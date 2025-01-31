РусГидро Нижегородская ГЭС Горьковская ГЭС
РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8861 3
|Цифра ГК 2432 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
|Т1 Сервионика - Servionica 258 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 1
|Крок - Croc 1777 1
|Elster - Эльстер Метроника 5 1
|МегаФон Центральный филиал 91 1
|Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
|МегаФон Наши люди 46 1
|Аронсон Михаил 17 2
|Емельченков Сергей 140 1
|Иванов Анатолий 13 1
|Кораблев Денис 18 1
|Талдыкина Наталья 40 1
|Филатов Александр 10 1
|Романенко Николай 10 1
|Булыгин Александр 5 1
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