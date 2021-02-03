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Merlion Distribution
Мерлион дистрибуция
Verysell Distribution



03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 2
23.12.2016 Merlion сменил гендиректора из-за «развития бизнеса» 1
14.07.2014 Merlion поглотил дистрибутора кабелей для ЦОДов 1
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
27.05.2013 «Ланит» купил дистрибутора у «Информзащиты» 1
28.11.2012 Александр Труняев назначен директором департамента телекоммуникационных и инфраструктурных решений Oberon 1
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41% 1
18.05.2012 Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес 1
11.03.2012 Россия: Siemens идет в «большие проекты» через интеграторов 1
27.12.2011 10 главных ИКТ-событий 2011 года в России 1
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
09.08.2011 Merlion выходит на рынок дистрибуции программного обеспечения 1
07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution 1
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 5
31.03.2011 Экс-глава VMware в России перешел в компанию основателей ABRT и Aelita 1
05.03.2011 Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников 1
15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор 1
10.03.2010 Verysell: выручка сократилась на 20%, персонал - на треть 1
30.10.2008 Verysell Distribution провела семнадцатый партнерский форум Softeach-2008 2
02.06.2008 Verysell поставила оборудование «Смолтелекому» 1
28.03.2008 Verysell Distribution открыла филиал в УрФО 2
06.03.2008 Verysell поставила высокопроизводительные коммутаторы «Смолтелекому» 2
28.02.2008 Оборот Verysell Distribution вырос на 25% 4
27.02.2008 Verysell будет продвигать телеком-решения Telsey в России 2
15.11.2007 В Verysell назначен вице-президент: дистрибьюторское направление 1
30.10.2007 Verysell Distribution: курс на единое информационное пространство 2
28.09.2007 Verysell Distribution открыла новый офис в Новосибирске 4
25.05.2007 Тенденции развития мирового ИТ-сообщества: семинар 13 и 14 июня 1
26.07.2006 Brocade и Verysell объявили о выходе решений Brocade Tapestry 2
03.03.2006 Verysell собирает деньги на новые поглощения 1
22.11.2005 Консолидация и «московизация» – главные тренды в дистрибуции ИТ 1
31.10.2005 Verysell Distribution открыла представительство в Новосибирске 6
25.10.2005 Verysell Distribution провела корпоративный университет Softeach 3
23.09.2005 Verysell стала дистрибьютором MGE UPS 1
08.06.2005 Дружба Sun и MS докатилась до России 2
01.04.2005 В офисе Verysell обнаружена редкая птица* 1
02.03.2005 Verysell превратился в интегратора 1
02.03.2005 Verysell увеличила годовой оборот до $370 млн. 1
10.02.2004 Verysell объявил о новом назначении 1
30.01.2004 В IBS - новое назначение 1

Публикаций - 40, упоминаний - 65

Merlion Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 323 13
Verysell - Верисел 153 12
Microsoft Corporation 14754 7
SAP SE 3712 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 171 5
Acronis - Акронис 389 4
Verysell Проекты - Verysell Project 62 3
VMware 1897 3
Huawei 2886 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1130 3
Oracle Corporation 4141 3
Ланит ГК 1305 3
Parallels Holdings 481 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 201 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 727 3
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 3
HDS - Hitachi Data Systems 334 3
Quest Software 29 3
Allied Telesis 85 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Merlion Бюрократ 23 2
NetApp 502 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7226 2
Cisco Systems 2659 2
Yandex - Яндекс 4294 2
Veeam Software 251 2
NortonLifeLock (Symantec) 1201 2
Intel Corporation 5791 2
IBM 4871 2
4531 2
Siemens AG - Сименс Россия 1173 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 199 2
Merlion iRU - Деловой офис 115 2
Ситилинк - Citilink 195 2
D-Link 243 2
АйТи 874 2
ТелеСвязь 11 2
HPE - New H3C Group - H3C Technologies 29 2
Netwell - Нетвелл 17 2
Астерос - Asteros 531 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4457 5
Газпром ПАО 628 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 2
Альфа-Групп 516 2
Газпромбанк - ГПБ 733 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 74 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 1
Runa Capital 153 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 1
Deutsche Bank 155 1
Связной Банк 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6413 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1847 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 461 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1130 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 478 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 238 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
Федеральное казначейство России 823 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 587 1
FTTH - Fiber To The Home 113 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 213 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1296 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 843 1
ИТ-аутсорсинг 752 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 102 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 43 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 75 1
Безопасный город 358 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 380 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 866 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 546 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 139 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1890 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 390 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3512 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4015 1
PnP - Plug&Play 129 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2085 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 543 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1442 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 325 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 314 1
Microsoft Dynamics NAV 262 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Симоненко Вячеслав 26 4
Рассказов Сергей 29 2
Абрамов Алексей 27 2
Мацоцкий Сергей 161 2
Виноградов Дмитрий 22 2
Яппаров Тагир 73 1
Карчев Олег 13 1
Левин Борис 26 1
Изосимов Александр 172 1
Медведев Дмитрий 1476 1
Овчаров Евгений 11 1
Вышлов Андрей 23 1
Ефимов Петр 32 1
Путин Владимир 2073 1
Евтушенков Владимир 175 1
Сорокин Святослав 18 1
Генс Георгий 66 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Волож Аркадий 192 1
Греф Герман 292 1
Данилин Алексей 16 1
Белоусов Сергей 222 1
Баронов Андрей 11 1
Тимашев Ратмир 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 68182 15
Россия - СФО - Новосибирск 2424 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9703 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2475 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1624 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21508 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1342 5
Казахстан - Республика 3300 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9461 3
Казахстан - Алматы 357 3
Россия - ПФО - Казань 1717 3
Европа Восточная 2180 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1438 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 257 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 245 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7409 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19253 2
США - Огайо 100 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 827 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 134 1
Египет - Арабская Республика 438 1
Кипр - Республика 285 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7264 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 200 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 312 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1010 1
Саудовская Аравия - Королевство 338 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1222 1
Украина 4390 1
Чехия - Чешская Республика 626 1
Италия - Итальянская Республика 1778 1
Ближний Восток 1811 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 470 1
Канада 1697 1
Польша - Республика 1048 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2969 1
Беларусь - Белоруссия 2505 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 519 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5629 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3316 5
VAD - Value Added Distribution 20 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 193 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1402 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 817 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3712 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4569 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Forbes - Форбс 475 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 532 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2431 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 924477, в очереди разбора - 827448.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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