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Kaspersky Digital Footprint Intelligence



26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
18.10.2024 Четверть россиян не уверены в безопасности созданных ими паролей 1
15.08.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию по краже криптовалюты и личных данных пользователей по всему миру 1
09.08.2024 Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99 1
19.06.2024 «Лаборатория Касперского» проверила 193 млн паролей на устойчивость к взлому: результат неутешительный 1
16.05.2024 В 2024 г. количество утекших паролей в России выросло в шесть раз 1
02.04.2024 2,5 млн комбинаций логинов и паролей для входа на российские веб-ресурсы украдено программами-стилерами в 2023 году 1
28.02.2024 За три года злоумышленники украли более 36 млн пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов 1
24.01.2024 Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей 1
18.01.2024 Анализ рынка даркнета: тренды 2023 г. и прогнозы на 2024 1
28.12.2023 «Лаборатория Касперского» выяснила, какие категории сайтов и приложений наиболее интересны фишерам 1
07.12.2023 «Лаборатория Касперского»: объём утекших данных вырос в 2023 году на 33% 1
06.10.2023 Качество ИБ-продуктов в России за последние два года деградировало, а цены выросли 1
22.09.2023 DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей 1
18.09.2023 «Лаборатория Касперского» расширила возможности по защите репутации бренда от онлайн-мошенничества в Digital Footprint Intelligence 1
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 1
15.06.2023 Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели 1
06.06.2023 Утечки данных в России: в 2023 г. злоумышленники не сбавляют обороты и меняют фокус внимания 1
11.04.2023 Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч 1
27.02.2023 «Лаборатория Касперского»: самые масштабные утечки в 2022 г. происходили в ритейле и сервисах доставки 1
17.02.2023 За идею, а не за деньги: как изменился характер утечек в 2022 году 1
19.01.2023 Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году 1
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Kaspersky Digital Footprint Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 21
Telegram Group 1983 5
Google LLC 11775 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
DFI 12 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Snapchat 129 1
Информтехника и Связь 35 1
Информтехника ГК 30 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Accenture plc 682 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
EA - Electronic Arts 1286 1
OpenAI 217 1
Canva 16 1
Roblox Corporation 39 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Dropbox 498 1
2domains 4 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
Grammarly 5 1
Резонанс НПП 370 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 23
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 13
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 4
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Оповещение и уведомление - Notification 4606 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 23 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 3
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 3
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 25 2
OpenAI ChatGPT 339 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Skype 2067 1
Discord 117 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
Threema - Мессенджер 18 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Statista 229 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 54 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Microsoft Windows 15657 1
Kaspersky GERT - Kaspersky Global Emergency Response Team 5 1
Apple macOS 2059 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
2Test Профишкаф 1 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 1
Фиц Игорь 6 6
Новикова Юлия 6 4
Кулишенко Алиса 3 3
Марцынкьян Сергей 19 1
Павловская Анна 4 1
Сычев Артем 73 1
Крохин Валентин 32 1
Рамазанов Андрей 3 1
Чепрак Артем 20 1
Ложкин Сергей 43 1
Шмелёв Ярослав 1 1
Никонорова Татьяна 1 1
Забровский Александр 2 1
Щербель Сергей 4 1
Галов Дмитрий 41 1
Семенов Кирилл 9 1
Кокорева Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Индия - Bharat 5433 2
Канада 4881 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Аренда 2416 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 74 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Английский язык 6634 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 166 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 80 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 4
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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