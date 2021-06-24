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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Рокот
ракета-носитель



24.06.21 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 1
01.02.11 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
02.11.09 SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка 5
29.10.09 В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2 2
19.10.09 В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2 2
12.10.09 В Плесецке готовятся к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2 3
17.09.09 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS 1
04.09.09 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2 3
21.07.09 Опубликована статистика пусков РН производства ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в 2009 году 2
06.07.09 РН "Рокот" вывела на орбиту три спутника военного назначения 2
23.06.09 Запуск европейских спутников с космодрома Плесецк перенесен на ноябрь 1
18.03.09 Спутник GOCE успешно выведен на заданную орбиту 1
16.03.09 Запуск РН "Рокот" со спутником GOCE перенесен на 17 марта 4
16.03.09 С космодрома Плесецк на сегодня запланирован запуск спутника GOCE 3
11.03.09 Запланирована прямая видеотрансляция запуска спутника GOCE с космодрома Плесецк 1
04.03.09 В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейского спутника GOCE 1
26.02.09 На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE 2
17.02.09 В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE 2
06.02.09 На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE 2
03.02.09 Беларусь выводит на новый уровень использование космической информации 1
23.12.08 Первый пуск ракеты "Ангара" запланирован на 2011 год 1
27.10.08 Запуск GOCE отложен на следующий год из-за неисправности "Бриз-КМ" 1
03.10.08 Определена новая дата запуска спутника GOCE 1
08.09.08 Запуск ракеты–носителя "Рокот" со спутником GOCE перенесен 1
05.09.08 Продолжается подготовка к запуску спутника GOCE 2
03.09.08 В Плесецке готовится запуск европейского спутника GOCE 1
28.08.08 В Плесецке началась сборка космической головной части ракеты "Рокот" 3
27.08.08 В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE 1
20.08.08 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску спутника GOCE 2
19.08.08 ПО "Полет" примет участие в "МВСВ-2008" 1
06.08.08 Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк 1
31.07.08 Европейский космический аппарат GOCE доставлен в Россию 1
25.07.08 В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот" 1
26.05.08 Спутник "Юбилейный" успешно выведен на целевую орбиту 1
23.05.08 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками 1
13.05.08 ГКНПЦ им. Хруничева представит свои достижения на авиакосмической выставке в Берлине 1
08.05.08 «Монитор-Э» передал новые снимки 1
24.03.08 Европейское космическое агентство представит гравитационный спутник GOCE 1
27.02.08 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к пуску ракеты "Рокот" 4
15.02.08 Белорусский спутник ДЗЗ будет запущен в 2009 году 1

Публикаций - 108, упоминаний - 164

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 127 11
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 174 4
Lenovo Motorola 3317 2
Галактика - Корпорация 636 2
Nortel Networks 1269 1
Sonera 305 1
Orange France Télécom 637 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ 6 1
TDF - The Document Foundation 35 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
Comcast 211 1
БИС - Банковские информационные системы 67 1
TI - Texas Instruments Incorporated 754 1
Telefonica - Telefónica España 461 1
NTT DoCoMo 1061 1
BT Group - British Telecommunications 578 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1213 1
Eutelsat 131 1
Yahoo Japan 41 1
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 1
mmO2 71 1
Global Crossing 164 1
AT&T Wireless Services 256 1
Verizon - WorldCom 416 1
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 260 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Интеллект Телеком 36 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
Мостелеком 52 1
Metrocom - Метроком 69 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 1
АФК Система ПАО 1592 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 1
Cisco Systems 4614 1
Ростех - Ростехнологии 2279 1
СМАРТС Компания 491 1
Microsoft Corporation 20741 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 17
Kari - Кари - Сеть магазинов 50 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 157 5
ЕКА Топливная компания 71 4
Arianespace 76 3
Boeing 771 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 25 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 2
Lockheed Martin 537 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 26 2
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 82 1
Enron - Enrongate 119 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 380 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 50 1
Банк Зенит 188 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 6
Президент Российской Федерации 1685 5
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 33 3
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 24 3
МКС - Международная космическая станция 1078 3
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 56 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 51 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 13 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 314 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1094 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 1
Правительство РФ 2592 1
ГИС-Ассоциация 183 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 381 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2466 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1808 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 4
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 66 2
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 953 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 240 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 30 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9119 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3920 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 562 1
3G - Стандарт мобильной связи 5052 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1134 1
WAV - Waveform Audio File Format 447 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2559 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 371 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 1
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НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 46 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1960 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 1
Linux OS 7125 1
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NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 2 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 1
Avaya Definity 17 1
Microsoft Windows 10 10047 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 21 1
Microsoft Windows 2000 978 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 121 1
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