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Татфондбанк


05.12.2016 Татфондбанк присоединился к национальной платежной системе «Мир» 4
16.06.2016 Татфондбанк запустил новую версию системы «Интернет-клиент» для юрлиц и ИП 3
14.06.2016 Татфондбанк начал прием платежей по кредитным договорам с Внешпромбанком 3
06.06.2016 «РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети 4
03.06.2016 Татфондбанк запустил услугу по онлайн-бронированию расчетного счета 3
30.05.2016 На платформе Faktura.ru запущен интернет-банк для корпоративных клиентов Центра партнерского банкинга 2
12.02.2016 Татфондбанк начал принимать к оплате штрафы ГИБДД со скидкой 50% за быструю оплату 3
03.02.2016 В Москве пройдет Bitcoin & Blockchain Conference 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
10.12.2015 Клиенты Райффайзенбанка могут вносить наличные через банкоматы «Московского кредитного банка» 1
01.12.2015 «РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности 4
30.10.2015 «Ростелеком» в Татарстане в 7 раз увеличил охват VPN сетями пунктов охраны правопорядка 1
04.09.2015 Татфондбанк запустил сервис денежных переводов между картами различных банков 2
27.08.2015 Татфондбанк запустил услугу интернет-трейдинга на брокерском обслуживании 4
12.05.2015 РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM» 3
16.04.2015 РДТЕХ построил для Татфондбанка систему финансового планирования 2
26.03.2015 «Татфондбанк» завершил тестирование операций по картам Visa и MasterCard в рамках НСПК 3
24.03.2015 «Татфондбанк» вновь подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3
09.02.2015 «Татфондбанк» оптимизировал защиту интернет-платежей по картам MasterCard 4
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа 1
15.01.2015 «Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012 3
13.10.2014 Количество пользователей интернет-банка «Татфондбанка» «Онлайн Партнер» достигло 200 тыс. человек 3
22.09.2014 РДТЕХ автоматизировал отчетность инвестиционного бизнеса в «Татфондбанке» 2
17.07.2014 Устройства SafeTouch защитят клиентов «Татфондбанка» от мошенничества 1
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ 1
01.07.2014 «Татфондбанк» представил новое устройство защиты данных для предпринимателей 3
02.06.2014 «Татфондбанк» запустил мобильный эквайринг для предпринимателей 2
27.05.2014 Бывший топ-менеджер Microsoft стал директором по маркетингу Infratel 1
25.02.2014 «Татфондбанк» подключился к системе денежных переводов «Юнистрим» 3
13.02.2014 РДТЕХ построил для «Татфондбанка» хранилище данных и систему управленческой отчётности 2
10.02.2014 «Татфондбанк» запустил в интернет-банке сервис денежных переводов через Western Union 2
29.01.2014 «Райффайзенбанк» и «МДМ Банк» объединяют банкоматные сети 1
27.01.2014 «Татфондбанк» запустил приложение интернет-банка для iPhone 1
11.12.2013 Пополнять карты и счета «Татфондбанка» теперь можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет» 2
09.12.2013 «Райффайзенбанк» и банк «Уралсиб» объединили свои банкоматные сети 1
01.11.2013 «Татфондбанк» стал новым партнером «Юнистрим» 2
21.10.2013 «Татфондбанк» строит комплексную систему автоматизации ИТ-процессов на базе Naumen Service Desk 1
23.09.2013 «Татфондбанк» и «Райффайзенбанк» объединили банкоматные сети 3
23.04.2013 «Татфондбанк» упростил шоппинг в интернет-магазинах для своих клиентов 3
04.03.2013 «Эрмитаж» и «Татфондбанк» представили интернет-ресурс Hermitage Line 2

Публикаций - 69, упоминаний - 169

Татфондбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РДТЕХ 159 4
Microsoft Corporation 11127 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Schneider Electric 409 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
IBM 3551 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Visa International 1346 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Юнистрим - Unistream 167 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Ак Барс Банк 173 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Уралсиб Банк 390 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Петрокоммерц 29 1
Связь-банк 79 1
СКБ-банк 86 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Металлинвестбанк 39 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МДМ Банк 150 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
SafeTech - PayControl 23 1
Visa Verified By Visa 33 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SafeTech SafeTouch 28 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Aladdin JaCarta 147 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Office 1946 1
Кравченко Георгий 9 1
Греф Герман 205 1
Кудрин Алексей 63 1
Толкачев Артем 3 1
Муканова Мадина 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Россия - ПФО - Казань 1520 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Тульская область 753 1
Европа 3774 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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