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PMC-Sierra Adaptec

PMC-Sierra - Adaptec


10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage

ом завершении тестирования совместимости новой линейки жёстких дисков MG08 ёмкостью 16 ТБ формата 3,5 дюйма Enterprise Capacity и технологий Microchip Technology (далее — «Microchip»): хост-адаптеров Adaptec (HBA), а также адаптеров резервного массива независимых дисков (RAID). В результате, компании, использующие адаптеры Adaptec Smart Storage, получили возможность устанавливать дис
21.02.2013 Adaptec анонсировала низкопрофильные адаптеры шины с 16 портами и возможностью шифрования данных

ь более 1 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS), обладают пропускной способностью 6,6 Гбит/с, обеспечивают 256-битное AES-шифрование и имеют до 16 портов, сообщили CNews в компании. HBA SAS/SATA Adaptec серий 7H и 6H производства компании Adaptec (Adaptec by PMC) предлагают клиентам возможность подключения жестких дисков (HDD), SSD-накопителей, съемных носителей и ленточн
07.09.2012 PMC анонсировала новую серию 16/24-портовых RAID-контроллеров Adaptec для PCIe Gen3

нсформирующая среды хранения данных, оптические и мобильные сети, анонсировала выпуск RAID-контроллеров SAS/SATA для PCIe Gen3 на большое количество портов с пропускной способностью 6 Гб/с. Семейство Adaptec Series 7 представляет собой RAID-контроллеры, которые дают возможность в полной мере использовать преимущества пропускной способности PCIe Gen3, обеспечивая высокую производительность ш
30.10.2009 Depo выпустила гибридные массивы на базе Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ

та для работы с приложениями с интенсивным чтением, такими как веб-серверы, файл-серверы и базы данных – гибридные высокопроизводительные массивы на базе стандартных серверов Depo Storm с технологией Adaptec MaxIQ. На начальном этапе в качестве аппаратной базы для решений будут использоваться новые двухпроцессорные серверы Depo Storm 3300C3 и Depo Storm 3300V2. Эти решения для обработки и х
16.05.2008 Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня

Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контроллеры Series 2 основаны на двухъядерной архитектуре Adaptec RAID-
18.03.2008 Adaptec представил новые RAID-контроллеры

Adaptec представил линейку контроллеров Adaptec RAID Series 5 Unified Serial - RAID-решения, имеющие до 28 внутренних и внешних портов. Новая линейка создавалась как самое экономически эффективное решение в отрасли, которое упрощает

27.09.2007 Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI

net для приложений, создающих большой поток данных, например, электронная почта, интернет-приложения, Microsoft Exchange и SQL Server. Чтобы удовлетворить нужды растущего рыночного сегмента, Open-E и Adaptec продемонстрировали полную интеграцию RAID-контроллеров Adaptec Unified Serial SATA/SAS и хост адаптеров Adaptec (HBA) с программным обеспечением Open-E iSCSI (Open-E iSCSI
14.09.2007 Adaptec представил новую систему хранения

i в сочетании с поддержкой многоканальности для серверов Windows обеспечивает максимальное время бесперебойной работы критически важных приложений, таких как Exchange или SQL Server. Система хранения Adaptec iSCSI Snap Server 700i Линейка Snap Server 700i состоит из трех 1U 19-дюймовых моделей, предназначенных для монтажа в стойку. В них используются современные технологии Adaptec RA
29.06.2007 Adaptec развивает дистрибуцию в Южной Европе: новое назначение

Компания Adaptec, специализирующаяся в области решений для хранения данных, сегодня объявила о назначении Дэниела Хернандеса (Daniel Hernandez) на должность менеджера по дистрибуции в Южной Европе. Г-н

29.06.2007 Adaptec назначил вице-президента по международным продажам

Adaptec объявил о назначении Джареда Питерса на должность вице-президента по международным продажам. Г-н Питерс проработал в Adaptec 14 лет, ранее он занимал должность директора по продажам в Азии. В новой должности г-н Питерс займется разработкой и развитием стратегии продаж продуктов Adaptec в Европе и Азии

15.06.2007 Adaptec и Intel объединят усилия для разработки RAID-решений

ений. Сотрудничество объединит мощное и гибкое семейство процессоров Intel IOP 34x Storage, предоставляющее многопротокольную поддержку и продвинутую защиту данных разным платформам, и три технологии Adaptec: архитектуру Unified Serial с поддержкой дисков Serial ATA (SATA) и Serial Attached SCSI (SAS), ARC RAID-стек и программный прикладной интерфейс (API) StorLib Management. Ожидается, что
26.03.2007 Adaptec выпустил самую широкую линейку RAID-контроллеров

