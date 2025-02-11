Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168375
ИКТ 13093
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25076
Персоны 71852
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

МТС ИИ MTS AI Cotype LLM MTS AI Chat Большая языковая модель


Cotype Light может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях — везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы.


11.02.2025 MTS AI разработала семь ИИ-сервисов для банковской сферы 1
16.10.2024 MTS AI создала ИИ-помощника для банковских сотрудников 1
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 1
07.10.2024 MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max 1
27.09.2024 MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса 1
13.09.2024 Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений 1
10.09.2024 МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей 2
10.09.2024 Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке 3
10.09.2024 МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке 3
10.09.2024 ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу 1
28.08.2024 MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей 2
07.06.2024 MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов 2
23.05.2024 «К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний 3
08.05.2024 ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI 1
25.03.2024 Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами 1
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора 1

Публикаций - 16, упоминаний - 25

МТС ИИ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 75 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 13
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 79 2
Softline - Софтлайн 2835 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 327 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
К2Тех 133 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Neutronix - ВижнСервис 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 235 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 14
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 250 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4153 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3734 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 4
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 832 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 359 4
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2891 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3886 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4029 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 58 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1568 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4040 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2144 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1784 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1252 1
МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 13 6
МТС ИИ - MTS AI - WordPulse 10 5
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 94 1
Microsoft 365 Copilot 119 1
МТС ИИ - MTS AI - Kodify 5 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 102 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 240 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 1
Обращения граждан 228 1
Калинин Андрей 32 4
Марков Дмитрий 55 3
Комаровский Павел 3 2
Зельдец Игорь 22 1
Пономаренко Сергей 11 1
Прохорова Галина 2 1
Янова Ирина 7 1
Зарубинский Игорь 12 1
Пахомов Александр 63 1
Балагаев Антон 4 1
Кузьмин Кирилл 6 1
Судариков Евгений 1 1
Краевская Вера 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 9
Россия - СФО - Новосибирск 4315 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4896 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1986 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 918 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 76 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 171 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще