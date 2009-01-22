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Комстар ОТС
Голден Лайн



22.01.2009 IP VPN в России: рынок не остановить 1
15.04.2008 «Комстар-ОТС» завершил присоединение компании «Голден Лайн» 2
01.04.2008 В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия» 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 1
20.06.2007 GSM>3G Russia/CIS 2007: основные итоги 1
23.04.2007 "Комстар" купил 100% "Голден Лайна" 1
23.04.2007 "Голден Лайн" вольется в "Комстар-ОТС" 2
05.04.2007 АФК "Система" заключила соглашение с администрацией Ростовской области 1
25.01.2007 АФК «Система» приcматривается к индийским ИТ 1
09.10.2006 "Голден Лайн" проведет трансформацию своей сети в России 6
01.09.2006 АФК "Система" приобрела "Салес" 1
12.05.2006 "Система Телеком" рассказала о новом бренде студентам 1
13.04.2006 "Система" вложит 100 млн руб. в саровский технопарк 1
27.01.2006 "Голден Лайн" строит IP VPN для Внешторгбанка 24 7
26.12.2005 Deutsche Bank приобрел у АФК "Система" 10,945% акций "Комстар-ОТС" 1
16.12.2005 АФК "Система" объявила операционные показатели компаний холдинга за 9 месяцев 2005 г. 1
14.12.2005 "Комстар" предложил акционерам МГТС выкупить принадлежащие им акции по цене 490 руб. 1
07.11.2005 Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт" 1
03.10.2005 "Система" объявила операционные показатели операторов фиксированной связи холдинга 1
09.08.2005 "Система Масс-Медиа" приобрела кабельного оператора ГК "Эста" 1
24.06.2005 АФК "Система" приобрела "Видеофон-МВ" 1
19.05.2005 "Голден Лайн" модернизировала сеть 5
21.04.2005 "Голден Лайн" подключил 100-й салон "Евросети" 7
05.04.2005 В "Системе Телеком" новое кадровое назначение 1
04.03.2005 "Система" увеличила долю в "Телмосе" 1
28.02.2005 "Система" увеличила долю в ММТ и МБРР 1
14.02.2005 "Система" хочет купить 75% акций "Связьинвеста" за $3-4 млрд. 1
09.02.2005 АФК "Система" рассчитывает получить от размещения GDR $1,56 млрд. 1
08.02.2005 АФК "Система" сообщила об инвестициях своих активов 1
17.08.2004 "Голден Лайн" активировала IP/MPLS 4
17.06.2004 "Система" выведет на рынок Петербурга собственного оператора фиксированной связи 1
26.05.2004 У "Сонета" новый гендиректор 1
21.05.2004 Рекорды "Связь-Экспокомм 2004" 1
12.05.2004 "Система Телеком" назвала имя объединенного оператора 1
11.05.2004 Компании "Системы Телеком" представят ряд новых услуг связи 1
11.05.2004 "Система Телеком" представила нового цифрового оператора связи 1
11.05.2004 В Москве открылась выставка "Связь-Экспокомм 2004" 2
22.04.2004 Объединенный цифровой оператор связи "Системы Телеком" начнет работу с 12 мая 1
04.03.2004 Объединенный оператор "Системы Телеком" заработает с середины 2004 г. 1
10.11.2003 "Система" начала объединение "Комстара" и "МТУ-Информ" 1

Публикаций - 60, упоминаний - 108

Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1582 38
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 35
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 30
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 27
Комстар ОТС - Телмос 99 27
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 19
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 10
Nokia Alcatel-Lucent 1371 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 8
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 4
AMT Group - АМТ-Груп 210 4
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 4
Акадо Телеком - Комкор 770 3
Siemens AG - Сименс Россия 2116 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 3
Cisco Systems 4542 3
Микрон - Micron 554 3
Lenovo Motorola 3211 2
Ростелеком - Связьинвест 1650 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 2
МегаФон ПетерСтар 285 2
РТКомм.ру 296 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 2
Сонет 140 2
АСВТ 90 2
AT&T Inc 1500 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти 11 1
Samsung Electronics 8405 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 1
Формоза - Formoza 108 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 1
Квазар-Микро 135 1
Синтерра - Synterra 732 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 9 1
РОСНО СК 161 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 149 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 4
Дикси - Сеть магазинов 90 2
Евросеть 1310 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 2
РТС - Фондовая биржа 316 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
Dixis - Диксис 339 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Редуктор-ПМ 3 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
Русский стандарт Банк 335 1
Western Union 117 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 431 1
Алроса АК 91 1
Альфа-Групп 579 1
Tesla Motors 244 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 1
Альфа-Банк 1279 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 173 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 96 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 39 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 71 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 2
Gigabit Ethernet 802 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1741 1
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 206 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1573 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 343 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 142 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 54 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 778 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2312 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 1
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 4 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Евтушенков Владимир 182 6
Новицкий Евгений 27 2
Рейман Леонид 977 1
Греф Герман 330 1
Макаров Валентин 157 1
Иванов Сергей 241 1
Миронов Сергей 57 1
Гончарук Александр 88 1
Малис Олег 73 1
Пестерева Ольга 28 1
Ершова Элеонора 61 1
Васадзе Леван 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 25
Россия - Российская федерация - РФ 76300 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Украина 5155 2
Чехия - Чешская Республика 879 2
Турция - Турецкая республика 1305 2
Италия - Итальянская Республика 2438 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 2
Индия - Республика 3430 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 2
Казахстан - Республика 3736 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1039 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 1
Москва - Зеленоград 49 1
Северная Америка 2350 1
Узбекистан - Республика 1206 1
Грузия 978 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 682 1
Нидерланды 1708 1
Румыния 483 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Европа Центральная 202 1
Таджикистан - Республика 686 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 490 1
Швейцария - Женева 243 1
Латвия - Латвийская Республика 607 1
Новая Зеландия 479 1
Европа Западная 1190 1
Греция - Греческая Республика 538 1
Москва - Новокосино 13 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 232 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 123 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 18
Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
Bloomberg 927 1
Деловой Петербург 20 1
Радио России - радиостанция 43 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 1
Директ Инфо 9 1
AC&M Consulting 181 1
IHS Infonetics Research 86 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 112 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 244 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 334 1
CeBIT 379 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
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