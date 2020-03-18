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Allied Telesis
Allied Telesyn



18.03.20 Когда поликлиники станут «умными» 2
27.02.20 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.20 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
28.04.18 Александр Гольцов - Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ 1
01.12.17 LWCOM создала ИТ-инфраструктуру для курорта «Первая Линия. Health Care Resort» 1
26.03.15 Allied Telesis представила серию высокопроизводительных коммутаторов x930 3
22.01.15 Allied Telesis объявила о создании подразделения Allied Telesis Wireless 4
02.10.14 Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310 3
15.07.14 Allied Telesis выступила поставщиком оборудования для перинатального центра во Владивостоке 1
11.04.14 Allied Telesis представила стекируемый коммутатор AT-x510DP-52GTX для применения в ЦОД 1
04.04.14 Allied Telesis представила модульный коммутатор SwitchBlade x3106 1
18.03.14 Allied Telesis представила модульный коммутатор SwitchBlade x8106 1
23.01.14 Allied Telesis в 2013 г. увеличила продажи в России на 10% 5
05.12.13 Ростовская АЭС будет оборудована коммутаторами Allied Telesis 1
06.08.13 Allied Telesis анонсировала новую линейку гигабитных коммутаторов 2
19.06.13 Новое решение Allied Telesis обеспечит управление всей сетью как одним виртуальным коммутатором 1
31.05.13 Allied Telesis расширяет продуктовую линейку промышленного Ethernet 4
08.05.13 Allied Telesis представила обновленную операционную систему AlliedWare Plus 1
28.03.13 Allied Telesis совместно с «Импульс Телеком» построила сетевую инфраструктуру для дилера KIA в России 3
26.02.13 Allied Telesis и Soling обновили сети «Росгосстраха» 2
30.01.13 Allied Telesis представила коммутатор для частных облачных окружений 1
29.11.12 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка 10
20.11.12 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1
02.10.12 Allied Telesis и ISS оснастили Департамент земельных ресурсов Москвы системой видеонаблюдения 1
10.09.12 Allied Telesis представил новую модель коммутатора SwitchBlade x8112 с низким энергопотреблением 1
22.08.12 Allied Telesis оснастила ОС AlliedWare Plus поддержкой стандарта IEEE 802.3az 1
04.06.12 Allied Telesis представила консолидированное сетевое решение для облачных вычислений на базе коммутатора SwitchBlade x8112 1
18.04.12 «Микротест» создал ИТ-инфраструктуру перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз» 1
12.03.12 «Инсотел» внедрил решения Allied Telesis в ряде региональных компаний 2
20.02.12 Allied Telesis выпустила 10G модули расширения для коммутаторов серий x900 и SwitchBlade x908 2
29.11.11 EKKER будет продвигать решения Allied Telesis на Дальневосточном рынке 1
24.11.11 Allied Telesis запускает новую партнерскую программу EcoSystem Partner Program 5
11.11.11 Allied Telesis и «Росинтел» построили мультисервисную сеть в Тульской области 2
04.10.11 Allied Telesis представила новые коммутаторы серии x610 2
23.08.11 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
06.07.11 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
01.06.11 Allied Telesis представила карту виртуализации AT-VNC10S, работающую на скоростях 10G 2
17.05.11 Allied Telesis поставит НЛМК оборудование для расширения сетевой инфраструктуры 4
19.04.11 «ЦентрОбувь» выбрал решения Allied Telesis для построения единой мультисервисной сети 2
15.03.11 Allied Telesis обновляет линейку коммутаторов GS950 WebSmart Gigabit 2

