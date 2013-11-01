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STM
Synchronous Transport Module
волоконно-оптический сетевой стандарт передачи



01.11.2013 На оснащение Петербургского метрополитена системой единой цифровой радиосвязи выделят 298,6 млн руб. 1
18.07.2012 «Инфосистемы Джет» создала телекоммуникационную инфраструктуру в бизнес-парке Nagatino i-Land 1
13.07.2011 «Северен-Телеком» организовал узел доступа на территории ЦОД Imaqliq 1
14.09.2010 MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях 1
11.02.2010 ТТК обеспечит передачу ТВ-сигнала высокого разрешения с Олимпиады в Ванкувере в Россию 1
19.01.2010 MRV выпустила новые модули SFP для передачи цифрового видеосигнала по коаксиальному кабелю 1
22.07.2009 «ТТК-Север» модернизировал сеть на участке Сольвычегодск-Сыктывкар 1
08.09.2008 MRV расширила спектр сменных интерфейсов SFP 1
30.07.2008 ТТК будет передавать телевизионный сигнал с Олимпиады-2008 в Европу 1
24.07.2008 СЗТ завершил строительство волоконно-оптического кольца в Калининградской области 1
08.07.2008 MRV выпустил интеллектуальные коммутационные панели со сменными интерфейсами SFP 1
02.06.2008 Verysell поставила оборудование «Смолтелекому» 1
28.05.2008 «Раском» модернизировал узлы доступа в Твери и Клину 1
29.01.2008 MRV расширила спектр сменных трансиверов SFP для работы по одному волокну 1
25.09.2007 «ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио 1
10.04.2007 MRV расширила спектр выпускаемых сменных трансиверов SFP 1
16.02.2007 УТК проводит модернизацию сети 1
05.02.2007 Доходы «Калининград-ТрансТелеКом» выросли в 1,3 раза 1
27.11.2006 "Классика" развивает транспортную сеть связи 1
31.10.2006 Доходы «Калининград-транстелеком» выросли на 24% 1
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала 1
27.07.2006 Доход "Калининград-ТрансТелеКома" вырос на 29% 1
08.06.2006 "Казахтелеком": новая сеть – новые услуги 2
29.05.2006 "ТрансТелеКом" создала магистральную IP-сеть рекордной емкости 1
13.04.2006 "Транстелеком" и Teliasonera объединяют научный потенциал 2
24.10.2005 В "РТКомм.РУ" назначен гендиректор 1
25.07.2005 Алексей Рокотян: Роста цен на магистральные каналы не будет 2
28.04.2005 "Ранний" WiMAX охватывает Москву 1
12.01.2005 MRV выпустила SFP-модули для коаксиального кабеля 1
22.12.2004 АСВТ модернизировала ВОЛС 1
11.11.2004 MRV выпустила сменные модули SFP с интерфейсом FireWire 1
21.09.2004 Huawei Technologies анонсировала новое оборудование для оптической передачи данных 1
02.09.2004 "Ярославль-GSM" развернула SDH-сеть 1
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2% 1
26.05.2004 "ТехноСерв А/C" продолжает развитие АТМ-сети в Нижнем Новгороде 1
30.03.2004 MRV выпустил шнуры для увеличения пропускной способности оптических кабелей 1
02.03.2004 MRV представил недорогие многоканальные системы CWDM 1
17.02.2004 MRV выпустил двухканальный транспондер CWDM/DWDM для платформы LambdaDriver 1
15.01.2004 В Новосибирске завершено строительство ВОЛС протяженностью 470 км 1
11.11.2003 MRV представил решения для передачи цифрового видео по коаксиалу 1

Публикаций - 56, упоминаний - 63

STM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MRV Communications 219 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 10
Nortel Networks 1286 5
Раском - Rascom 40 4
ECI Telecom 67 3
Cisco Systems 4624 3
Huawei 3134 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 3
Telia Company - TeliaSonera 782 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 2
China Netcom Group Corporation Limited 54 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 2
Синтерра - Synterra 743 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 1
Северен-Телеком - Severen 8 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 1
Kometa - Комета 38 1
АСВТ 91 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 1
Metrocom - Метроком 69 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 54 1
Dell EMC 4464 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
SAP SE 4366 1
Cisco Systems - Tandberg 148 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 55 1
ТТК Север - СеверТрансТелеКом 11 1
ТТК Калининград 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 1
УТК - Уральская Телефонная Компания 15 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 1
ЮНИ 53 1
Tellabs 62 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 1
VMware 1964 1
РЖД - Российские железные дороги 1319 2
Газпром ПАО 745 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 269 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 484 16
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 227 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 11
Gigabit Ethernet 820 11
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 4
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 285 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 35 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 2
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 5 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 108 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 427 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1489 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 80 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 339 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 1
MRV LambdaDriver 93 8
MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 7
MRV OptiSwitch 90 3
Linux OS 7164 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 1
OpenText Documentum 342 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 72 1
Nokia Alcatel-Lucent Ethernet Router RS 2 1
Samsung Hummingbird 92 1
Терещенко Денис 39 1
Гольцов Александр 54 1
Громов Ростислав 12 1
Медков Евгений 28 1
Демченко Олег 23 1
Рокотян Алексей 8 1
Терещенко Павел 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 8
Швеция - Стокгольм 351 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 5
Европа 7243 5
Китай - Пекин 814 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 377 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 3
Великобритания - Лондон 1839 3
США - Нью-Йорк 2584 2
Россия - СФО - Новосибирск 2906 2
Нидерланды - Амстердам 488 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 2
Финляндия - Хельсинки 238 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 960 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Япония 7885 2
Финляндия - Финляндская Республика 1620 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 113 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
Казахстан - Алматы 457 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 441 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 318 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 423 1
Греция - Афины 60 1
Филиппины - Республика 447 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 256 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 173 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 66 1
Канада - Ванкувер 131 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Juniper Research 419 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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