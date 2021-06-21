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Этлас ЭДО


21.06.2021 Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов 1
10.02.2021 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС семейства «Альт» 3
19.10.2020 Институт физики и высоких технологий формирует электронный архив на платформе «Этлас» 1
21.08.2020 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Таймырский колледж» начал работать в СЭД «ЭТЛАС» 1
13.05.2020 На Ленском ПТЭС внедрен электронный архив на платформе «Этлас» 1
21.04.2020 «Самара-Строй» организовала документооборот на базе СЭД «Этлас» 1
14.04.2020 «Экопэт» создала электронный архив на платформе «Этлас» 1
18.03.2020 Электронный архив «Этлас» внедрен в ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2
27.12.2019 Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас» 3
03.06.2019 «Дом фармации» внедрил электронный архив «Этлас» 1
20.03.2019 «ЭСВО» перевела электронный архив документов на платформу «Этлас» 2
04.03.2019 СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана 1
07.02.2019 «Альянсэнергостройпроект» внедрил электронный архив «Этлас» 1
03.12.2018 ЧАМЗ начал использование электронного архива «Этлас» 1
19.09.2018 СЭД «Этлас» внедрена в Санкт-Петербургском медико-социальном институте 1
21.08.2018 «Племенная птицефабрика Лебяжье» организовала хранение документов в архиве «Этлас» 1
09.04.2018 В «Петербургской Недвижимости» внедрена система электронного архива «Этлас» 2
05.03.2018 Компания «Базис» внедрила систему совместной разработки конструкторских проектов на платформе «Этлас» 2
15.02.2018 «Кодеример» перешла на использование электронного архива «Этлас» 1
19.01.2018 «УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас» 2
19.12.2017 «Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп» 3
17.11.2017 «АКС Финанс» внедрила электронный архив финансовых документов на платформе «Этлас» 1
11.10.2017 «Колымаэнерго» перешло на электронный архив «Этлас» 1
24.08.2017 «Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска 2
15.06.2017 «Этлас-Софт» обновила СЭД и электронный архив «Этлас» до версии 6.0 2
23.05.2017 Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас» 1
27.04.2017 Администрация Качканарского городского округа внедрила СЭД «Этлас» 1
17.04.2017 «Гагарин-Инжиниринг» внедрила электронный архив документов «Этлас» 1
03.04.2017 «Александро-Невская мануфактура» ведет учет договоров в электронном архиве «Этлас» 1
28.02.2017 «Ависофтика» внедрила электронный архив документов от «Этлас-софт» 1
10.02.2017 СЭД «Этлас» внедрена в московском представительстве CS Construction Solutions 4
29.12.2016 «Первая семейная клиника Петербурга» сформировала электронный архив договоров на базе платформы «Этлас» 2
19.12.2016 «Биотехимпэкс» перешла на новую версию СЭД «Этлас» 3
09.12.2016 Центр финансовых технологий МГУ им. Ломоносова расширил масштабы использования электронного архива «Этлас» 1
02.12.2016 «Этлас-Софт» завершил создание электронного архива в банке «Космос» 1
25.11.2016 «Этлас-Софт» расширила возможности СЭД «Этлас» для регионального фонда в Еврейской АО 1
10.10.2016 «Поликон» организовал электронный архив документов на базе платформы «Этлас» 1
22.08.2016 Платформа «Этлас» получит поддержку СУБД Oracle и PostgreSQL 3
05.08.2016 Инженерный центр «Гиперзвук» начал работу в электронном архиве «Этлас» 2
20.07.2016 «Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас» 2

Публикаций - 96, упоминаний - 157

Этлас ЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Этлас-Софт 78 9
АйТи 752 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Google LLC 7154 1
ITfabrica - Ай Ти Фабрика 1 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Setl Group - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 3 1
УБТ-Уралвагонзавод - Уральская большегрузная техника 1 1
Петербургская недвижимость 3 1
ЭСВО 1 1
Дом фармации НПО 1 1
Александро-Невская мануфактура 1 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Linux OS 4260 2
Autodesk AutoCAD 177 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 8 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Казахстан - Республика 2632 4
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Курская область 338 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Таджикистан - Республика 436 1
Россия - Самарская область 562 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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