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РусГидро Нижегородская ГЭС Горьковская ГЭС



31.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Заволжье 1
04.09.2024 «МегаФон» и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона 1
08.08.2024 В ГК «Цифра» назначен новый гендиректор после того, как прошлый получил срок 1
29.03.2024 «МегаФон» обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС 2
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью «Нижегородскую ГЭС» 2
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро» 1
27.06.2005 Крупнейшие ГЭС внедряют системы учета электроэнергии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8861 3
Цифра ГК 2432 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
Крок - Croc 1777 1
Elster - Эльстер Метроника 5 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 4
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 1
РусГидро - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций 1 1
Почта России ПАО 2116 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7679 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20650 2
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 22 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10775 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2072 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11069 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2482 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 821 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3804 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10212 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13152 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 78 1
Предпроектное обследование 76 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 296 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6247 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
МегаФон Наши люди 46 1
Аронсон Михаил 17 2
Емельченков Сергей 140 1
Иванов Анатолий 13 1
Кораблев Денис 18 1
Талдыкина Наталья 40 1
Филатов Александр 10 1
Романенко Николай 10 1
Булыгин Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 29 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 930 1
Россия - СФО - Иркутская область 1097 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 936 1
Россия - ЦФО - Костромская область 404 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 72 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 2
Энергетика - Energy - Energetically 5090 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 54 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1904 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 255 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6923 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4154 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5122 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1596 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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