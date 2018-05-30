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МегаФон Кавказский филиал


30.05.2018 «Мегафон» предложил клиентам Кавказа и Юга тариф-конструктор «Управляй!» 1
13.04.2018 «Мегафон» развивает скоростной Wi-Fi в малых городах Краснодарского края 1
19.02.2018 «Мегафон» и власти Кубани договорились о совместном развитии цифровой экономики 1
30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 1
22.03.2017 «Мегафон» подключил к интернету 7 сельхозпредприятий «АгроЭко» 1
09.03.2017 «Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи 1
03.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью следователей Воронежской области и Ставропольского края 1
24.01.2017 «Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска 1
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России 1
17.01.2017 Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов 3
11.01.2017 Абоненты Кавказского «Мегафона» удвоили новогодний интернет-трафик 3
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах 1
28.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику 1
23.12.2016 «Мегафон» подготовил мобильные сети в южных регионах к праздничным нагрузкам 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
14.12.2016 Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона» 1
02.12.2016 «Мегафон» обеспечил «Авенюавто» мобильной связью и «облачным» call-центром 1
22.11.2016 «Мегафон» обеспечит защищенные коммуникации ВТБ24 1
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном 1
10.11.2016 «Мегафон» обеспечил широкополосным доступом в интернет сеть автосалонов «Дайнава-Центр» 1
09.11.2016 «Мегафон» построил для воронежских фермеров ВОЛС в чистом поле 1
07.11.2016 «Лендлорд» подключил «Виртуальную АТС» от «Мегафона» 1
02.11.2016 «Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии 1
18.10.2016 «Донэнерго» расширил сотрудничество с «Мегафоном» в области M2M 1
17.10.2016 «Мегафон» обеспечил услугами связи сеть аптек «Вита-Плюс» 1
11.10.2016 Международный аэропорт «Ставрополь» перешёл на «Мегафон» 1
13.09.2016 «Мегафон» включил интернет высокогорным таможенным постам Северной Осетии 1
08.09.2016 «Мегафон» выиграл тендер на подключение интернета администрации Краснодара 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 1
05.08.2016 «Мегафон» обеспечил связью администрации главы и правительства Дагестана 1
04.07.2016 Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072» 1
17.06.2016 «Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области 1
08.06.2016 «Мегафон» вывел «Тагмет» в интернет 1
07.06.2016 «Мегафон» предоставил скоростной интернет таганрогскому «Мегалинку» 1
26.05.2016 «Мегафон» включает адресное информирование спортивному бизнесу 1
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку 1
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 2
27.04.2016 Кавказский «МегаФон» снизил цены на звонки в ряд стран СНГ 1
25.04.2016 «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе 1

Публикаций - 192, упоминаний - 253

МегаФон Кавказский филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Nokia Corporation 2434 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Ростелеком НСС 48 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Славянка ГК 18 2
Газпром ПАО 520 1
Ренессанс Страхование 51 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 9
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Правительство Краснодарского края 12 2
Администрация Славянского района 1 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Федеральное казначейство России 766 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Прокуратуры Ростовской области 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 12
3G - Стандарт мобильной связи 3723 9
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Смартизация 177 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 75 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Безопасный город 347 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Google Android 10750 2
МегаФон Наши люди 18 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Apple iOS 5741 1
МегаФон.Таргет 5 1
WhatsApp Messenger 654 1
МегаФон VPN-сеть 1 1
Прозоров Дмитрий 58 33
Суворов Владимир 17 12
Тютин Алексей 14 3
Марсагишвили Александр 4 2
Горбунов Анатолий 18 1
Сорокин Андрей 14 1
Ситников Николай 6 1
Нестеров Владимир 5 1
Никифорова Елена 3 1
Швец Василий 1 1
Барков Алексей 32 1
Высочина Людмила 22 1
Гиденко Александр 1 1
Чапкий Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 41
Россия - Ростовская область 861 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 13
Россия - Краснодарский край 913 11
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 11
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 11
Северный Кавказ 136 8
Россия - Ставропольский край 458 7
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Республика Дагестан 262 4
Россия - Кубань 55 4
Россия - Сочи 911 4
Россия - Белгородская область 367 3
Россия - Владикавказ 132 3
Россия - Тамбовская область 322 3
Россия - Республика Адыгея 241 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 3
Украина 3361 3
Россия - Воронежская область 395 3
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Анапа 84 2
Чёрное море - Черноморское побережье 16 2
Россия - Республика Ингушетия 188 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - Кисловодск 27 2
Россия - Тамбов 206 2
Россия - Новороссийск 140 2
Россия - Геленджик 58 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 223 1
Абхазия - Республика 103 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Россия - Ставропольский край - Новоалександровск 2 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Мальта - Республика 69 1
Сан-Марино - Республика 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ВФМС - Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759169, в очереди разбора - 662859.
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