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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВМФ РФ
Северный флот
Северноморская военно-морская группа
Публикаций - 67, упоминаний - 97
ВМФ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2461 5
|Иванов Сергей 356 4
|Дыгало Игорь 7 4
|Невский Александр 16 4
|Балуевский Юрий 17 4
|Шалманов Сергей 199 4
|Донской Дмитрий 26 3
|Осипов Сергей 27 2
|Высоцкий Владимир 14 2
|Перминов Анатолий 125 2
|Рахманов Максим 47 2
|Громов Олег 8 2
|Турилин Александр 2 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Ухов Дмитрий 14 1
|Ивенев Николай 7 1
|Сердюков Анатолий 78 1
|Лавров Сергей 22 1
|Петровский Павел 1 1
|Ильягуева Ольга 4 1
|Черных Сергей 11 1
|Адам Безиев 4 1
|Месропов Юрий 4 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 2
|Человеческий фактор 455 2
|Русский язык 3847 2
|Градус Цельсия 233 2
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 644 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru