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Miele


18.12.2020 Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса 1
14.10.2020 Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам 4
09.09.2019 ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов 1
16.01.2019 Полезные функции современных стиральных машин 2
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 1
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
03.04.2018 «М.Видео»: продажи управляемой смартфоном «умной» техники выросли в разы 1
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 2
26.04.2017 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
29.03.2017 В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода 3
04.11.2015 Интернет вещей: бытовая техника с беспроводными технологиями 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 3
01.12.2014 Открылся сайт для приёма жалоб на подделки 1
21.11.2014 Выбираем кофейный аппарат: советы ZOOM 1
14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi 1
09.06.2014 Восстание машин: зачем и в какой бытовой технике есть Wi-Fi 2
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 2
28.11.2013 «Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele 3
17.05.2013 Лучшие безмешковые пылесосы. Выбор ZOOM.CNews 1
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
05.04.2013 На всех парах. ZOOM.CNews обозревает лучшие встраиваемые пароварки 2
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
15.02.2013 Подарочный ответ. ZOOM.CNews выбирает подарки к 23 февраля 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 10
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 7
14.12.2012 Пылесосы Miele. Славная история чистоты. С 20-х годов прошлого века до наших дней 1
07.12.2012 Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele 1
30.11.2012 Уборка по-немецки. Тест-драйв пылесоса Miele S 5981 с электрощёткой 11
02.11.2012 Вертикальные пылесосы. Выбор ZOOM 2
26.10.2012 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM 1
15.10.2012 Выбор ZOOM: Обзор самой дорогой бытовой техники 5
05.10.2012 Лучшие индукционные варочные поверхности. Выбор ZOOM 2
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
07.09.2012 Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012 7
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 1
20.07.2012 Стирка за стиркой. Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM 1
14.05.2012 Miele оптимизировала взаимодействие с покупателями с помощью Microsoft Dynamics CRM 2
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 1
29.03.2012 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM CNews 1

Публикаций - 89, упоминаний - 190

Miele упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5686 25
VK - Mail.ru Group 2484 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
LG Electronics 1855 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 229 1
Signify - Philips Lighting 17 1
Sonos 19 1
Microsoft Corporation 11110 1
Google LLC 7158 1
Монитор безопасности 69 1
Hansa - Ханса 59 13
Liebherr 35 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Candy Group - Канди 53 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 15 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 13 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 56 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Смартизация 177 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Умные платформы 499 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 3
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 9 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Philips Saeco - серия кофемашин 6 2
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 2
Nokia N - серия 243 1
Samsung WF - серия стиральных машин 2 1
LG Signature - холодильник - климатический комплекс 7 1
ABB-free@home - открытая платформа API для автоматизации умных домов 1 1
Amazon Alexa 138 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
VK - Mail.ru Товары 10 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
ABB Ability 15 1
Гуцериев Михаил 107 1
Муравьев Олег 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 62
Германия - Федеративная Республика 3648 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 11
Европа 3766 9
Франция - Французская Республика 2130 6
Япония 2792 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Украина 3374 2
Европа Западная 615 2
Индия - Республика 2175 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 28
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765104, в очереди разбора - 668791.
Создано именных указателей - 46354.
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