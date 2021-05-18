Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
RS-Connect
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Публикаций - 47, упоминаний - 123
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 47
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
|НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|Глобэкс банк 28 1
|Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
|Назарова Анна 33 22
|Овсянников Андрей 15 5
|Каримов Ринат 28 2
|Прохоренков Владислав 1 1
|Алексюк Ольга 3 1
|Френкель Лев 46 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Горюнов Александр 1 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769168, в очереди разбора - 672852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769168, в очереди разбора - 672852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru