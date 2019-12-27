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HCE
Host Card Emulation
Хост эмуляции платежных карт


27.12.2019 Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay» 1
19.11.2019 Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые банковские карты 1
11.10.2019 Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay» 1
27.09.2018 «Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25% 4
26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием 1
06.03.2017 Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard 5
03.03.2017 Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard 4
29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей 2
04.08.2016 Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard 3
22.04.2016 Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE 1
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru 2
23.03.2016 OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей 1
14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 3
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 2
18.01.2016 Решения Gemalto в сфере облачных платежей одобрены MasterCard 2
14.01.2016 Пользователи мобильного банка «Тинькофф» теперь могут оплачивать покупки одним касанием смартфона 2
18.12.2015 Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии 3
17.12.2015 Мобильное приложение HotelTonight для Android получило поддержку Android Pay 2
05.10.2015 С MasterCard россиянам доступны все 3 основные технологии для загрузки бесконтактных карт в мобильный телефон 5
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1
18.09.2015 Развитие ИТ в банках стимулируют мобильность, оптимизация расходов и ЦБ РФ 1
14.09.2015 Две трети молодых россиян хотели бы использовать мобильный телефон в качестве платежного инструмента 2
18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet 2
13.08.2015 HID Global выпустила комплексное решение для контроля доступа по смартфонам 1
30.07.2015 «БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation 2
16.07.2015 «Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили NFC-платежи на базе НСЕ-технологии 4
16.07.2015 «Примсоцбанк» начал выпуск карт Visa payWave по технологии НСЕ 3
10.07.2015 CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard 1
09.07.2015 «Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона 4
29.05.2015 Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований 1
18.05.2015 Банкам-партнерам Faktura.ru доступен сервис бесконтактных платежей по технологии HCE 6
16.04.2015 К 2018 г. оборот бесконтактных платежей в мире приблизится к $10 млрд 6
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 2
23.12.2014 «Евросеть» реализовала возможность бесконтактной оплаты для владельцев любых Android-смартфонов 2

Публикаций - 34, упоминаний - 83

HCE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
БПЦ Банковские технологии 85 3
Google LLC 7210 3
TietoEVRY - Tieto 122 3
I-Free 71 2
Samsung Electronics 5759 2
Apple Inc - Эппл Рус 7761 2
Informatica 76 2
Oracle Corporation 3389 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
Золотая Корона 281 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Бифит - Bifit 41 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
АРМО-Системы 48 1
Gemalto 168 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
HID Global 70 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Deloitte - Делойт 187 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
HTC Corporation 1203 1
KPMG - КПМГ 134 1
Philips 755 1
3806 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Ланит ГК 1165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 4
Visa International 1347 4
Уралсиб Банк 390 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 3
Открытие ФК 539 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1128 2
ВТБ24 583 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Приорбанк 9 1
РФИ Банк 8 1
МДМ Банк 150 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Бинбанк 184 1
Русский стандарт Банк 303 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
СДМ-Банк 51 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Евросеть 897 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Qiwi 783 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ Банк Москвы 373 1
Talkbank 11 1
МТС банк 254 1
Связной ГК 887 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 17
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 503 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
Умные платформы 500 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 61 1
TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 48 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Google Android 10752 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Apple iOS 5742 6
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 6
ЦФТ Faktura.ru 79 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 3
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Samsung Pay 238 2
TietoEVRY Cloud Based Payments 2 2
Nestle KitKat 161 2
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 2
Apple Pay 385 2
Visa payWave 55 2
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 2
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
HID Mobile Access 7 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Qiwi Терминалы 100 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Apple iPad 3263 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
МегаФон Банк 6 1
Тартышев Дмитрий 19 4
Горыня Кирилл 20 2
Глотова Майя 10 2
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
Кузякин Дмитрий 22 2
Комаров Михаил 14 2
Фомичев Андрей 52 2
Кирьянова Александра 42 2
Ломоносов Алексей 4 1
Кацоев Алексей 17 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Муканова Мадина 14 1
Атанесов Саргис 13 1
Благирев Вячеслав 11 1
Стоклицкая Анна 24 1
Мухин Максим 18 1
Свердлов Михаил 29 1
Короленко Александр 1 1
Шестаков Александр 35 1
Мизун Даниил 9 1
Скурятина Елена 20 1
Пиляр Елена 21 1
Яловенко Илларион 14 1
Илюхин Олег 16 1
Гладков Дмитрий 3 1
Бочеров Дмитрий 5 1
Рудковский Михаил 7 1
Евдокимов Максим 21 1
Новиков Александр 24 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 2
Россия - ПФО - Казань 1529 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Казахстан - Республика 2665 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Польша - Республика 836 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - Калининград 680 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
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Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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