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Мегафон Северный Кавказ
МегаФон Кавказский филиал



30.05.2018 «Мегафон» предложил клиентам Кавказа и Юга тариф-конструктор «Управляй!» 1
13.04.2018 «Мегафон» развивает скоростной Wi-Fi в малых городах Краснодарского края 1
19.02.2018 «Мегафон» и власти Кубани договорились о совместном развитии цифровой экономики 1
30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 1
22.03.2017 «Мегафон» подключил к интернету 7 сельхозпредприятий «АгроЭко» 1
09.03.2017 «Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи 1
03.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью следователей Воронежской области и Ставропольского края 1
24.01.2017 «Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска 1
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России 1
17.01.2017 Кавказский «Мегафон» внедряет на сети 3G технологию для продления времени работы гаджетов 3
11.01.2017 Абоненты Кавказского «Мегафона» удвоили новогодний интернет-трафик 3
29.12.2016 «Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах 1
28.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику 1
23.12.2016 «Мегафон» подготовил мобильные сети в южных регионах к праздничным нагрузкам 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
14.12.2016 Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона» 1
02.12.2016 «Мегафон» обеспечил «Авенюавто» мобильной связью и «облачным» call-центром 1
22.11.2016 «Мегафон» обеспечит защищенные коммуникации ВТБ24 1
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном 1
10.11.2016 «Мегафон» обеспечил широкополосным доступом в интернет сеть автосалонов «Дайнава-Центр» 1
09.11.2016 «Мегафон» построил для воронежских фермеров ВОЛС в чистом поле 1
07.11.2016 «Лендлорд» подключил «Виртуальную АТС» от «Мегафона» 1
02.11.2016 «Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии 1
18.10.2016 «Донэнерго» расширил сотрудничество с «Мегафоном» в области M2M 1
17.10.2016 «Мегафон» обеспечил услугами связи сеть аптек «Вита-Плюс» 1
11.10.2016 Международный аэропорт «Ставрополь» перешёл на «Мегафон» 1
13.09.2016 «Мегафон» включил интернет высокогорным таможенным постам Северной Осетии 1
08.09.2016 «Мегафон» выиграл тендер на подключение интернета администрации Краснодара 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 1
05.08.2016 «Мегафон» обеспечил связью администрации главы и правительства Дагестана 1
04.07.2016 Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072» 1
17.06.2016 «Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области 1
08.06.2016 «Мегафон» вывел «Тагмет» в интернет 1
07.06.2016 «Мегафон» предоставил скоростной интернет таганрогскому «Мегалинку» 1
26.05.2016 «Мегафон» включает адресное информирование спортивному бизнесу 1
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку 1
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 2
27.04.2016 Кавказский «МегаФон» снизил цены на звонки в ряд стран СНГ 1
25.04.2016 «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе 1

Публикаций - 220, упоминаний - 298

Мегафон Северный Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 207
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 6
МегаФон Центральный филиал 66 4
Шахты 46 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8524 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо 489 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 434 2
Oracle Corporation 5808 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал 43 2
H2O 13 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 107 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7773 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7503 2
Vodafone Group 1267 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 1
Золотая Корона 339 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Сумма Телеком - Sumtel 131 1
СМАРТС Компания 491 1
СКАУТ 70 1
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 47 1
Ростелеком НСС 75 1
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Кавказский регион 7 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1820 1
Восход ФГБУ НИИ 422 1
Nokia Corporation 5235 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 95 1
Yandex - Яндекс 4556 1
Meta - Facebook 4121 1
Twitter 2285 1
Huawei 2986 1
Lenovo Group 1996 1
Acer Group 2180 1
Астерос - Asteros 583 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Киевстар 435 1
Ericsson 2275 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 6
Газпром ПАО 747 3
Славянка ГК 22 2
Ренессанс Страхование 74 1
ВТБ24 622 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 93 1
АвтоВАЗ 160 1
Marriott Hotels 32 1
РЖД - Российские железные дороги 1325 1
CyberPlat - КиберПлат 330 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
Diners Club International - платёжная система 77 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 7 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
Черноморье 2 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 6
Правительство Краснодарского края 13 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 3
ФСИН - Управление ФСИН России по Кабардино-Балкарии 2 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 824 2
Федеральное казначейство России 864 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 45 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1730 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 303 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Прокуратуры Ростовской области 1 1
Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 2 1
Администрация Минераловодского городского округа 1 1
Администрация Славянского района 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 51
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4202 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 13
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 350 5
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 144 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2571 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10087 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 3
Смартизация 221 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 2
Безопасный город 384 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2514 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2438 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1888 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3545 2
Web page - Веб-страница 54 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
ping - скорость отклика сети 45 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 1
МегаФон 3G-сеть 15 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 540 4
Google Android 11651 2
МегаФон Наши люди 19 2
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 17 1
МегаФон Модем 10 1
Huawei E - серия роутеров 35 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
МТС Мобильные сотрудники 43 1
МегаФон VPN-сеть 1 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 23 1
ЦФТ Банк 56 1
Apple Локатор 31 1
ЦФТ Faktura.ru 153 1
Apache Cassandra 34 1
Intel x86 - архитектура процессора 1272 1
Microsoft Office 2999 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1135 1
Яндекс.Музыка 138 1
Google Maps - Карты Google 579 1
Яндекс.Диск 122 1
Rakuten Viber 461 1
Microsoft Skype 1881 1
Apple iPad 3539 1
Google YouTube - Видеохостинг 2172 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
WhatsApp Messenger 691 1
МегаФон.Таргет 5 1
Apple iOS 6215 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Прозоров Дмитрий 58 49
Суворов Владимир 17 17
Чувичкина Марина 16 16
Игошкина Ольга 12 12
Постных Олег 12 12
Холикбердиев Тахир 14 9
Горбунов Анатолий 18 7
Шипулин Сергей 8 7
Юсипова Наталья 6 6
Карпушкин Владимир 5 5
Барков Алексей 32 5
Еремкин Андрей 13 4
Тютин Алексей 14 3
Высочина Людмила 22 2
Марсагишвили Александр 4 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Наумов Сергей 8 2
Энгельс Фридрих 5 1
Чапкий Александр 1 1
Гиденко Александр 1 1
Кокурин Владимир 7 1
Фомин Геннадий 1 1
Бурлаков Радмир 14 1
Нафадзоков Азамат 7 1
Крайник Андрей 5 1
Хренов Сергей 25 1
Сорокин Андрей 18 1
Ситников Николай 9 1
Нестеров Владимир 17 1
Семенов Александр 86 1
Таврин Иван 84 1
Подрябинников Алексей 13 1
Величко Валерий 14 1
Залукаев Олег 17 1
Алферов Сергей 2 1
Соколюк Валерий 27 1
Орловский Виктор 268 1
Парфенов Игорь 50 1
Солдатенков Сергей 154 1
Щеглов Петр 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 51
Россия - ЮФО - Ростовская область 1070 43
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1215 40
Северный Кавказ 227 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1127 26
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 319 25
Россия - СКФО - Дагестан Республика 338 18
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 356 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1570 17
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 14
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 141 14
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 301 13
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 13
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1386 12
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 92 10
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 223 10
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 10
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 149 9
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 9
Кавказ 136 8
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 173 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 8
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 122 8
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 168 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 40 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 48 6
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 51 5
Россия - Кубань 66 5
Россия - Михайловск 22 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 5
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 86 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 4
Украина 5526 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 89 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2232 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3652 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 1
White list - Белый список 42 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 6 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
СКГА - Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 52 1
ВФМС - Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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