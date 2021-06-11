Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Veon
Beeline
Sky Mobile
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 133
Veon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Групп 330 2
|Uber Technologies 258 1
|LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
|РЖД - Российские железные дороги 1083 1
|БТА Банк - Туран Алем 13 1
|ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
|Uber 257 1
|Merrill Lynch 33 1
|ТНК-ВР Холдинг 149 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
|Черногубова Наталья 9 5
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 5
|Халдаров Артур 4 4
|Акаев Жанар 4 4
|Шаршембиев Бакыт 3 3
|Байымбетов Жакыпбек 3 3
|Ветлугин Дмитрий 5 3
|Омуркулов Иса 2 2
|Еримбетов Искандер 5 1
|Модин Алексей 4 1
|Сейсембаев Маргулан 1 1
|Бакиев Курманбек 44 1
|Назарбаев Нурсултан 30 1
|Иманкадыр Эрназар 2 1
|Рейман Леонид 429 1
|Хан Герман 8 1
|Жумашева Айнура 1 1
|Перцовский Александр 11 1
|Акаев Айдар 6 1
|Бакиев Максим 33 1
|Кузьмичев Алексей 9 1
|Фридман Михаил 54 1
|Резникович Алексей 19 1
|Усманов Алишер 241 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772349, в очереди разбора - 676031.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772349, в очереди разбора - 676031.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru