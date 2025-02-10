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Baum Baum Inform Баум НПО

Baum - Baum Inform - Баум НПО

10.02.2025 «Сила» представила систему хранения данных «Сила «Иртыш» 1
02.08.2024 Baum-Inform и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость своих продуктов 2
15.02.2024 Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году 1
09.10.2023 Система хранения данных Fplus внесена в реестр ПАК 1
31.07.2023 71% российских компаний рассматривают отечественные СХД на замену западным 1
04.08.2022 Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется 1
25.07.2022 В России запустят производство сетевого оборудования с поддержкой ИИ на платформе «Базис» 1
16.05.2022 Российский разработчик «Инфолэнд» сменил название на Orion soft 1
13.05.2022 OCS представила ПАК для повышенной устойчивости ИТ-инфраструктуры 2
20.12.2021 Серверы Sitronics Group совместимы с российским ПО для СХД Baum Storage AI 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 5
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom 2
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
13.12.2019 «Железное» импортозамещение: кому нужно российское оборудование и как его выбрать 1
28.11.2019 Отечественная СХД Baum на базе Astra Linux сертифицирована Минобороны России 5
10.04.2019 Владимир Моисейкин -

Создать за несколько лет полные аналоги западных платформ невозможно

 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 2
13.02.2017 «Сервионика» будет применять отечественные СХД Baum в своих проектах 8
03.11.2016 «Баум» и «Русбитех» выпустили ПАК «Инфраструктурный виртуальный комплекс» 5
21.09.2016 Решения «Аладдин Р.Д.» защищают данные на дисках СХД «Баум» 5
25.02.2015 В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости» 1
11.07.2001 Слепых пользователей ПК в России поддержат 1
11.07.2001 Слепых пользователей ПК в России поддержат 1
11.07.2001 Lintec начала проект по поддержке незрячих пользователей ПК 1

Публикаций - 27, упоминаний - 54

Baum и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 3
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 3
Baum Retec AG - Audiodata 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
Крок - Croc 1778 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 2
Huawei 3966 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 2
Infoland - Инфолэнд - 9 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 274 2
Orion soft - Орион софт - 119 2
Intel Corporation 12234 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 530 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
Рикор Холдинг - Rikor 129 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 1
Cisco Systems 5127 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Microsoft Corporation 24701 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Галактика - Корпорация 1471 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Selectel - Селектел 394 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Softline - Софтлайн 2866 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 1
Ростелеком 9784 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 200 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 62 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 8
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1555 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7735 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 2
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Baum Storage - СХД.Баум 9 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1622 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 538 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 115 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 103 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Huawei SD-WAN 3 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 62 1
Aladdin Secret Disk 85 1
Riverbed SteelConnect 12 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Linux OS 10052 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 1
Microsoft Office 365 946 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
DEPO Computers - DEPO Storage - серия СХД 24 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 30 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
Ситроникс SRH - серия серверов 5 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 1
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