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R-Style Softlab
RS-Connect


18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 5
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 5
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab 2
14.10.2020 «Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ 3
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП 4
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов 2
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 2
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab 3
10.06.2020 Банки смогут обрабатывать электронные поручения на продажу валюты и драгметаллов с помощью коннектора R-Style Softlab 3
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ 2
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП 3
13.02.2020 R-Style Softlab поможет банкам настроить взаимодействие с Системой быстрых платежей 3
06.11.2019 R-Style Softlab оптимизировала работу банков с Росреестром 3
19.09.2019 R-Style Softlab выпустила онлайн-модуль для работы банков с ЕГРЮЛ и ЕГРИП 2
04.09.2019 R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС 3
16.07.2019 R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома» 1
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 3
23.05.2019 R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для работы с биометрией 3
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке 4
12.02.2019 R-Style Softlab выпустила решение для взаимодействия с Реестром МСП 4
31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3 4
02.08.2018 «Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect 2
04.07.2018 R-Style Softlab выпустила решение для работы с биометрическими данными 4
27.06.2018 R-Style Softlab расширила функциональность модуля «Обмен с ФНС» 3
14.06.2018 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банка «Глобэкс» с электронной биржей банковских гарантий 1
06.06.2018 R-Style Softlab внедрила RS-Securities V.6 в Банке РМП 1
24.04.2018 Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с ПФР 2
05.03.2018 R-Style Softlab дополнила линейку решений RS-Connect новым модулем 2
07.12.2017 «Промсвязьбанк» внедрил «RS-Connect. Обмен с ФНC» для электронного обмена данными ФНC 1
14.11.2017 R-Style Softlab выпустила новое решение для электронного взаимодействия банков с ЕСИА 4
07.11.2017 «Промсвязьбанк» приступил к электронному обмену данными с ПФР 2
27.10.2017 R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков и ФССП 3
22.06.2017 R-Style Softlab представила ИТ-решение для взаимодействия банков с «Росфинмониторингом» 3
02.06.2017 R-Style Softlab представила решение для электронного взаимодействия банков с ФНС 3
26.05.2017 В «RS-Connect. Обмен с ПФР» реализована возможность возврата в ПФР пенсионных начислений граждан 1
24.04.2017 R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков с ФНП 1
04.04.2017 Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ 2
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab 2
14.03.2017 R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков 4
25.01.2017 Промсвязьбанк автоматизирует обмен данными с госорганами с помощью решения от R-Style Softlab 3

Публикаций - 47, упоминаний - 123

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Глобэкс банк 28 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Федеральное казначейство России 766 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Коннекторы 6 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 18
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
R-Style Softlab - RS-Retail 35 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Java - Язык программирования 1180 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 6 1
Назарова Анна 33 22
Овсянников Андрей 15 5
Каримов Ринат 28 2
Прохоренков Владислав 1 1
Алексюк Ольга 3 1
Френкель Лев 46 1
Фирулев Алексей 2 1
Горюнов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
Федеральное законодательство 254 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
Федеральный закон 328-ФЗ - О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769168, в очереди разбора - 672852.
Создано именных указателей - 46354.
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