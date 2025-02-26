Минпросвещения РФ Моя школа ФГИС
Минпросвещения РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 294 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
|Шадаев Максут 1017 4
|Кравцов Сергей 54 3
|Путин Владимир 3193 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Калганов Игорь 51 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Акимов Максим 187 1
|Бокова Елена 2 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Лашин Ренат 69 1
|Карпицкий Олег 71 1
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 58 1
|Бокова Людмила 82 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Ларьяновский Александр 10 1
|Кожевников Сергей 21 1
|Волчек Александр 11 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Хайруллин Айрат 104 1
|Куртяник Надежда 268 1
|Шпир Михаил 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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