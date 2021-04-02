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Тач Майкл


02.04.2021 «Билайн» и МТС стали партнерами Альфа-банка по внедрению сервиса «Мобильный ID» 1
28.11.2019 Сеть «Связной» возглавил топ-менеджер, который уже был президентом компании, но бросил ее ради Бинбанка 1
10.10.2019 Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay» 2
16.09.2019 Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах торговых точек 2
05.08.2019 Альфа-банк реализовал функцию выдачи чеков в мобильном приложении 2
23.04.2019 Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10% 2
08.04.2019 Клиенты Альфа-банка получили возможность снимать наличные через банкоматы банка «Открытие» без комиссии 2
12.03.2019 Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов 2
21.02.2019 Самозанятые клиенты Альфа-Банка могут встать на учет в ФНС через приложение 2
20.09.2018 КРОК и ЦРТ внедрили в Альфа-Банке интеллектуального робота-помощника. 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
21.06.2016 Интернет-магазин «М.Видео» совместно с «Яндекс.Кассой» запускает «умные платежи» 1
15.01.2016 У «Связного» внезапно сменился президент 3
22.12.2015 Apple заняла 36% рынка смартфонов в рублях по итогам октября 1
27.10.2015 В «Связном» назначен новый вице-президент по ИТ, логистике и региональному развитию 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1
07.09.2015 Tele2 заключила новое соглашение со «Связным» 1
24.08.2015 Падение рубля: Розничные сети рассказали, когда поднимут цены на гаджеты 1
05.08.2015 Lenovo догнал Samsung по продажам планшетов в России 1
15.07.2015 Россия: продажи смартфонов Lenovo выросли на 95% по итогам первого полугодия 2015 г. 1
07.07.2015 Обрушение рынка смартфонов и планшетов в России ускорилось в 2 раза 1
24.06.2015 Полный разрыв отношений: Абоненты МТС больше не смогут оплачивать мобильники в «Связном» 1
22.04.2015 «Связной» увеличил выручку на 3% 2
21.04.2015 Россияне отказались от модных смартфонов. «B-бренды» впервые захватили больше половины рынка 1
17.04.2015 Ритейлеры ищут онлайн-замену традиционному шопингу 1
20.03.2015 Оборот интернет-магазина «Связного» в 2014 г. вырос на 29% 1
19.01.2015 Россияне «наелись» планшетами 1
23.09.2014 Опубликованы предварительные данные по предзаказам на iPhone 6 в «Связном» 1
02.07.2014 Розница уповает на оптимизацию и онлайн-канал 2
01.04.2014 За первые 3 месяца 2014 г. в России продано порядка 5 млн смартфонов 1
21.02.2014 В 50 магазинах «Связного» откроются специальные зоны экосистемы Windows 1
07.02.2014 Сеть Apple Premium Reseller под брендом CStore от «Связного» выросла до 15 магазинов 1
11.12.2013 «Связной» и Samsung создают в России сеть фирменных магазинов 1
25.11.2013 «ВымпелКом» и «Связной» возобновляют сотрудничество на всей территории России 1
08.11.2013 «Связной» стал виртуальным мобильным оператором 1
27.11.2012 MoneyGram запустил услугу денежных переводов за рубеж в сети «Связной» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 47

Тач Майкл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5749 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
Lenovo Group 1643 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
Крок 1223 2
Yandex - Яндекс 4106 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Инфосистемы Джет 677 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Microsoft Corporation 11226 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Google LLC 7198 1
Oysters 17 1
TeXet 43 1
Связной ГК 885 14
Альфа-Банк 1128 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
ОНЭКСИМ ГК 35 2
Русский стандарт Банк 302 2
Бинбанк 184 1
Trellas Enterprises 7 1
Глобэкс банк 28 1
Фасоль - сеть магазинов 4 1
Связной Банк 75 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Альфа-Групп 330 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Татнефть 114 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Яндекс.Такси 271 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
Google Android 10752 3
Apple iOS 5742 3
Apple iPhone 5 710 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apple Pay 385 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Яндекс.Плюс 44 1
Apple iPhone 6 547 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 1
Яндекс.Афиша 26 1
Альфа-Мобайл 63 1
Альфа-Банк Private Banking - А-Клуб 3 1
Tele2 SIM-карты 10 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
Малис Александр 111 4
Малис Олег 55 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Давыдович Евгений 25 1
Гуськова Оксана 8 1
Сахаров Александр 30 1
Малиновский Алексей 19 1
Минеев Алексей 1 1
Сирота Олег 2 1
Малиновский Сергей 13 1
Иглинская Светлана 2 1
Чекель Павел 15 1
Лукин Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - Калужcкая область 2 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Торговля розничная 77 2
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Образование в России 348 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
CNews Analytics 1992 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771640, в очереди разбора - 675322.
Создано именных указателей - 46354.
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