Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые банковские карты

Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запустили операторский кошелек, который совмещает возможности эмиссии и токенизации карт. Технология позволяет быстро получить цифровую карту и оплачивать покупки со смартфона в одно касание.

Ранее пользователи могли заказать через приложение пластиковую банковскую карту «Другие правила» и получать кешбэк за все покупки. Обновленный «Tele2 платеж» с интегрированным кошельком позволит абоненту выпускать цифровые карты от банков-партнеров и использовать их для бесконтактных платежей, покупок в интернете и магазинах. При этом возможность цифровой эмиссии с токенизацией в собственном приложении – это главное отличие платежного инструмента Tele2 от других широко распространенных электронных кошельков.

Кошелек работает на базе технологии токенизации, которая позволяет заменить банковский номер на уникальный цифровой и тем самым обеспечить безопасность транзакций. Система подключена к платформе MDES (Mastercard Digital Enablement Service) и сертифицирована платежной системой. Сервис работает на любом Android-смартфоне с поддержкой технологий NFC и HCE, а в скором времени будет доступен и пользователям смартфонов на базе iOS.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо будет скачать приложение «Tele2 платеж» в Google Play и заказать выпуск цифровой карты. После этого потребуется заполнить короткую анкету и сгенерировать кодовое слово. В приложении появится новая цифровая карта банка-партнера Tele2. Интеграцию с «Tele2 платеж» и SDK Cardsmobile обеспечивает TalkBank. После нажатия кнопки «токенизировать» карта готова к использованию. В качестве эмитента цифровой токенизированной карты в проекте участвует «РФИ банк».

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2, сказал: «Появление цифровой карты стало следующим этапом развития приложения "Tele2 платеж". Сначала наши клиенты получили свободу в выборе банка-эмитента и наилучших для себя условий. Цифровизация финансовых сервисов и развитие электронной коммерции подтолкнули нас к запуску новых высокотехнологичных инструментов, которые бы привносили в жизнь абонентов дополнительный комфорт. Пластиковая карта уже многим заменила бумажник, но, возможно, и ее в скором времени вытеснит цифровая карта. При заказе пластиковой карты клиентам придется самим идти за ней в банк или ждать доставку – наше же цифровое решение максимально облегчает клиенту «вход» для использования финансовых сервисов. Благодаря новому инструменту клиент может, не выходя из дома, в несколько кликов оформить цифровую карту "Другие правила" и делать покупки онлайн и офлайн. Кроме того, владельцы карты получат привилегии: повышенный кешбэк, приветственные бонусы и специальные условия от партнеров Tele2».

Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России, отметил: «Технологии Mastercard помогают участникам рынка, в том числе таким ключевым игрокам, как мобильные операторы, строить и реализовывать свою цифровую стратегию. С Tele2 нас уже давно и тесно связывают ряд успешных проектов, и мы рады, что наша технология токенизации становится доступной для многих миллионов пользователей этой сети. Mastercard постоянно работает над тем, чтобы самые передовые платежные решения и инновации появлялись в России».