ючения по интерфейсу PCI Express (PCIe). Новая линейка включает пять разных продуктов: 4- и 8-портовые низкопрофильные устройства, а также единственные в отрасли 12- и 16-портовые модели. Контроллеры Adaptec Unified Serial RAID подходят для задач, требующих большой пропускной способности: медиасерверов, баз данных электронной почты и серверов приложений. Они обеспечивают повышенную производ
12.01.2007 Adaptec назначил менеджера по продажам продукции Snap Server в EMEA

Adaptec объявил о назначении Майка Коллинза (Mike Collins) на должность менеджера по оптовым продажам Adaptec Storage Solutions Group (включающую признанные решения Snap Server для сетевого хранения данных) в регионе EMEA. Основной задачей Коллинза будет создание новой команды Adaptec по
12.12.2006 В Adaptec произошли кадровые назначения

л об укреплении положения на российском рынке, назначив Алексея Иванова менеджером по развитию бизнеса и Дмитрия Зотова инженером (Field Applications Engineer). Эти два назначения отражают стремление Adaptec поддержать местную команду в работе с российскими потребителями. Как менеджер по развитию бизнеса в России Алексей Иванов будет отвечать за рост количества российских OEM, розничных ком
20.11.2006 Adaptec выпустила новые контроллеры

Компания Adaptec, объявила о выпуске Adaptec Serial ATA 1220SA и 1430SA, двух HostRAID-контроллеров с поддержкой новейшего интерфейса PCIe от Intel. Оба контроллера могут использоваться как загру
05.12.2005 Adaptec обновила GuardianOS

Компания Adaptec, производитель средств хранения данных, объявила о выпуске версии 4.0 операционной системы GuardianOS на базе Linux для технологии Snap Server. GuardianOS является унифицированной платф
18.04.2005 Adaptec представил первые SCSI RAID адаптеры на основе RAID-on-Chip

Компания Adaptec анонсировала два новых SCSI RAID адаптера 2230SLP и 2130SLP.Это первые на рынке одно и двухканальные Ultra320 SCSI адаптеры на основе технологии RAID-on-Chip (ROC) и с поддержкой переда
22.07.2004 Adaptec купил компанию Snap Appliance

Североамериканская корпорация Adaptec сообщила о покупке компании Snap Appliance, поставляющей решения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки оценивается примерно в $100 млн. Тем самым Adaptec сделал попытк
09.07.2004 Новое соглашение c IBM принесет Adaptec $150 млн.

Компания Adaptec сообщила о планах лицензирования и приобретения интеллектуальной собственности в области защиты данных на RAID, а также некоторых продуктов и опыта внедрения технологий RAID у компании

21.05.2004 Adaptec, Supermicro и True System представили новый подход к созданию серверов

Компании Adaptec, Supermicro и True System представили на днях свое собственное видение сервера ближайшего будущего. Воплощая в жизнь самые последние концептуальные решения в области создания серверных

06.04.2004 Adaptec анонсировал новые RAID-контроллеры с интерфейсом Serial ATA

Компания Adaptec анонсировала в России новые 8- и 16-портовые RAID-контроллеры с интерфейсом Serial ATA - 2810SA и 21610SA. Бюджетный 8-портовый RAID-контроллер Adaptec 2810SA подходит для сервер
02.04.2004 Adaptec разработал массивы для резервирования данных с ноутбуков

Компания Adaptec сообщила о разработке специализированного дискового массива Adaptec File Saver ESA1500, который позволяет автоматически создавать резервные копии не подлежащих стандартному резер
26.02.2004 Adaptec приобрел поставщика ПО для систем хранения данных

Компания Adaptec сообщила о приобретении компании Elipsan Limited, поставщика программного обеспечения для сетевых систем хранения данных. Сумма сделки составила $19,5 млн. Программное обеспечение Elips
19.02.2004 Adaptec представил новые сетевые системы хранения данных

Компания Adaptec сообщила о выпуске новых систем хранения данных - Adaptec iSA1500 и Adaptec FS4500 и FS4100, - которые позволяют создавать экономичные сетевые хранилища данных для приложе
10.02.2004 Оборот Adaptec в 3 квартале составил $115,1 млн.

