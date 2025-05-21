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Xiaomi Zepp Health Amazfit Zepp OS


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
02.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 25 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 576 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 1
Фонарик 306 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1602 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1196 1
Оповещение и уведомление - Notification 4864 1
AOD - Always On Display 201 1
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 107 1
Часы - Watch 958 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 166 1
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 35 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1238 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1786 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1240 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2518 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7422 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6130 1
Application store - магазин приложений 1245 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3705 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1916 1
Наушники - Headphones 4115 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 268 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
Аксессуары 3967 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 9 1
Bosch Home Connect 9 1
Apple Siri - Голосовой помощник 402 1
Google Android Wear OS 98 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit PowerBuds 6 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Helio Ring 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5029 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5242 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 849 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5079 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1609 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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