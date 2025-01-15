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Яндекс.Маркет Tuvio



15.01.2025 «Яндекс Маркет» рассказал, что россияне покупали в январские праздники 1
08.11.2024 «Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена 1
08.11.2024 «Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях 1
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная 1
11.04.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat 1
03.04.2024 «Яндекс Маркет» выпустил комплекты кухонь и гардеробов под брендом Pragma 1
21.03.2023 Wildberries выпустит ноутбуки, смартфоны и пылесосы под собственным брендом 1
12.01.2023 «Яндекс маркет» выпустил электроинструменты под собственной торговой маркой Nocord — их уже можно купить эксклюзивно на сервисе 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
20.12.2022 На «Яндекс маркете» теперь можно купить электронику и бытовую технику под его собственной торговой маркой Tuvio 1
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Яндекс.Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
МегаФон 8804 3
Dell EMC 5027 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Intel Corporation 12197 1
Samsung Electronics 10254 1
Apple Inc 12100 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Sony 6544 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
DEXP 53 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 1
МегаФон Ритейл 79 1
Leff 7 1
Yuno 8 1
Arcsinus - Арксинус 8 1
МегаФон - Revo Charge 11 1
Xiaomi 1732 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Связной ГК 1369 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Композит 92 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Hyundai Motor Company 383 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 6
Аксессуары 3881 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 5
Умные платформы 1682 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 292 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Яндекс.Маркет 937 12
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 4
Яндекс.Маркет - Vionic 4 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Яндекс Tuvio Смарт-ТВ 2 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 2
3Logic - Raskat ПК 15 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
МТС Медиа - МТС KION Smart TV - МТС KION Smart Box 3 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Merlion - Citilink - SunWind 10 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 1
Яндекс.Маркет - Lunnen 7 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 1
Шамшилов Рагим 1 1
Шибанов Кирилл 13 1
Голуб Павел 7 1
Иксанов Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 9
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Армения - Республика 2280 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 51 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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