Компания Adaptec сообщила о результатах работы Adaptec в 3 квартале 2004 финансового года, завершившемся 31 декабря 2003 года. Оборот компании составил $115,1 млн. Для сравнения, оборот за аналог
30.01.2004 Asustek и Gigabyte переходят на решения Adaptec Serial ATA RAID

Компания Adaptec сообщила о том, что ведущие производители материнских плат: компании Asustek, Gigabyte, Supermicro и Tyan – при проектировании материнских плат следующего поколения будут использовать н
20.01.2004 Adaptec выпустил новую систему хранения данных

Компания Storus, дистрибьютор систем хранения данных, представляет новую систему хранения данных Adaptec FS4500 Fibre toSATA RAID с интерфейсом 2Gbit/s Fibre Channel и жесткими дисками Serial ATA. Система предназначена для приложений видео, полиграфии, архивов электронных документов, CAD,

14.01.2004 Adaptec iSA1500 - уже в России

Компания Adaptec представила новую подсистему хранения данных iSCSI — Adaptec iSA1500. Плотность хранения данных может достигать до 1 Тб в одном четырехдисковом устройстве форм-фактора 1U. В
04.12.2003 Adaptec расширяет присутствие в России

Компания Adaptec, производитель средств доступа к устройствам хранения данных, объявила о назначении Александра Мискина на должность регионального директора Adaptec в России. Г-н Мискин будет отв
04.11.2003 Adaptec подвел итоги 2 квартала 2004 финансового года

Компания Adaptec представила финансовые итоги 2 квартала 2004 финансового года (завершился 30 сентября 2003 года). Чистый доход от продаж за 2 квартал составил $109,2 млн. Для сравнения, доход от продаж
09.07.2003 Adaptec представил новый RAID-контроллер

Компания Adaptec сообщила о выпуске нового RAID-контроллера с интерфейсом Serial ATA. Новый контроллер Serial ATA RAID 2410SA предназначен для рабочих станций класса high-end и серверов начального уровн
01.07.2003 Adaptec купил у Intel компанию

Представители компании Adaptec сообщили о приобретении компании ICP vortex Computersysteme GmbH, поставщика продуктов в области защиты данных в Европе. До настоящего времени ICP vortex был непрямым филиалом компании

27.05.2003 Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP

Корпорация Adaptec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft
27.05.2003 Adaptec и Microsoft продемонстрировали новую технологию разгрузки TCP/IP

Корпорация Adaptec сообщила сегодня о проведении совместной с компанией Microsoft демонстрации технологии разгрузки TCP/IP на основе сетевой интерфейсной платы (NIC) Adaptec и архитектуры Microsoft
29.04.2003 Adaptec представил решение для систем хранения данных в IP-сетях

Корпорация Adaptec сообщает о начале поставок первого в отрасли решения для систем хранения данных в IP-сетях с применением технологии ASIC, основанного на собственной технологии iSCSI (Internet SCSI). Си
23.04.2003 Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения

едоставляя разработчикам возможность создавать системы меньшего форм-фактора. Системы хранения данных на Serial Attached SCSI обеспечивают скорость передачи данных в 3 Гб/с. Но представители компании Adaptec заявили, что собираются использовать технологию Raid для увеличения скорости до 12 Гб/с в ресурсоемких приложениях типа магистрального хранения данных или обработки видео. Инициатива, о
23.04.2003 Adaptec возглавил инициативу по продвижению SCSI нового поколения

едоставляя разработчикам возможность создавать системы меньшего форм-фактора. Системы хранения данных на Serial Attached SCSI обеспечивают скорость передачи данных в 3 Гб/с. Но представители компании Adaptec заявили, что собираются использовать технологию Raid для увеличения скорости до 12 Гб/с в ресурсоемких приложениях типа магистрального хранения данных или обработки видео. Инициатива, о
22.10.2002 Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID

а модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320 SCSI обеспечивают производительность, необходимую для требовательных к полосе пропускания приложений типа технологий сетевого хранения, редактирования видео и видеоконференций,
19.08.2002 Seagate и Adaptec продемонстрировали новую технологию хранения данных

Компании Seagate и Adaptec продемонстрировали на только что завершившейся в Вашингтоне выставке SAN East 2002 готовое решение на базе дисковых накопителей Cheetah со скоростью вращения 10000 и 15000 об/мин и котр
19.10.2001 Adaptec выпустила первые микросхемы iSCSI

Компания Adaptec начала принимать заказы на чипы, реализующие протокол iSCSI. Пока речь не идет о готовых контроллерах, поэтому поставки идут только разработчикам оборудования, по информации www.infosan

