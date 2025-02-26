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Минпросвещения РФ Моя школа ФГИС



26.02.2025 Дмитрий Григоренко: ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике 1
14.10.2024 В приложении «Добродел» появился электронный дневник 1
04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов 1
22.07.2024 В Петербурге запустили сервис для записи в первый класс 1
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона 1
10.01.2024 Школы Республики Татарстан перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ» 1
04.09.2023 Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам 1
15.09.2022 Минпросвещения, Минцифры и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании 1
14.09.2022 Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1
09.12.2021 Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников 1
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 2
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
21.12.2020 Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom 1
15.02.2007 В Великих Луках выбрали лучший образовательный сайт 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Минпросвещения РФ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 4
Ростелеком 9756 3
Microsoft Corporation 24679 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 341 2
VK - Mail.ru Group 3459 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Yandex - Яндекс 7438 1
Apple Inc 12154 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
Теко НПК 430 1
Почта России ПАО 2119 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7389 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11744 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3350 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 209 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51062 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66804 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19655 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8095 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 779 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2162 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12036 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25535 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7094 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10580 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4203 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11231 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12604 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27844 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13775 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11134 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 985 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11457 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16037 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21308 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6647 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29901 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2194 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 889 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2292 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1872 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24299 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2932 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7694 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16208 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 232 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2551 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2024 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1774 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5251 7
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 3
Linux OS 10031 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 2
Microsoft Windows 15735 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 60 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 52 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Apple macOS 2074 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Google Chrome - браузер 1568 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Teams - MS Teams 551 1
Microsoft Windows 10 1770 1
Google Android 14075 1
Apple iOS 7850 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 470 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
VK Connect 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 8 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 43 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 271 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
Шадаев Максут 1017 4
Кравцов Сергей 54 3
Путин Владимир 3193 1
Хинштейн Александр 142 1
Калганов Игорь 51 1
Мишустин Михаил 683 1
Акимов Максим 187 1
Бокова Елена 2 1
Паршин Дмитрий 17 1
Кириенко Владимир 139 1
Лашин Ренат 69 1
Карпицкий Олег 71 1
Комиссаров Дмитрий 224 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 58 1
Бокова Людмила 82 1
Кабанов Владимир 178 1
Ларьяновский Александр 10 1
Кожевников Сергей 21 1
Волчек Александр 11 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Хайруллин Айрат 104 1
Куртяник Надежда 268 1
Шпир Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52243 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 2
Украина - Запорожская область 87 2
Украина 7632 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 169 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 140 2
Россия - СЗФО - Псковская область 636 1
Сингапур - Республика 1856 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия - ПФО - Саратовская область 735 1
Донбасс 59 1
ЛНР - Луганск 30 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 41 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17496 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29344 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2139 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 2
Образование в России 2217 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2202 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 676 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8775 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11008 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8574 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16405 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7660 1
Паспорт - Паспортные данные 2528 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 27 1
Список системообразующих предприятий РФ 285 1
Цифровой регион - Федеральный проект 99 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 222 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3576 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 702 1
Английский язык 6663 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
Российская газета 272 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 3
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 5 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 10 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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