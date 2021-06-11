Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Veon
Beeline
Sky Mobile


11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
26.05.2021 Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами 7
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 4
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 10
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 7
22.06.2020 Постсоветское правительство целиком ушло в отставку из-за скандала вокруг «Билайна» 11
08.06.2020 «Дочка» «Билайна» оказалась фигурантом двух расследований 21
01.06.2020 Постсоветский премьер-министр сбежал в отпуск из-за скандала вокруг «дочки» «Билайна» 1
26.05.2020 Арестована постсоветский министр связи 7
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
16.05.2019 Компания «питерских связистов» не позволила запустить государственного сотового оператора 1
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 1
16.02.2016 Сотовый оператор «питерских связистов» выставлен на продажу 1
24.07.2015 Арестован топ-менеджер «Билайна» 4
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС 3
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
27.11.2012 «Вымпелком» подарил советнику Назарбаева $200 млн 10
27.01.2012 Олег Клочко возглавит Beeline в Кыргызстане 2
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна" 2
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 3
03.02.2011 Олег Германов назначен коммерческим директором Beeline в Киргизии 1
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии 1
02.12.2010 «Билайн» прорвал 3G-блокаду в двух странах 1
30.11.2010 Beeline запускает сеть 3G в Кыргызстане 2
10.06.2010 Beeline подвел итоги первого года работы в Кыргызстане 1
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика 1
02.10.2009 Киргизия отобрала у россиян сотового оператора 2
29.09.2008 Казахские связисты заработали $500 млн на короле Непала 1
17.04.2008 «Билайн» подмял под себя актив МТС 8
26.03.2008 «Скай Линк» и RuTube открыли мобильную видеосеть 1
23.01.2008 Русские теряют киргизскую связь 9
09.01.2008 "ВымпелКом" приобрел киргизского сотового оператора "Скай Мобайл" 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
07.03.2007 МТС засудит Altimo 2
27.02.2007 Российские операторы опоздали с глобализацией 1

Публикаций - 37, упоминаний - 133

Veon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Питерская группа связистов 115 6
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 75 3
Ала-ТВ - оператор кабельного телевидения 6 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 2
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 10 1
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 2 1
Альфа-Групп - Altimo 236 1
Синтерра - Synterra 575 1
Visor 14 1
Telia Company 350 1
АФК Система ПАО 1003 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 105 1
Telenor 308 1
Киевстар 263 1
Turkcell 183 1
Facebook 3769 1
Альфа-Групп 330 2
Uber Technologies 258 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Uber 257 1
Merrill Lynch 33 1
ТНК-ВР Холдинг 149 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 5
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Первомайский районный суд города Бишкек 5 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
Верховный суд Российской Федерации 175 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 108 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Черногубова Наталья 9 5
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 5
Халдаров Артур 4 4
Акаев Жанар 4 4
Шаршембиев Бакыт 3 3
Байымбетов Жакыпбек 3 3
Ветлугин Дмитрий 5 3
Омуркулов Иса 2 2
Еримбетов Искандер 5 1
Модин Алексей 4 1
Сейсембаев Маргулан 1 1
Бакиев Курманбек 44 1
Назарбаев Нурсултан 30 1
Иманкадыр Эрназар 2 1
Рейман Леонид 429 1
Хан Герман 8 1
Жумашева Айнура 1 1
Перцовский Александр 11 1
Акаев Айдар 6 1
Бакиев Максим 33 1
Кузьмичев Алексей 9 1
Фридман Михаил 54 1
Резникович Алексей 19 1
Усманов Алишер 241 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 8
Казахстан - Республика 2665 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 598 7
Украина 3431 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Таджикистан - Республика 444 1
Иран - Исламская Республика Иран 377 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Индонезия - Республика 389 1
Турция - Турецкая республика 958 1
Нидерланды - Амстердам 260 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Африка 1508 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
Канада 1326 1
Индия - Республика 2188 1
Швеция - Королевство 768 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Радио Свобода - радиостанция 23 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772349, в очереди разбора - 676031.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще