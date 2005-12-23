Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep
Публикаций - 101, упоминаний - 118
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 340 3
|McDonald’s - Макдоналдс 190 2
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
|Yamaha - Ямаха 98 2
|Seiko Instruments Inc - SII 18 2
|Beko 54 2
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
|EPIC Telecom Invest 180 1
|Intel Capital 149 1
|Ferrari NV 144 1
|Daewoo 86 1
|Swarovski AG 69 1
|Ксенин Алекс 311 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Чубайс Анатолий 193 2
|Блинов Михаил 73 1
|Андреев Андрей 29 1
|Низовский Григорий 37 1
|Халаев Александр 4 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Макаров Иван 29 1
|Борушевский Денис 36 1
|Потапкин Никита 17 1
|Городничий Виктор 8 1
|Степанишин Вадим 8 1
|Мишко Сергей 5 1
|Янычев Сергей 5 1
|Inquirer 462 6
|ZDnet 584 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Ananova 249 2
|The Register 1286 1
|CNET - Издание 1580 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|X-Bit Labs 78 1
|Мобильные системы 94 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
|CeBIT 454 3
|COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru