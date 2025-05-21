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Спикател
"Спикател" — ИТ-компания, специализирующаяся на предоставлении облачных сервисов и комплексных решений в области информационной безопасности.
- В рамках направления «Спикател облако» компания предлагает спектр продуктов, включая частные облака, резервное копирование данных (Backup и DRaaS), аренду вычислительных мощностей (IaaS), виртуальные рабочие столы (VDI), управление Kubernetes.
- В рамках направления «Спикател безопасность» компания предлагает защиту от киберугроз, в том числе через собственный центр мониторинга (SOC).
УПОМИНАНИЯ
Спикател и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4681 2
|SolidSoft SolidWall WAF 16 1
|Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 20 1
|Лопацкий Артем 2 2
|Крайнов Евгений 4 1
|Хлебунов Михаил 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
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