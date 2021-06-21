Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Этлас ЭДО
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Публикаций - 96, упоминаний - 157
Этлас ЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Этлас-Софт 78 9
|АйТи 752 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
|Google LLC 7154 1
|ITfabrica - Ай Ти Фабрика 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru