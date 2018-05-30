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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Кавказский филиал
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Публикаций - 192, упоминаний - 253
МегаФон Кавказский филиал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
|Славянка ГК 18 2
|Газпром ПАО 520 1
|Ренессанс Страхование 51 1
|ВТБ24 583 1
|Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
|Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
|Прозоров Дмитрий 58 33
|Суворов Владимир 17 12
|Тютин Алексей 14 3
|Марсагишвили Александр 4 2
|Горбунов Анатолий 18 1
|Сорокин Андрей 14 1
|Ситников Николай 6 1
|Нестеров Владимир 5 1
|Никифорова Елена 3 1
|Швец Василий 1 1
|Барков Алексей 32 1
|Высочина Людмила 22 1
|Гиденко Александр 1 1
|Чапкий Александр 1 1
|ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
|АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759169, в очереди разбора - 662859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759169, в очереди разбора - 662859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru