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DigitalGlobe WorldView
коммерческий спутник



08.04.2009 Запуск корейской ракеты: снимок WorldView-1
14.12.2007 WorldView: 3 января 2008 года
28.11.2007 WorldView-1 принят в штатную эксплуатацию
16.10.2007 WorldView-1: первые снимки
15.08.2007 Официально названа дата запуска WorldView-1
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода

Публикаций - 75, упоминаний - 131

DigitalGlobe WorldView упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DigitalGlobe 124 32
GeoEye 85 19
Scanex - Сканэкс 238 7
Совзонд - Sovzond 111 6
Google LLC 9440 4
Eastman Kodak - Кодак 469 3
Microsoft Corporation 21014 2
IBM 8684 2
Bentley Systems 53 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 525 1
Yahoo! 3483 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 6
Ball Aerospace & Technologies 46 6
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 3
BAE Systems 159 3
Boeing 897 2
Lockheed Martin 659 2
General Dynamics 48 2
Газпром ПАО 778 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 1
MODIS 49 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Northrop Grumman 200 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1449 7
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 3
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Правительство РФ 2659 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 2
Президент Российской Федерации 1731 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 1
Правительство Москвы 819 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 426 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 39 1
Роскартография АО 53 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 4
ГИС-Ассоциация 231 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 157 16
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 2
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 1
DSP - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 6 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 30
GeoEye - космический спутник 57 29
GeoEye IKONOS 95 19
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 15
Google Earth - Google Планета Земля 447 11
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 78 9
Google Maps - Карты Google 579 7
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 3
Microsoft Virtual Earth 42 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
Esri ArcGIS 119 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
NASA Landsat 52 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 71 1
Scanex Web GeoMixer 8 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
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NVision Барьер 14 1
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Путин Владимир 2443 2
Миллер Сергей 43 2
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Франция - Французская Республика 4928 13
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 8
Япония 7899 8
Южная Корея - Республика 3271 8
Европа 7249 7
Канада 3059 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 7
США - Калифорния 3070 6
Китай - Тайвань 1589 4
Украина 5529 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 4
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Казахстан - Республика 4139 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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