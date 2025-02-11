МТС ИИ MTS AI Cotype LLM MTS AI Chat Большая языковая модель
Cotype Light может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях — везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы.
МТС ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Андрей 32 4
|Марков Дмитрий 55 3
|Комаровский Павел 3 2
|Зельдец Игорь 22 1
|Пономаренко Сергей 11 1
|Прохорова Галина 2 1
|Янова Ирина 7 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|Пахомов Александр 63 1
|Балагаев Антон 4 1
|Кузьмин Кирилл 6 1
|Судариков Евгений 1 1
|Краевская Вера 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 9
|Россия - СФО - Новосибирск 4315 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
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