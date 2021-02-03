Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Merlion Distribution
Мерлион дистрибуция
Verysell Distribution
Публикаций - 40, упоминаний - 65
Merlion Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Симоненко Вячеслав 26 4
|Рассказов Сергей 29 2
|Абрамов Алексей 27 2
|Мацоцкий Сергей 161 2
|Виноградов Дмитрий 22 2
|Яппаров Тагир 73 1
|Карчев Олег 13 1
|Левин Борис 26 1
|Изосимов Александр 172 1
|Медведев Дмитрий 1476 1
|Овчаров Евгений 11 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Ефимов Петр 32 1
|Путин Владимир 2073 1
|Евтушенков Владимир 175 1
|Сорокин Святослав 18 1
|Генс Георгий 66 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Волож Аркадий 192 1
|Греф Герман 292 1
|Данилин Алексей 16 1
|Белоусов Сергей 222 1
|Баронов Андрей 11 1
|Тимашев Ратмир 64 1
|Forbes - Форбс 475 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 532 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 924477, в очереди разбора - 827448.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 924477, в очереди разбора - 827448.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru