления событиями безопасности R‑Vision SIEM 2.0 1
03.12.2024 R-Vision представила новый пакет экспертизы для выявления инцидентов в R-Vision SIEM 1
09.10.2024 R-Vision планирует провести дебютный выпуск облигаций на «Московской бирже» 1
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом 1
25.09.2024 R-EVOLUTION CONFERENCE. Конференция по кибербезопасности от R-Vision состоится 11 октября 1
27.06.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.6: оптимизация работы с помощью распределенного коррелятора 1
13.06.2024 Компания R-Vision объявила о расширении бизнеса и изменениях в команде топ-менеджмента 1
11.06.2024 Компания R-Vision объявила о публичном размещении собственного плагина R-Object 1
19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
16.01.2024 R-Vision представила новую версию R-Vision SIEM 1.3 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 1
29.09.2023 R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

R-Vision SIEM и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 153 13
8213 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
МегаФон 8805 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5114 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Информзащита 756 1
Softline - Софтлайн 2810 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Код Безопасности 616 1
Telegram Group 1983 1
GitHub 814 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Абсолют Банк 230 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 248 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
R-Vision VM 12 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 6 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 2
R-Vision EVO 7 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 2
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 26 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
Intel Evo 103 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
Adobe Photoshop 764 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Никуличев Виктор 11 3
Богдашов Валерий 20 3
Кусеров Олег 18 1
Каушанский Александр 33 1
Соловьев Виталий 36 1
Урусов Виктор 127 1
Абакумов Евгений 205 1
Кирьянова Александра 135 1
Аксенов Олег 44 1
Шадаев Максут 1008 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Нестеров Алексей 143 1
Ульянов Николай 112 1
Калякин Павел 66 1
Дашков Алексей 2 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 44 1
Нальский Максим 36 1
Милованов Андрей 31 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 72 1
Новикова Елена 88 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 136 1
Петухов Антон 44 1
Денисов Анатолий 35 1
Распопов Алексей 34 1
Шмаков Антон 45 1
Шаев Виталий 43 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Баймашкин Камиль 5 1
Артюхов Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 5
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Экономический эффект 1067 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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