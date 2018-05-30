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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мегафон Северный Кавказ
МегаФон Кавказский филиал
Публикаций - 220, упоминаний - 298
Мегафон Северный Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прозоров Дмитрий 58 49
|Суворов Владимир 17 17
|Чувичкина Марина 16 16
|Игошкина Ольга 12 12
|Постных Олег 12 12
|Холикбердиев Тахир 14 9
|Горбунов Анатолий 18 7
|Шипулин Сергей 8 7
|Юсипова Наталья 6 6
|Карпушкин Владимир 5 5
|Барков Алексей 32 5
|Еремкин Андрей 13 4
|Тютин Алексей 14 3
|Высочина Людмила 22 2
|Марсагишвили Александр 4 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Наумов Сергей 8 2
|Энгельс Фридрих 5 1
|Чапкий Александр 1 1
|Гиденко Александр 1 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Фомин Геннадий 1 1
|Бурлаков Радмир 14 1
|Нафадзоков Азамат 7 1
|Крайник Андрей 5 1
|Хренов Сергей 25 1
|Сорокин Андрей 18 1
|Ситников Николай 9 1
|Нестеров Владимир 17 1
|Семенов Александр 86 1
|Таврин Иван 84 1
|Подрябинников Алексей 13 1
|Величко Валерий 14 1
|Залукаев Олег 17 1
|Алферов Сергей 2 1
|Соколюк Валерий 27 1
|Орловский Виктор 268 1
|Парфенов Игорь 50 1
|Солдатенков Сергей 154 1
|Щеглов Петр 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru