Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Miele
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 190
Miele упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5686 25
|VK - Mail.ru Group 2484 2
|ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
|LG Electronics 1855 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 229 1
|Signify - Philips Lighting 17 1
|Sonos 19 1
|Microsoft Corporation 11110 1
|Google LLC 7158 1
|Монитор безопасности 69 1
|Hansa - Ханса 59 13
|Liebherr 35 3
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
|Candy Group - Канди 53 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Муравьев Олег 12 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 28
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765104, в очереди разбора - 668791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765104, в очереди разбора - 668791.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru