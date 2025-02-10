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Baum Baum Inform Баум НПО
Baum и организации, системы, технологии, персоны:
|Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
|Гантимуров Андрей 7 6
|Путин Владимир 3202 3
|Медников Михаил 2 2
|Мылицын Роман 111 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Софронова Наталия 8 1
|Иванов Борис 58 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Гольцов Александр 78 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Пимков Сергей 12 1
|Ермаков Иван 28 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Аношко Юрий 5 1
|Орловский Михаил 12 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Крюков Сергей 30 1
|Зотов Алексей 44 1
|Гундин Павел 2 1
|Крутилин Сергей 3 1
|Мосин Алексей 5 1
|Леженин Илья 1 1
|Сёмин Антон 4 1
|Губарев Валентин 15 1
|Зинкевич Сергей 58 1
|Смирнов Дмитрий 92 1
|Сысоев Александр 41 1
|Волков Михаил 61 1
|Пауков Сергей 14 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Мелькова Екатерина 4 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 612 1
|РАН - Российская академия наук 1889 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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