Публикаций - 151, упоминаний - 282

Allied Telesis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4582 14
Avaya Inc - Avaya СНГ 935 8
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 90 7
Microsoft Corporation 20427 6
ZyXEL Communications 265 6
NetApp - Network Appliance 588 5
Huawei 3051 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1568 5
IBM 8304 5
Aquarius - Аквариус 415 5
D-Link 314 5
HP - Hewlett-Packard 3335 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 5
Verysell - Верисел 272 5
Acer Group 2091 4
Landata - Ландата 62 4
Nortel Networks 1260 4
Ericsson 2240 3
Oracle - Sun Microsystems 2063 3
Intel Corporation 10420 3
HP Inc. 4866 3
Siemens AG - Сименс Россия 2135 3
OKI 135 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 3
HDS - Hitachi Data Systems 389 3
HP 3Com 642 3
VMware 1948 3
Dell EMC 4388 3
Samsung Electronics 8505 2
AMD - Advanced Micro Devices 3382 2
Oracle Corporation 5711 2
Fujitsu 1534 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 2
Merlion - Мерлион 335 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 165 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 177 2
Brother 152 2
Netgear 227 2
Enterasys Networks 50 2
Микротест 271 1
Фармстандарт АО 33 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 3
Росгосстрах 216 2
KIA Motors 81 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
МРТ Эксперт 2 2
Пионер ГК 9 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 1 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Uber 271 1
Славянка ГК 22 1
Roche Holding - Холдинг Рош 13 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 162 1
DHL Express 107 1
Uber Technologies 272 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 840 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 17 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1970 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 73 1
Правительство Москвы - Департамент земельных ресурсов города Москвы - ДЗР Москвы - Московский земельный комитет 4 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 158 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2754 29
Gigabit Ethernet 803 23
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 223 19
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 19
PoE - Power over Ethernet 328 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9381 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2524 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1769 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3078 10
IPv6 - Internet Protocol version 6 323 10
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 466 10
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 152 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11765 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 7
IPv4 - Internet Protocol version 4 179 6
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 126 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1476 4
FTTH - Fiber To The Home 122 4
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 21 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1845 4
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 134 4
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 215 3
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 78 3
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 57 3
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 120 3
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 58 3
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 38 3
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 3
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 208 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4443 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1764 2
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 20 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 421 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 2
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 11
Allied Telesis - AT 7 6
Allied Telesis - Management Framework 5 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 4
Allied Telesis - Allied Telesis Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 4 4
Allied Telesis - VCStack - Virtual Chassis Stacking 3 3
Allied Telesis - Eco-Switch 3 3
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 2
Allied Telesis - AlliedView Network Management System 2 2
Allied Telesis - Converteon 2 2
Allied Telesis - SwitchBlade 2 2
Allied Telesis - X-серия коммутаторов 2 2
Allied Telesis - Wireless Manager - Unified Wireless Controller 2 2
Intel PRO - серия адаптеров 75 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 471 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Riverbed SteelConnect 10 1
Brother Secure Print+ 1 1
Intel Core 2 Duo 533 1
AMT InfoDiode 30 1
Apple macOS 1177 1
Java - Язык программирования 2346 1
Microsoft Skype 1773 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1209 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 129 1
Google Android 10959 1
Apple iOS 5901 1
Microsoft Windows 10 9882 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2428 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 89 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 564 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 947 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 148 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1374 1
Python IDLE - Интегрированная среда разработки и обучения на языке программирования 3 1
Dash - Криптовалюта 27 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 43 1
Храмова Ольга 3 3
Зырянов Илья 17 3
Симаков Олег 106 3
Владзимирский Антон 9 3
Яндулов Максим 3 3
Анкудинов Николай 5 3
Бахаев Алексей 8 3
Природова Ольга 3 3
Зажигин Владимир 5 2
Симоненко Вячеслав 26 2
Сененко Алия 2 2
Остроушко Алексей 4 2
Власов Иван 2 2
Гнеушев Сергей 2 2
Корнеев Сергей 81 2
Разумов Сергей 3 1
Степанова Ольга 5 1
Петров Евгений 12 1
Воронин Алексей 15 1
Баранов Леонид 1 1
Островский Владимир 24 1
Гречушкин Владимир 5 1
Шифрин Михаил 7 1
Габриелян Владимир 22 1
Лебедев Георгий 44 1
Морозов Михаил 15 1
Гольцов Александр 53 1
Захаров Павел 59 1
Зингерман Борис 35 1
Дремлюг Андрей 3 1
Мельников Евгений 10 1
Буховцев Михаил 7 1
Денисов Андрей 21 1
Ананьев Алексей 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 77050 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10664 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25318 10
Европа 6565 8
Япония - Токио 769 7
Европа Восточная 2701 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28483 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2821 6
Япония 6784 6
Россия - СФО - Новосибирск 2803 5
Германия - Федеративная Республика 6807 4
Украина 5178 4
Ближний Восток 2317 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1218 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1532 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1148 3
Италия - Итальянская Республика 2446 3
Нидерланды - Амстердам 456 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1865 3
Нидерланды 1717 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 3
Турция - Турецкая республика 1316 3
Казахстан - Республика 3774 3
Африка - Африканский регион 2330 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 2
Испания - Королевство 2240 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 2
Казахстан - Алматы 433 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1362 2
Азия - Азиатский регион 2894 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 743 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 2
Франция - Французская Республика 4084 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 1
Великобритания - Лондон 1606 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 22 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 26 1
Северная Америка 2356 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1556 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 120 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2583 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 166 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 211 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 126 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
Открытые системы ИД 102 1
IDC - International Data Corporation 4419 2
Juniper Research 415 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
Yankee Group 161 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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