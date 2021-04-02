Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тач Майкл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 47
Тач Майкл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5749 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 6
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
|Lenovo Group 1643 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
|Крок 1223 2
|Yandex - Яндекс 4106 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
|Инфосистемы Джет 677 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
|Google LLC 7198 1
|Oysters 17 1
|TeXet 43 1
|Малис Александр 111 4
|Малис Олег 55 4
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Давыдович Евгений 25 1
|Гуськова Оксана 8 1
|Сахаров Александр 30 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Минеев Алексей 1 1
|Сирота Олег 2 1
|Малиновский Сергей 13 1
|Иглинская Светлана 2 1
|Чекель Павел 15 1
|Лукин Александр 3 1
|CNews Analytics 1992 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771640, в очереди разбора - 675322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771640, в очереди разбора - 675322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru