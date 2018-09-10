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Офис-док
Office Doc


10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док» 3
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
14.02.2017 Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело» 3
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться 3
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint 3
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 3
06.11.2015 Руководитель аппарата Заксобрания Камчатки о запуске «Электронного парламента» 2
03.08.2015 АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми 2
09.07.2015 В аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге внедрена СЭД «Дело» 1
17.06.2015 «Костанайские минералы» автоматизируют документооборот на базе EOS for SharePoint 2
08.06.2015 В Кабардино-Балкарской Республике внедрили СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления 3
15.12.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание автоматизирует законотворческую деятельность 1
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint 2
03.07.2014 Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint 3
18.06.2014 «Газстройпроект» развивает систему управления документооборотом на базе СЭД «Дело» 1
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор» 1
03.02.2014 Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело» 1
09.12.2013 Головной офис «ПромСервисБанка» переходит на СЭД «Дело» 2
31.10.2013 «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» начала работать в СЭД «Дело» 1
30.10.2013 Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала внедрение СЭД «Дело» 1
11.06.2013 Администрация Усинска внедряет СЭД «Дело» 1
22.04.2013 Антон Крупнов: Мы получили СЭД и портальное решение "в одном флаконе" 2
16.04.2013 Администрация Нарьян-Мара внедряет СЭД «Дело» 1
04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области 1
05.03.2013 Администрация Вологды расширяет использование СЭД «Дело» 1
10.12.2012 В органах исполнительной власти Ненецкого АО более 550 пользователей работают в СЭД «Дело» 1
27.11.2012 Министерство здравоохранения Амурской области произвело закупку лицензий СЭД «Дело» 2
22.03.2012 ЭОС вооружает регионы госуслугами 7
06.03.2012 В исполнительных органах госвласти Бурятии завершен второй этап внедрения СЭД на базе EOS for SharePoint 3
09.02.2012 «Воздушные Ворота Северной Столицы» внедряют СЭД на базе EOS for SharePoint 2
19.12.2011 Государственный музей-заповедник «Петергоф» автоматизирует документооборот с помощью системы «Дело» 1
20.09.2011 «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint 2
01.09.2011 Администрация Амурской области внедрила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 3
19.08.2011 «Империя-Фарма» автоматизировала документооборот на базе системы EOS for SharePoint 1
16.08.2011 Фармацевты за СЭД: общаться стало легче 3
08.06.2011 «Ленгазспецстрой» автоматизирует учет документов архивного фонда с помощью «Архивного Дела» от ЭОС 1
20.05.2011 «РКС Энерго» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
14.04.2011 EOS for SharePoint внедряют в исполнительных органах госвласти Бурятии 1
30.03.2011 Администрация Новгородской области расширяет масштабы СЭД «Дело» 2
24.03.2011 В Ненецком автономном округе внедрено комплексное решение по электронному документообороту на базе СЭД «Дело» 2

Публикаций - 55, упоминаний - 94

Офис-док упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 989 4
SAP SE 3218 1
3770 1
IBM 3554 1
Microsoft Corporation 11143 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
ЭОС Дело СЭД 624 40
ЭОС EOS for SharePoint 112 3
Microsoft SharePoint 2007 60 3
Microsoft SharePoint 2010 43 3
ЭОС АРМ руководителя 53 2
ЭОС Дело-web 128 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Excel 436 1
ЭОС Архивное дело 80 1
ЭОС iEOS 21 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Мехтиев Эмиль 1 1
Ярошевская Наталья 1 1
Морозов Виктор 2 1
Филатова Олеся 2 1
Меринов Алексей 1 1
Самойленко Максим 65 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 31
Россия - Российская федерация - РФ 57617 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Республика Мордовия 390 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767916, в очереди разбора - 671601.
Создано именных указателей - 46354.
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