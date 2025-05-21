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Xiaomi Zepp Health Amazfit Zepp OS
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
|02.12.2024
|«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring 1
|01.11.2021
|Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 1
|Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 25 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 254 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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