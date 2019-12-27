Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HCE
Host Card Emulation
Хост эмуляции платежных карт
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Публикаций - 34, упоминаний - 83
HCE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
|БПЦ Банковские технологии 85 3
|Google LLC 7210 3
|TietoEVRY - Tieto 122 3
|I-Free 71 2
|Samsung Electronics 5759 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7761 2
|Informatica 76 2
|Oracle Corporation 3389 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
|Золотая Корона 281 1
|Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
|Бифит - Bifit 41 1
|LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
|АРМО-Системы 48 1
|Gemalto 168 1
|ITG - INLINE Technologies Group 126 1
|HID Global 70 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
|Deloitte - Делойт 187 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
|HTC Corporation 1203 1
|KPMG - КПМГ 134 1
|Philips 755 1
|1С 3806 1
|iTeco - Ай-Теко 721 1
|Ланит ГК 1165 1
|Тартышев Дмитрий 19 4
|Горыня Кирилл 20 2
|Глотова Майя 10 2
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
|Кузякин Дмитрий 22 2
|Комаров Михаил 14 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Ломоносов Алексей 4 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Moore Todd - Мур Тодд 10 1
|Муканова Мадина 14 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Мухин Максим 18 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Короленко Александр 1 1
|Шестаков Александр 35 1
|Мизун Даниил 9 1
|Скурятина Елена 20 1
|Пиляр Елена 21 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Илюхин Олег 16 1
|Гладков Дмитрий 3 1
|Бочеров Дмитрий 5 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Евдокимов Максим 21 1
|Новиков Александр 24 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|CNews Analytics 1996 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 2
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|Gartner 2201 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Strategy Analytics 176 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771823, в очереди разбора - 675505.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771823, в очереди разбора - 675505.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru