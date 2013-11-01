Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
STM
Synchronous Transport Module
волоконно-оптический сетевой стандарт передачи
Публикаций - 56, упоминаний - 63
STM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1319 2
|Газпром ПАО 745 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 269 1
|Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
|ТНК-ВР Холдинг 236 1
|Терещенко Денис 39 1
|Гольцов Александр 54 1
|Громов Ростислав 12 1
|Медков Евгений 28 1
|Демченко Олег 23 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Терещенко Павел 17 1
|Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru