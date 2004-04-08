Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Acer CIS
Acer Россия
Публикаций - 65, упоминаний - 87
Acer CIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
|Белый Ветер 213 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 1
|Евросеть 1342 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
|Мишин Глеб 68 7
|Низовский Григорий 37 6
|Кравченко Дмитрий 37 5
|Рыбак Юлия 5 2
|Пудонин Иван 7 2
|Снытко Игорь 20 1
|Борушевский Денис 35 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Гудым Денис 16 1
|Раннев Кирилл 5 1
|Камытбаева Зарина 16 1
|Отрашевский Юрий 7 1
|Медведева Елена 14 1
|Шкред Анатолий 10 1
|Кобзарева Ольга 11 1
|Степанишин Вадим 8 1
|Гуров Сергей 7 1
|Крымова Екатерина 6 1
|Куликова Татьяна 5 1
|Тараба Вероника 27 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Клягин Максим 27 1
|Капцов Сергей 9 1
|Алкснис Виктор 66 1
|Демидов Михаил 132 1
|Карпачев Александр 23 1
|Терляков Андрей 2 1
|Андреев Александр 25 1
|Юсупов Ренат 112 1
|Коновалов Андрей 7 1
|Воронков Алексей 10 1
|Виноградов Дмитрий 25 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|Андреев Андрей 29 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 1
|DigiTimes - Издание 1279 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
|Открытые системы ИД 108 1
|IDC - International Data Corporation 4527 6
|Gartner 3195 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
|Gartner Dataquest 329 1
|ITResearch 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru