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Kaspersky GReAT TinyCheck



26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО 1
09.12.2024 Злоумышленники крадут Telegram-аккаунты пользователей под видом предложения бесплатной фотосъёмки 1
03.12.2024 Альянсы хактивистов, ИИ и вредоносное ПО на новых языках: «Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибератак в 2025 году 1
27.11.2024 «Лаборатория Касперского»: на четверть выросло количество российских пользователей, столкнувшихся со сталкерскими программами в 2024 году 1
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 1
21.11.2024 «Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак 2
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала 1
06.11.2024 «Лаборатория Касперского»: троянец SteelFox крадёт данные российских пользователей и использует их устройства для майнинга криптовалюты 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram 1
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты 1
23.10.2024 Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки 1
18.10.2024 Четверть россиян не уверены в безопасности созданных ими паролей 1
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке 1
14.10.2024 От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
20.09.2024 У вас завелась крыса: троянец SambaSpy атакует сотрудников компаний в Италии 1
06.09.2024 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за госорганизацией на Ближнем Востоке 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
26.08.2024 Под видом YouTube для Windows злоумышленники распространяют майнер 1
22.08.2024 Мифы и легенды современности: «Лаборатория Касперского» изучила, как изменились цифровые суеверия россиян 1
08.08.2024 Злоумышленники атакуют российские госучреждения через «Живой Журнал» 1
02.08.2024 «Сам себе режиссер»: злоумышленники научились делать собственные модификации программ-вымогателей с помощью готовых решений 1
13.03.2024 15% россиян сталкивались с онлайн-слежкой со стороны новых романтических партнёров 1
05.05.2023 «Лаборатория Касперского»: треть россиян наблюдают за бывшими партнёрами в социальных сетях 1
03.03.2021 «Лаборатория Касперского» подвела итоги борьбы со сталкерским ПО в 2020 году 1
25.11.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила новый инструмент для борьбы со сталкерским ПО 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Kaspersky GReAT TinyCheck и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 28
Telegram Group 1983 5
Coalition Against Stalkerware 9 4
GitHub 814 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
Google LLC 11775 2
OpenAI 217 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Dropbox 498 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
T.Hunter 36 1
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 1
Цифра ГК 2426 1
Код Безопасности 616 1
JetBrains 66 1
DeathStalker - Хакерская группировка 3 1
QRate - КуРэйт 30 1
КуБорд - ОКТ 4 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Anthropic 11 1
Microsoft Corporation 24625 1
Unsplash 763 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 25
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 7
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Google Android устройства-девайсы 720 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 135 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Google Android 13994 5
Microsoft Windows 15657 5
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 4
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 4
Linux OS 9937 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 2
OpenAI ChatGPT 339 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 33 2
Kaspersky Internet Security 457 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Kaspersky Who Calls 40 1
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 23 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 34 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 17 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Microsoft Skype 2067 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Шишкова Татьяна 13 8
Галов Дмитрий 41 5
Кузнецов Игорь 14 3
Ермолаева Анастасия 2 2
Чебышев Виктор 16 1
Шингарёва Кристина 2 1
Лосюкова Мария 5 1
Ложкин Сергей 43 1
Пермяков Руслан 19 1
Скулкин Олег 37 1
Ларин Борис 6 1
Бедеров Игорь 54 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Амиров Руслан 3 1
Полунин Сергей 8 1
Кучерин Георгий 2 1
Макаров Валентин 220 1
Лашин Ренат 69 1
Гончаров Андрей 5 1
Дбар Федор 35 1
Воробьев Павел 3 1
Огнев Василий 6 1
Сафиуллин Роман 2 1
Безвершенко Леонид 8 1
Бердников Василий 3 1
Кокорева Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
Бразилия - Федеративная Республика 2362 4
Индия - Bharat 5433 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа 21767 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Ближний Восток 2943 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Малайзия 865 2
Япония 13282 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Америка Латинская 1812 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Китай - Тайвань 3984 1
Испания - Королевство 3706 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Филиппины - Республика 564 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Индонезия - Республика 957 1
Израиль 2730 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Колумбия - Республика 528 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 4
Энергетика - Energy - Energetically 5083 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
НКО - Некоммерческая организация 500 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Латинский алфавит 189 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Киберучения 92 1
Английский язык 6634 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
AV-Comparatives 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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