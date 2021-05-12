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NVR
Network Video Recorder
Видеорегистратор



12.05.2021 Toshiba усилила линейку жестких дисков для систем видеонаблюдения 1
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 1
22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
10.09.2018 Seagate представила линейку корпоративных и бытовых жестких дисков емкостью 14 ТБ. Цены 1
23.07.2018 Qtech расширил линейку оборудования для видеонаблюдения 2
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
13.04.2018 Western Digital представила карты памяти для систем видеонаблюдения 1
04.04.2017 Western Digital начала выпуск дискового накопителя WD Purple емкостью 10 ТБ 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
10.11.2015 Линейку продуктов Axis пополнил бюджетный набор устройств для организации 4-канальной видеосистемы 1
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems 2
08.08.2014 Thecus NAS теперь поддерживают новые жесткие диски WD Red 6TB и WD Red Pro 1
13.06.2013 IPDROM выпустила компактный сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR 1
24.05.2013 Synology обновила программу по видеонаблюдению Surveillance Station 1
14.06.2012 Buffalo обновила линейку сетевых хранилищ с поддержкой IP-камер для СМБ 1
05.06.2012 Netgear выпустила комплекс видеонаблюдения для СМБ 1
27.12.2010 Системы видеонаблюдения поднимут рынок электронных компонентов 1
21.12.2010 Новая версия Net Hunter IP расширяет возможности управления системами видеонаблюдения 1
15.10.2010 Mitsubishi Electric представила решение для гибридных систем видеонаблюдения 2
16.06.2010 “Навиком” сообщает о выходе нового программного обеспечения AViaLLe 2.5.2 1
18.05.2010 AXIS предложила защищенный IP-видеорегистратор Q8108-R с 8 каналами видео и звука 1
29.04.2010 Mitsubishi и IFS/UTC представили новые системы охранного видеонаблюдения 1
06.04.2010 «АРМО-Системы» анонсировали новую программу видеонаблюдения для гибридных и IP-систем 1
02.02.2009 «Армо-Системы» представит новинки охранного оборудования на выставке «Технологии Безопасности» 1
16.01.2009 Smartec выпустил новый 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880 2
04.12.2008 Smartec выпустил новую поворотную видеокамеру «день/ночь» STC-IP3988A 2
13.11.2008 Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А 2
16.10.2008 Smartec представила новую купольную IP-камеру видеонаблюдения 1
22.09.2008 Smartec выпустила новые поворотные видеокамеры наблюдения «день/ночь» 1
25.06.2008 ПО TRASSIR оснащено модулем распознавания автомобильных номеров 1
21.02.2008 Smartec: видеосервер STS-IPT480 эффективно распределяет сетевой траффик 1
14.01.2008 JVC выпустила новый сетевой видеорегистратор 2
27.12.2007 IP-видеосервер Smartec STS-IPT180 защищает запись «водяными знаками» 1
07.12.2007 Smartec выпустил новый двухканальный видеосервер 1
19.11.2007 Smartec выпустил высокочувствительную видеокамеру «день-ночь» 1
14.11.2007 Smartec представил новый одноканальный видеосервер 1
14.09.2007 Smartec выпустил бюджетный одноканальный видеосервер 1
04.09.2007 JVC: 16-канальный сетевой видеомагнитофон для камер слежения 2

Публикаций - 39, упоминаний - 47

NVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Synology Inc 131 3
Код Безопасности 365 1
Нейроматик 1 1
Нейробудущее 1 1
НейроТех 1 1
Нейропроект 1 1
Нейрософт 2 1
Нейроком 4 1
АРМО-Системы 61 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 1
Hanwha Techwin 5 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Yandex - Яндекс 4188 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 140 1
Logitech 173 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 1
Seagate Technology 311 1
Oracle Corporation 3602 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 1
Western Digital Corporation - WDC 332 1
Qtech - Кьютэк 96 1
Ренессанс Страхование 53 1
Sanofi - Санофи 33 1
Нанолек 9 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 72 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 72 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 454 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 59 3
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 358 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 94 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 38 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 52 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
AVI - Audio Video Interleave 246 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 236 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 51 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 43 1
Surveillance Station - программа для видеонаблюдения 15 1
Google Android 10773 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Netgear ReadyNAS Surveillance Network Video Recorder 1 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 1
Axis Camera Station 31 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Synology DVA - серия СХД 1 1
Western Digital - WD Purple 7 1
Western Digital - WD Ultrastar - Серия HDD 20 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
Qtech Dewarping 1 1
Sony Starvis 1 1
Seagate BarraCuda SSD 4 1
Seagate RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management 2 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 131 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 7 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
Seagate IronWolf HDD 13 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 376 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft SQL Server 841 1
Apple Mac 1535 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Apple iOS 5750 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 599 1
Карелин Павел 6 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Palma Michael - Палма Майкл 1 1
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 1
Червяков Сергей 1 1
Арсентьев Сергей 1 1
Никитенко Дмитрий 2 1
Лобовко Дмитрий 2 1
Рыжий Алексей 4 1
Деев Алексей 6 1
Васильев Кирилл 14 1
Коростелев Павел 5 1
Кальмуцкий Олег 8 1
Лебедев Георгий 40 1
Путин Владимир 1877 1
Дергилёв Никита 40 1
Кузнецов Александр 76 1
Образцов Алексей 8 1
Фишер Андрей 54 1
Ишмамедов Константин 4 1
Тыров Илья 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1158 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
Человеческий фактор 131 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 21 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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