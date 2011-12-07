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Toshiba SmartMEDIA



07.12.2011 «СмартЛабс» стала первым в России интегратором решений Widevine DRM 1
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 1
03.09.2009 HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки 1
12.03.2008 Easy Drive Data Recovery 1.1: восстановление данных 1
12.11.2007 Easy Drive Data Recovery 1.0: восстановление данных 1
04.10.2007 Easy File Undelete 1.1 - восстановление данных 1
25.01.2007 Многофункциональный DVD-проигрыватель от Xoro выходит в продажу 1
16.10.2006 Acer представил новую линейку мультимедийных ПК 1
31.08.2006 Creative представил широкоэкранный плеер ZEN Vision 1
07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро 3
29.06.2006 RoverMedia Aria DP070FM, DP100FM и DP200FM – тройняшки российского бренда 1
23.06.2006 Макро: как выбрать внешний жесткий диск 1
15.06.2006 Mobitia создала свой Origami 1
06.02.2006 Aspire E659: новый медиацентр Acer на платформе Intel Viiv 1
03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров 1
25.07.2005 Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна 1
07.06.2005 Xoro HSD 4000: новый мультиформатный DVD-проигрыватель 1
08.04.2005 Практика: что нужно знать о картах памяти 2
29.03.2005 Acer обновил линейку ПК 1
10.03.2005 Aspire T620: новый игровой компьютер Acer 1
21.02.2005 HP анонсировал профессиональный фотопринтер Photosmart 8750 1
24.12.2004 "Епос" представил новую технологию восстановления информации с флэш-накопителей 1
26.11.2004 Acer TravelMate 8004LMi – ноутбук для секретной работы 1
04.11.2004 Acer: Покупателю мобильного ПК - MP3-плеер Acer в подарок 1
04.10.2004 Landis&Gyr представила MP3-плеер с картридером 10-в-1 1
01.10.2004 HiTi PhotoPrinter 640PS – минилаб для вашего фотоальбома 1
30.09.2004 Qool QDA-700: первый "пальмовый" смартфон с мегапиксельной камерой 1
30.09.2004 Philips Brilliance 230W - мультимедийный аэродром 1
20.09.2004 HP анонсировала восьмицветный фотопринтер и МФУ 1
20.09.2004 HP Photosmart 375 – фотопечать без проводов 1
15.09.2004 Acer выпустила ноутбуки на базе PCI Express 1
10.09.2004 Epson PictureMate – стильная фотолаборатория 1
09.09.2004 Toshiba представила новые телевизоры и рекордеры 2
02.08.2004 Цифровое фото неистребимо 2
15.07.2004 Acer Aspire 2020 – ноутбук с мультимедийным уклоном 1
12.07.2004 Acer Aspire 1714SMi - ноутбук, который тяжело украсть 1
01.07.2004 Acer анонсировал новые ПК для домашних пользователей 1
15.06.2004 RoverBook Nautilus Z500 – ноутбук с фотоаппаратом 1
26.05.2004 Epson Stylus Photo RX600 - все и сразу! 1
12.05.2004 Edic-mini - руссские миниатюрные цифровые диктофоны 1

Публикаций - 92, упоминаний - 106

Toshiba SmartMEDIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10381 15
Acer Group 2082 12
Toshiba Corporation 2496 8
HP Inc. 4843 8
Microsoft Corporation 20288 6
HP - Hewlett-Packard 3333 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2233 5
Lenovo EMC - Iomega 156 4
Fujifilm 223 4
Samsung Electronics 8405 4
AMD Graphics Product Group - ATI 835 4
Olympus 381 4
Seiko Epson Corporation 754 4
Sony 5126 4
Canon 1149 3
Seagate Technology 615 3
Fujitsu 1450 3
Lexmark 271 3
NTT DoCoMo 1002 2
Western Digital Corporation - WDC 423 2
Rover Computers 324 2
Nvidia Corp 2824 2
SanDisk 266 2
SmartLabs - СмартЛабс 31 2
LaCie 61 1
Digma 62 1
Google LLC 8947 1
Nikon 464 1
LSI Corporation 64 1
VAIO 166 1
BT Group - British Telecommunications 570 1
Polaroid 51 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 246 1
MAS Elektronik AG 174 1
RealNetworks 291 1
Seagate - Maxtor 125 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 1
AMD - Advanced Micro Devices 3372 1
VIA Technologies 265 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 14 1
Dyson 64 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 45
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 36
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3214 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 15
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 13
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 484 13
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2870 12
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 9
Принтер - Printer 220 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 8
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 243 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 6
DDR - Double data rate 1918 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 246 4
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 92 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 4
WMA - Windows Media Audio 877 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 398 3
МФУ - Многофункциональное устройство 718 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 3
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 353 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 930 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 3
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 242 3
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 227 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 446 3
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 446 2
ТВ-тюнер - TV tuner 386 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 193 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 528 2
DivX - видеокодек 335 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 162 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 55
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 402 37
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 8
Acer Aspire - серия ноутбуков 100 6
Intel Centrino 430 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 115 4
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 271 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 4
Intel Celeron - Серия процессоров 879 4
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 170 3
Microsoft Windows XP 2009 3
Linux OS 6968 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 2
Google Android 10807 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 258 2
Nvidia GeForce GTX 2864 2
Intel Pentium III 624 2
ACCESS PalmSource Mail 1 1
Google WideVine 11 1
Microsoft Windows 98 325 1
Microsoft Windows ME 124 1
Cyberlink PowerDVD 37 1
Aspire ТВ-тюнер 1 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 73 1
Canon PIXMA G - Цветной струйный принтер 15 1
Adobe Acrobat Reader 206 1
Microsoft DirectX 566 1
Apple macOS X 1288 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 920 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 210 1
Microsoft Windows Media Player 437 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
Microsoft Word 543 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 529 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 865 1
Apple macOS 1156 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Apple iOS 5791 1
Apple iPad 3269 1
Лаптева Марина 90 3
Ксенин Алекс 310 2
Семенов Александр 86 1
Малафеев Андрей 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 5
Япония 6703 5
Казахстан - Республика 3735 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 3
Азия - Азиатский регион 2863 2
Сингапур - Республика 1407 2
Великобритания - Лондон 1598 2
США - Техас - Хьюстон 118 1
Европа Западная 1190 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 1
Великобритания - Бирмингем 51 1
США - Массачусетс 337 1
Китай - Тайвань 1382 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 1
Ближний Восток 2299 1
Африка - Африканский регион 2321 1
Германия - Федеративная Республика 6766 1
Южная Америка 561 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Америка 906 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1316 1
Южная Корея - Республика 2839 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 1
Европа 6447 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 123 1
Русский язык 1408 1
DigiTimes - Издание 1185 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
The Register 1116 1
CNET - Издание 1546 1
The Inquirer 354 1
Associated Press 1110 1
New Scientist 630 1
IDC - International Data Corporation 4388 4
CeBIT 379 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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