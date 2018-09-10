Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Офис-док
Office Doc
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 94
Офис-док упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭОС - Электронные офисные системы 989 4
|SAP SE 3218 1
|1С 3770 1
|IBM 3554 1
|Microsoft Corporation 11143 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|ЭОС Дело СЭД 624 40
|ЭОС EOS for SharePoint 112 3
|Microsoft SharePoint 2007 60 3
|Microsoft SharePoint 2010 43 3
|ЭОС АРМ руководителя 53 2
|ЭОС Дело-web 128 1
|HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
|Apple iPad 3263 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|Microsoft Excel 436 1
|ЭОС Архивное дело 80 1
|ЭОС iEOS 21 1
|ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
|Мехтиев Эмиль 1 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Морозов Виктор 2 1
|Филатова Олеся 2 1
|Меринов Алексей 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Валяева Елизавета 72 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767916, в очереди разбора - 671601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767916, в очереди разбора - 671601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru