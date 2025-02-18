Катюша Ай Ти ГК Катюша Принт
КАТЮША – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение, а также сервисные решения и аутсорсинг печатной инфраструктуры. Компания «КАТЮША» является резидентом Сколково, членом Российского союза промышленников и предпринимателей, членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт».
Катюша Ай Ти ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
|Почта России ПАО 2119 1
|АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Виноградов Максим 6 2
|Евдокимов Андрей 82 1
|Кудрявцев Дмитрий 6 1
|Дубинский Андрей 4 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Копосов Максим 61 1
|Нехорошев Максим 1 1
|Верховский Роман 2 1
|Марковская Мария 1 1
|Сивер Владислав 5 1
|Япаров Наиль 2 1
|Дозорова Оксана 4 1
|Купцов Дмитрий 9 1
|Путин Владимир 3189 1
|Краснов Игорь 19 1
|Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
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