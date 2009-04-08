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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DigitalGlobe WorldView
коммерческий спутник
|08.04.2009
|Запуск корейской ракеты: снимок WorldView-1
|14.12.2007
|WorldView: 3 января 2008 года
|28.11.2007
|WorldView-1 принят в штатную эксплуатацию
|16.10.2007
|WorldView-1: первые снимки
|15.08.2007
|Официально названа дата запуска WorldView-1
|10.04.2006
|Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода
|10.04.2006
|Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода
Публикаций - 75, упоминаний - 131
DigitalGlobe WorldView упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|DigitalGlobe 124 32
|GeoEye 85 19
|Scanex - Сканэкс 238 7
|Совзонд - Sovzond 111 6
|Google LLC 9440 4
|Eastman Kodak - Кодак 469 3
|Microsoft Corporation 21014 2
|IBM 8684 2
|Bentley Systems 53 2
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 525 1
|Yahoo! 3483 1
|Андронов Алексей 25 4
|Путин Владимир 2443 2
|Миллер Сергей 43 2
|Кучейко Алексей 20 2
|Медведев Дмитрий 1590 1
|Урличич Юрий 49 1
|Болсуновский Михаил 11 1
|Провинцев Павел 8 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 15
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru