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Microsoft ODBC
Database Connectivity
программный API-интерфейс доступа к базам данных



30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 1
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau 1
19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid 2
30.11.2016 Переход на облачную ERP сэкономил Москве миллионы рублей 1
29.06.2016 Teradata создает экосистему для аналитики больших данных 1
12.10.2015 Teradata Python Module с открытым исходным кодом упростит создание приложений с методологией DevOps 1
05.10.2015 Teradata сократила сроки разработки программы с открытым кодом Presto 2
10.07.2015 Teradata обеспечит развитие и корпоративную поддержку Presto 1
25.07.2014 Qlik Sense Desktop для визуализации данных доступен для бесплатной загрузки 1
16.10.2012 Стандарты СЭД: Запад попрощался со CMIS 1
02.04.2012 СУБД встречают по ТСО 1
21.12.2011 Новый релиз Windows Azure: ещё больше интероперабельности 1
07.11.2011 СУБД Sybase IQ 15.4 предлагает передовые методы аналитической обработки больших объемов данных 1
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
17.11.2010 7-Technologies выпустила новую версию SCADA IGSS V9 1
29.10.2010 ZyXEL начала поставки на российский рынок универсальной коммуникационной системы IP-телефонии X8004 1
11.08.2010 EleWise выпустила новый продукт «ELMA: Управление показателями» 1
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов 1
01.04.2010 Вышла новая версия встраиваемой СУБД Oracle Berkeley DB: теперь с поддержкой SQL API 1
16.09.2009 Вышла новая версия системы потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture 1
28.04.2008 Internet Server Monitor 2008 8.0.0.3: мониторинг сети 1
21.11.2007 ServersCheck Monitoring 7.8.4: мониторинг сети 1
02.10.2007 Полный контроль над парком ПК: средства слежки 1
21.09.2007 ServersCheck Monitoring 7.6.1 - мониторинг сети 1
30.08.2007 ServersCheck Monitoring Software 7.5.5 – новая версия ПО для мониторинга сети 1
28.06.2007 Анонсирована новая версия KXEN Analytic Framework v. 4.0.2 2
09.04.2007 ЗакС Карелии объявил конкурс на программирование сайта 1
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007 1
23.10.2006 "Доктор Веб" анонсирует Dr.Web Enterprise Suite 4.33.1 1
06.09.2006 Российское системное ПО все еще существует 2
01.06.2006 InterSystems: новое ПО для медучреждений 1
25.10.2005 В России появился Cognos 8 Business Intelligence 1
24.10.2005 Россия созрела для BI? 1
16.09.2005 "Галактика ERP": вышла новая версия 1
11.04.2005 Rainbow представила новую технологию управления лицензионными правами 1
25.05.2004 BPM: во главе управления бизнес-процессами 1
30.03.2004 Aladdin выпустил решения eToken для аутентификации в СУБД Oracle 1
09.06.2003 Представлено новое решение для анализа финансовой информации и бюджетирования 1
04.04.2003 Gupta Technologies выпустила SQLBase Developers Edition 1
27.02.2003 Вышла русская версия офисного пакета StarOffice 6.0 1

Публикаций - 68, упоминаний - 73

Microsoft ODBC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5798 19
Microsoft Corporation 20965 16
IBM 8661 8
Teradata 193 7
SAP SE 4366 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 4
GitHub 435 3
Micro Focus - Novell 844 3
Oracle Siebel 317 3
InterSystems - ИнтерСистемз 129 3
Intel Corporation 10778 3
Oracle - Sun Microsystems 2158 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 79 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 3
Micro Focus - Borland 176 3
5007 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 2
Fujitsu 1616 2
HP - Hewlett-Packard 3423 2
GridGain Systems - Гридгаин 28 2
AMD - Advanced Micro Devices 3487 2
Rockwell Automation 29 2
CA Technologies - Computer Associates 329 2
Teradata Think Big 6 2
Abbyy 1049 2
IBM Rational Software 114 2
Meta - Facebook 4113 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 30 1
General Electric - Дженерал электрик 390 1
Oracle - BEA Systems 158 1
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 1
Pirit - Пирит 75 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
AOPEN 41 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 446 1
ICL ГК 92 1
InterTrust - ИнтерТраст 291 1
Wistron 70 1
Монолит-Инфо 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 38 1
Denso Corporation 31 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 30 1
United Airlines - авиакомпания 87 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Deutsche Bank 288 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Газпром ПАО 745 1
Carlsberg Group 17 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 17 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
X5 Group - Перекресток 251 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 1
Credit Suisse 105 1
ГПБ - Газпромбанк 794 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 19
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 648 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 7
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 5
Microsoft Windows API 95 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 106 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 2
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 169 2
NoSQL - not only SQL СУБД 94 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 2
Data Lake - Озеро данных 94 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 2
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 32 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 77 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 2
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 42 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 177 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 2
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 26 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 125 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 604 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 1
SQL - Язык программирования 553 18
Microsoft Windows 10 10088 16
Java - Язык программирования 2386 12
Linux OS 7164 11
Microsoft Office 2944 10
Microsoft SQL Server 1152 9
SAP Sybase 278 8
IBM DB2 298 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 469 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 5
Microsoft Excel 698 5
Apache Hadoop 351 5
Microsoft Edge - браузер 1770 4
Microsoft ActiveX 139 4
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 206 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 3
Microsoft Visual FoxPro 16 3
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 25 3
Microsoft Outlook 1208 3
Microsoft Windows 95 295 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 3
Samsung Hummingbird 92 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 3
InterSystems Cache 76 3
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 3
Oracle Java Development Kit - JDK 86 3
Microsoft Windows NT 707 3
C++ - Язык программирования 423 3
Microsoft Windows 2000 1030 3
Informix СУБД 101 3
IBM Cognos BI 225 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 215 2
Apache Ignite 9 2
Corel Paradox - реляционная СУБД 27 2
PHP - Язык программирования 399 2
Oracle PeopleSoft 367 2
Microsoft Windows 1338 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 29 2
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 6 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 442 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 174 1
Алексеенко Андрей 9 1
Смирнов Александр 49 1
Иванова Елена 70 1
Прохоров Андрей 6 1
Кириллов Михаил 15 1
Ковалевский Сергей 16 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Суворкин Андрей 2 1
Бейдер Александр 75 1
Филимонов Сергей 45 1
Тарасов Сергей 31 1
Борушевский Денис 25 1
Пасеков Владимир 22 1
Пахчанян Арам 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 5
Казахстан - Республика 4119 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Украина 5523 3
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 3
Беларусь - Белоруссия 3190 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 2
Прибалтика - Балтия 1199 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 2
США - Вашингтон - Редмонд 190 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 19 1
Африка Южная 329 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 625 1
Таджикистан - Республика 712 1
Грузия 1030 1
Узбекистан - Республика 1250 1
Северная Америка 2576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 1
Канада - Онтарио 62 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 1
Германия - Федеративная Республика 7774 1
США - Нью-Йорк 2584 1
Канада 3049 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 902 1
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1161 1
Америка 1185 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 1
Армения - Республика 1039 1
Япония 7885 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 1
Европа 7243 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 2
Русский язык 1653 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Атлантис 64 1
DigiTimes - Издание 1279 1
Inquirer 421 1
Gartner 3173 3
IDC - International Data Corporation 4515 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
Fortune Global 500 266 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 214 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
Docflow 104 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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