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Катюша Ай Ти ГК

Катюша Ай Ти ГК

КАТЮША – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение, а также сервисные решения и аутсорсинг печатной инфраструктуры. Компания «КАТЮША» является резидентом Сколково, членом Российского союза промышленников и предпринимателей, членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт».


15.01.2025 Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше 1
11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 6
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 2
26.01.2024 X-Com расширила портфель решений в области импортозамещения 1
27.12.2023 Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года 1
30.03.2023 Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах 1
17.01.2023 KPBS модернизировала ИТ-инфраструктуру МГУУ на базе решений «Аэродиск» 1
02.12.2021 Устройства «Катюша» получили российские SSD 2
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
12.09.2016 Первый «100-процентно российский принтер» построят на процессорах «Байкал» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Катюша Ай Ти ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
АйТи 1365 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
Ростелеком 9699 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
X-Com - Икс ком 137 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Омега 82 1
HP Inc. 5685 1
Huawei 3932 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Почта России ПАО 2112 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральное казначейство России 1772 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1175 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 37 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
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