Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft ODBC
Database Connectivity
программный API-интерфейс доступа к базам данных
Публикаций - 68, упоминаний - 73
Microsoft ODBC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
|ASF - Apache Software Foundation 78 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 174 1
|Алексеенко Андрей 9 1
|Смирнов Александр 49 1
|Иванова Елена 70 1
|Прохоров Андрей 6 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Ковалевский Сергей 16 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
|Суворкин Андрей 2 1
|Бейдер Александр 75 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Тарасов Сергей 31 1
|Борушевский Денис 25 1
|Пасеков Владимир 22 1
|Пахчанян Арам 17 1
|DigiTimes - Издание 1279 1
|Inquirer 421 1
|Gartner 3173 3
|IDC - International Data Corporation 4515 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
|Fortune Global 500 266 1
|Teradata CTO Roadshow 2 1
|Docflow 104 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru