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Acer CIS
Acer Россия



08.04.2004 Acer CIS начинает поставки мультимедиа-аксессуаров
25.03.2004 Acer CIS назначил менеджера по развитию партнерской сети
03.09.2003 Acer CIS обновил линейку TravelMate и представил 2 Centrino-ноутбука
11.08.2003 Acer CIS и "Компьюлинк" выиграли два тендера
21.07.2003 Acer CIS подвел итоги деятельности компании во 2 квартале
16.04.2003 Acer CIS подвел итоги 2002 года и 1 квартала 2003 года
08.10.2002 Acer CIS объявил результаты работы в 3-м квартале и создал ACE-Club

Публикаций - 65, упоминаний - 87

Acer CIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acer Group 2183 31
Intel Corporation 10803 9
Toshiba Corporation 2749 7
Microsoft Corporation 21014 6
Dell EMC 4472 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 5
HP Inc. 5104 5
HP - Hewlett-Packard 3464 4
Samsung Electronics 8953 4
Apacer Technology Inc 59 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 3
Apple Inc - Эппл Рус 10124 3
LG Electronics 3134 3
IBM 8684 2
Paragon Software Group - PSG 325 2
Qisda BenQ 364 2
Rover - RoverComputers 371 2
Wistron 71 2
MSI - Micro-Star International 482 2
Viewsonic 287 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 2
Seiko Epson Corporation 811 1
Nvidia Corp 3024 1
TI - Texas Instruments Incorporated 779 1
K-Systems - К-Системс 127 1
Парус Корпорация 392 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 1
Landata - Ландата 62 1
AUO - AU Optronics 78 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 1
Sanyo Electric 329 1
NEC 1695 1
Verysell - Верисел 275 1
HP Compaq Computer Corp 1875 1
Micro Focus - Borland 176 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 34 1
Формоза - Formoza 152 1
Алион 68 1
Merlion - Мерлион 346 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
Белый Ветер 213 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 1
Евросеть 1342 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 10 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4202 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 6
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 2
ТВ-тюнер - TV tuner 443 2
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 256 2
Kensington lock 158 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 599 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 954 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 83 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 821 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 89 1
DDR - Double data rate 2086 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 130 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 174 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3259 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 605 1
WMA - Windows Media Audio 927 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 560 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 642 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 75 11
Microsoft Windows XP 2330 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 544 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 106 4
Intel Celeron - Серия процессоров 896 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 4
Microsoft Windows 10 10129 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 349 2
Acer AX ТВ-тюнер 1 1
Fujitsu Amilo 61 1
Toshiba SmartMEDIA 150 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 538 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 127 1
Paragon Penreader 52 1
Rover - RoverBook 104 1
Intel Pentium III 668 1
Linux OS 7207 1
Rover - RoverBook Neo 3 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 40 1
Oracle СУБД 47 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
Intel Itanium 607 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 1
Ланит Treolan Irbis 74 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1490 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 559 1
Microsoft Office 3012 1
Мишин Глеб 68 7
Низовский Григорий 37 6
Кравченко Дмитрий 37 5
Рыбак Юлия 5 2
Пудонин Иван 7 2
Снытко Игорь 20 1
Борушевский Денис 35 1
Заскалет Михаил 12 1
Гудым Денис 16 1
Раннев Кирилл 5 1
Камытбаева Зарина 16 1
Отрашевский Юрий 7 1
Медведева Елена 14 1
Шкред Анатолий 10 1
Кобзарева Ольга 11 1
Степанишин Вадим 8 1
Гуров Сергей 7 1
Крымова Екатерина 6 1
Куликова Татьяна 5 1
Тараба Вероника 27 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Клягин Максим 27 1
Капцов Сергей 9 1
Алкснис Виктор 66 1
Демидов Михаил 132 1
Карпачев Александр 23 1
Терляков Андрей 2 1
Андреев Александр 25 1
Юсупов Ренат 112 1
Коновалов Андрей 7 1
Воронков Алексей 10 1
Виноградов Дмитрий 25 1
Лукацкий Алексей 87 1
Андреев Андрей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 4
Европа 7249 2
Европа Западная 1306 2
Европа Восточная 2815 2
Африка - Африканский регион 2667 2
США - Нью-Йорк 2588 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 1
Закавказье 116 1
Нидерланды 1993 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 1
Ближний Восток 2491 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Россия - УФО - Свердловская область 1024 1
Казахстан - Республика 4139 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 21 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 1
DigiTimes - Издание 1279 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
Открытые системы ИД 108 1
IDC - International Data Corporation 4527 6
Gartner 3195 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 2
GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
Gartner Dataquest 329 1
ITResearch 92 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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