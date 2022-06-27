Оплата смартфоном, как прежде: бесконтактные карты «ЮMoney»

Российские владельцы Android-смартфонов могут оплачивать офлайн-покупки бесконтактной банковской картой сервиса «ЮMoney». Для этого потребуется мобильное приложение «ЮMoney» и телефон с технологией NFC. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Бесконтактные карты работают по такому же принципу, что и привычные Pay-сервисы, — через технологию HCE. Нужно включить NFC на телефоне и выбрать в настройках способ оплаты — «ЮMoney». При этом карту не нужно никуда добавлять — достаточно разблокировать телефон и приложить к терминалу. Картой можно платить в одно касание при доставке товаров, в магазинах, метро, кафе, на заправках по всей России. С HCE совместимо любое POS-оборудование с поддержкой NFC. По бесконтактным картам «ЮMoney» также можно снимать наличные в банкоматах с NFC.

С технологией HCE обмен данными происходит быстро, но только при непосредственном контакте смартфона и терминала. Так что ложные срабатывания исключены, а угроза мошенничества минимизирована. Если телефон заблокирован, заплатить им невозможно. В этом плане уровень защиты значительно выше, чем у пластиковых банковских карт.

Бесконтактная карта выпускается мгновенно в мобильном приложении «ЮMoney» на Android, обслуживание бесплатное. Карта привязана к кошельку «ЮMoney», с которого и будут списываться деньги при оплате покупок. Если сумма операции больше тысячи рублей, нужен пин-код — он приходит в СМС, как только появляется карта.

Бесконтактные карты участвуют в программе лояльности «ЮMoney». Если в приложении или на сайте включить кэшбэк по категориям, за покупки будут возвращаться баллы — до 5%. Баллами из кошелька «ЮMoney» можно оплатить до 50% стоимости покупки в десятках тысяч интернет-магазинов.

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HCE — это технология для бесконтактных платежей. Она была создана для устройств с модулями NFC, чтобы заменить пластиковые банковские карты. HCE может также использоваться для хранения карт лояльности.

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До появления HCE информацию для NFC-транзакций в мобильных устройствах можно было хранить на специальном безопасном элементе, который мог быть размещен либо на SIM-карте, либо в телефоне, либо на специальной версии карты MicroSD.

Эмуляция карт HCE происходит либо через облачную платформу, либо через мобильное приложение.

«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.