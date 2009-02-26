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ВМФ РФ
Северный флот
Северноморская военно-морская группа



26.02.2009 Отряд боевых кораблей Северного флота прошёл в Средиземное море
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон
19.12.2008 Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу
07.10.2008 Морские стратегические ядерные силы Северного флота участвуют в учениях "Стабильность-2008"
22.09.2008 Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы
18.07.2008 Исполнилось 45 лет соединению атомных подводных лодок Северного флота
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море
10.07.2007 ВВС и Северный флот проводят совместные учения
28.12.2006 Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи
14.04.2006 Чиновник-вредитель готовил взрыв на базе Северного Флота
14.04.2006 Чиновник-вредитель готовил взрыв на базе Северного Флота

Публикаций - 67, упоминаний - 97

ВМФ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2412 2
Ростех - Автоматика Концерн 686 1
Cisco Systems 4676 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 732 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
IVA Technologies 49 1
ХайТэк - Hi-Tech 78 1
Ростех - РТ-Информ 113 1
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 4 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7909 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7600 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
Белый Медведь 8 2
Русский Страховой Центр 8 2
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 786 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 84 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 57 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 259 1
МИТ - Московский институт теплотехники 8 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 23
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Президент Российской Федерации 3003 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 105 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 2
МКС - Международная космическая станция 1388 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1817 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2229 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5606 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12495 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 1
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6738 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 670 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6136 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 1
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ВКС РФ Космодром Плесецк 200 4
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 92 2
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Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 294 2
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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
IVA IP-телефон 6 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 313 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 4
День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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