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Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep



23.12.2005 Как заставить батарею ноутбука работать дольше
16.06.2003 Intel представил решения для мобильных ПК
04.03.2002 Intel выпустила Pentium 4-M 1,7 ГГц
23.05.2001 Intel представила свои новые мобильные процессоры
30.01.2001 Intel представила два новых процессора для мобильных ПК со сверхнизким уровнем энергопотребления
19.01.2000 Intel выпускает новые процессоры для мобильных компьютеров с технологией SpeedStep

Публикаций - 101, упоминаний - 118

Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 93
IBM - International Business Machines Corp 8941 26
Microsoft Corporation 22497 21
Toshiba Corporation 2830 19
HP - Hewlett-Packard 3567 19
HP Compaq Computer Corp 1905 18
Dell EMC 4736 17
AMD - Advanced Micro Devices 3661 15
Sony 6145 14
NEC 1740 14
Acer Group 2311 11
Fujitsu 1898 11
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 8
Nvidia Corp 3118 7
Samsung Electronics 9333 6
Rover - RoverComputers 397 6
HP Inc. 5313 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 5
Dell Technologies - Dell Computer 984 5
LG Electronics 3372 5
AMD Graphics Product Group - ATI 872 5
Transmeta 189 4
HP - palmOne - Handspring 294 4
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Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Yamaha - Ямаха 98 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Beko 54 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Intel Capital 149 1
Ferrari NV 144 1
Daewoo 86 1
Swarovski AG 69 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 36
DDR - Double data rate 2422 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 23
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 22
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 15
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Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 14
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 13
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 12
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 10
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 9
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MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 6
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WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 214 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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