МТС Медиа
МТС Медиа — дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт — онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС. KION включает в себя доступ к более 150 ТВ-каналам, тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals.
В 2024 году Управляющая компания «МТС Медиа», созданная в феврале 2024 года для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов Строки и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем эти компании, а также входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром KION) и ООО «МДТЗК» (направление МТС Live) стали дочерними компаниями МТС Медиа. МТС Музыка, оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение МТС Медиа.
МТС Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
|Николаев Вячеслав 102 7
|Мишин Игорь 9 7
|Бойчевски Надежда 9 5
|Эрнст Константин 17 3
|Каменский Андрей 10 3
|Евтушенков Феликс 28 3
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 3
|Юмашев Валентин 10 3
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 3
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 3
|Митрофанова Софья 7 3
|Бальмонт Елена 5 3
|Корня Алексей 78 2
|Иванов Алексей 131 2
|Евтушенков Владимир 207 2
|Титинков Сергей 2 2
|Ханин Александр 49 2
|Филатов Илья 11 2
|Камалов Фарид 6 2
|Галактионова Инесса 75 2
|Горбунов Александр 54 2
|Барсегян Алексей 6 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Воронин Павел 136 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
|Сахарова Наталья 47 2
|Вермишян Геворк 63 1
|Васильев Сергей 51 1
|Зыгарь Михаил 1 1
|Шабдурасулов Игорь 2 1
|Ежов Фёдор 13 1
|Миндубаева Юлия 4 1
|Коряковский Евгений 1 1
|Троцюк Алексей 4 1
|Усольцев Алексей 1 1
|Терехов Александр 15 1
|Волохов Александр 1 1
|Халин Дмитрий 55 1
|Чернышева Татьяна 5 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|ONSIDE 14 1
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