Публикаций - 116, упоминаний - 116

PMC-Sierra упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 37
IBM - International Business Machines Corp 9206 20
Seagate Technology 717 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 19
Cisco Systems 4914 16
HP - Hewlett-Packard 3508 15
HP Inc. 5559 15
Microsoft Corporation 23868 14
SAS Institute 899 13
Western Digital Corporation - WDC 526 11
HP 3Com 652 9
Philips 2032 8
AMD - Advanced Micro Devices 3852 8
Canon 1374 8
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic 122 8
Fujitsu 1909 8
Seagate - Maxtor 141 8
Supermicro 96 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 7
Toshiba Corporation 2856 7
Brunen IT Group - Belinea 82 7
HP Compaq Computer Corp 1648 7
Xerox 1120 7
Seiko Epson Corporation 822 7
Эримекс - Erimex 97 7
Dell EMC 4946 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 7
WFM Generators 6 6
Visioneer Inc 20 6
Iiyama 87 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 88 6
Roxio - RoxioLabs 45 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
Oracle - Sun Microsystems 2171 6
Oracle Corporation 6389 5
QLogic 71 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 3 5
Sony 6428 5
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 5
ОСК - Адмиралтейские верфи 1 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 1 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 6
Ростатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 6
Петровский народный банк 2 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 5 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 6
Открытие ФК - Росгосстрах 299 6
Северсталь ПАО - Severstal 377 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Merrill Lynch 1 3
Prudential Financial 52 2
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 2
McDonald’s - Макдоналдс 149 2
Boeing 938 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 196 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 2
Charles Schwab 83 2
Меркури - Mercury 232 2
Caterpillar - Катерпиллар 85 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 17 1
McMillan Financial 31 1
Россети Ленэнерго 68 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 9 1
101Hotels.com 3 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 105 1
eBay Inc 1571 1
Apax Partners 20 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 7
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 35 6
Федеральное казначейство России 1592 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 2 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 12 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 52 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 5
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 2 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 41
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 596 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 26
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 990 26
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 273 25
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 48 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 20
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 486 15
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 781 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 13
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 612 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 11
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 285 10
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 584 10
SCSI Ultra320 38 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3292 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 599 8
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 363 8
Масштабируемость - Scalability 2151 8
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 9 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 6
DDR - Double data rate 1970 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 5
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 5
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 5
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 47 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 621 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 5
Microsoft Windows 14705 14
Microsoft Windows 2000 940 13
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 7
Microsoft Windows 95 336 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 6
Eaton Powerware ИБП 58 6
Linux OS 8523 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 4
Microsoft SQL Server 1259 3
Adaptec Ultra320 SCSI 4 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 383 3
Microsoft Windows NT 685 3
Adaptec Storage Manager 4 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 3
Apache OpenOffice Writer 47 2
Intel Pentium III 675 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 188 2
Intel Itanium 609 2
Apple macOS 1792 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 2
Microsoft Windows XP 2054 2
Lenovo EMC - Iomega QuikSync 3 2
Microsoft Exchange 1305 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 356 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 349 1
Hitachi FST 1 1
Intel Xeon DP 4 1
Dell Wyse 37 1
Oracle StorageTek 71 1
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Aladdin eSafe 37 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 36 1
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Microsoft Windows XP Home 1 1
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Hogan Art - Хоган Арт 0 2
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
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Павельев Николай 1 1
Золотов Дмитрий 1 1
Lutz Gordy - Лутц Горди 1 1
Strazsheim Donald - Страсхейм Дональд 1 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 1
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Зотов Дмитрий 7 1
Изумрудов Олег 27 1
Кузьмин Сергей 35 1
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Шишкин Александр 3 1
Сидоренко Сергей 8 1
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Антич Антон 19 1
Муромец Юлия 28 1
Слинько Владимир 6 1
Городничий Виктор 8 1
Лем Станислав 7 1
Иванов Алексей 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 26
Европа 11993 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 10
Германия - Федеративная Республика 8772 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 154 6
США - Мэриленд - Балтимор 122 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 507 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 2
Япония 10469 2
Китай - Тайвань 1755 2
США - Калифорния 3459 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Ирак - Республика 658 2
США - Массачусетс 474 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 1
Европа Северная - Скандинавия 474 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 398 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 376 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 366 1
Португалия - Португальская Республика 775 1
Литва - Литовская Республика 562 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 258 1
Европа Центральная 240 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 79 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 1
Германия - Бавария - Мюнхен 420 1
Южная Корея - Республика 4473 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 78 1
США - Мичиган 215 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 1
Бразилия - Федеративная Республика 1965 1
США - Вирджиния - Виргиния 189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 96 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 4
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 3
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 269 3
Металлы - Золото - Gold 367 3
Internet Economy - Интернет-экономика 10 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 2
Аудит - аудиторский услуги 1047 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 1
Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 119 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 0 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 13 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - продолжительность жизни 12 1
Металлы - Платина - Platinum 95 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 1
Кремний - Silicium - химический элемент 962 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 750 1
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Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 124 1
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 4
CNET Networks - CNET News 1604 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 2
Dow Jones - MarketWatch 269 2
VNUNet.com 214 2
SiliconValley.com - SV.com 111 2
Mercury News 37 2
ZDnet 598 1
Silicon 511 1
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Internet Stock Report 992 4
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S&P 500 101 1
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Gartner - Giga Information Group 32 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 263 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 73 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
Intel Developer Forum - IDF 240 3
CeBIT 445 2
LinuxWorld 53 1
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