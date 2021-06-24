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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Рокот
ракета-носитель
Публикаций - 108, упоминаний - 164
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2325 3
|Медведев Александр 9 3
|Нестеров Владимир 17 2
|Фрадков Михаил 127 1
|Винокур Михаил 4 1
|Ганин Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 21
|Space Daily 527 4
|CNews RND - R&D.CNews 1791 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 773 2
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|Казахстан Сегодня 296 1
|Gartner 3120 1
|Synergy Research Group 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru