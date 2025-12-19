«Спикател» подтвердил ГОСТом безопасность своего облака для работы с банками

Компания «Спикател» подтвердила соответствие своей облачной платформы требованиям национального стандарта России «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организации. Базовый состав организационных и технических мер» (ГОСТ Р 57580.1-2017). Об этом CNews сообщили представители «Спикател» .

У защищенного сегмента облачной платформы «Спикатела» приняты меры безопасности, соответствующие усиленному уровню защиты информации этого ГОСТа, говорится в заключении по итогам оценки.

«Теперь официально: облачные сервисы «Спикатела» признаны соответствующими требованиям самых придирчивых в плане безопасности заказчиков — банков и других финансовых организаций. А они, в свою очередь, обязаны соблюдать высокие стандарты безопасности, устанавливаемые Центробанком России. Заключение о соответствии этому ГОСТу дает компании возможность участвовать в тендерах по предоставлению облачных услуг в финансовой сфере», — сказал технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

«Спикател» предлагает полный комплекс облачных решений на основе собственной инфраструктуры, а также решения от партнеров. Это базовые облачные сервисы (IASS, IASS+, SAAS), сервисы для повышения отказоустойчивости (DR контур, BAAS), бутиковые облака — индивидуальные решения с умным распределением нагрузки и высокой стабильностью, и другие услуги.

Облака «Спикатела» аттестованы по закону 152-ФЗ о защите персональных данных, а также соответствуют стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).