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Maykor-GMCS


10.07.2018 Maykor-GMCS и AnyLogic заключили партнерское соглашение 2
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 2
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС 3
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост» 1
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей» 2
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
02.06.2017 Как ИТ повышают эффективность в российской энергетике 1
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами 1
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ 1
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 1
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова 4
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 2
20.03.2017 МТТ перешел на омниканальную CRM 1
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний 2
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро» 2
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 1
18.10.2016 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9% 1
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» 4
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 2
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView 2
31.03.2016 Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб. 1
23.03.2016 «Независимая регистраторская компания» внедрила Microsoft Dynamics CRM 2
15.03.2016 Maykor-GMCS будет использовать в своих проектах решения Softpoint 4
25.12.2015 «Камчатскэнерго» перешло на новую биллинговую систему 1
01.12.2015 Самые популярные CRM в России созданы на платформе 1С. Следом идут решения Microsoft и Terrasoft 1
24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия» 3
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве 2
23.09.2015 «Ростелеком» оптимизировал процессы логистики и складского хозяйства 1
22.09.2015 «Объединенные машиностроительные заводы» оптимизировали управление рисками и внутренний аудит 2
03.09.2015 Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение 1
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% 1
23.07.2015 Аутсорсинг позволит ИТ-ресурсам ОПК сфокусироваться на стратегических задачах 1
27.04.2015 Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве 4
10.04.2015 Выручка поставщиков ИТ в ритейл растет несмотря на кризис 1
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
03.04.2015 Maykor-GMCS совместно с «Россетями» повысила эффективность управления ремонтными программами электросетевого комплекса 3

Публикаций - 44, упоминаний - 75

Maykor-GMCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1223 8
Microsoft Corporation 11226 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
iTeco - Ай-Теко 721 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 190 4
SAP SE 3228 4
1С-Рарус 540 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 3
Прогноз 197 3
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
Инфосистемы Джет 677 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
IBM 3575 2
Микротест 178 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Saprun - Сапран групп 38 1
AnyLogic 18 1
Optima - Оптима 51 1
Maykor-BTE 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Ланит ГК 1164 1
Samsung Electronics 5749 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Альфа-Банк 1128 2
ABI Product - АБИ Продакт 10 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
X5 Group - Пятерочка 561 1
Кораблик 33 1
ВТБ24 583 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Связной ГК 885 1
Русский стандарт Банк 302 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Почта Банк 289 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Бинбанк 184 1
Роснефть НК 367 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Транснефть 159 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Спортмастер 116 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
X5 Group 601 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Microsoft Dynamics CRM 392 7
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10752 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 462 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 2
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 2
1С:CRM 32 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
Ланит Электронные учебники 3 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
AnyLogic Cloud 1 1
AnyLogic - anyLogistix 1 1
IBM Cognos BI 144 1
1С:Розница 55 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Microsoft Office 1954 1
Тихонов Андрей 33 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Черникова Ксения 3 1
Кудич Алексей 1 1
Гуриев Марат 10 1
Дьяков Кирилл 1 1
Львов Андрей 1 1
Андреев Максим 29 1
Bakkmajer Ulf - Баккмайер Ульф 5 1
Краснопольский Андрей 8 1
Макаров Алексей 49 1
Суслов Сергей 3 1
Коровин Сергей 4 1
Подлесный Константин 6 1
Нугманов Андрей 7 1
Балабанов Александр 7 1
Васильев Александр 28 1
Абрамков Александр 29 1
Сульгин Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Казахстан - Республика 2661 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Украина 3417 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
CNews Analytics 1992 4
TAdviser Report 6 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
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