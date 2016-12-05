Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Татфондбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 169
Татфондбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравченко Георгий 9 1
|Греф Герман 205 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Толкачев Артем 3 1
|Муканова Мадина 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766447, в очереди разбора - 670132.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766447, в очереди разбора - 670132.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru