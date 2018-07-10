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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Maykor-GMCS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 75
Maykor-GMCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крок 1223 8
|Microsoft Corporation 11226 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
|iTeco - Ай-Теко 721 4
|Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 4
|SAP SE 3228 4
|1С-Рарус 540 3
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 3
|Прогноз 197 3
|AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
|Инфосистемы Джет 677 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
|Гэндальф - Gendalf 59 2
|IBM 3575 2
|Микротест 178 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|AnyLogic 18 1
|Optima - Оптима 51 1
|Maykor-BTE 16 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
|Ланит ГК 1164 1
|Samsung Electronics 5749 1
|Polymatica - Полиматика 41 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
|Maykor - Мэйкор 259 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
|CNews Analytics 1992 4
|TAdviser Report 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru