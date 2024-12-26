Kaspersky GReAT TinyCheck
Kaspersky GReAT TinyCheck и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 763 2
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|ГПБ - Газпромбанк 1084 1
|Шишкова Татьяна 13 8
|Галов Дмитрий 41 5
|Кузнецов Игорь 14 3
|Ермолаева Анастасия 2 2
|Чебышев Виктор 16 1
|Шингарёва Кристина 2 1
|Лосюкова Мария 5 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Скулкин Олег 37 1
|Ларин Борис 6 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Амиров Руслан 3 1
|Полунин Сергей 8 1
|Кучерин Георгий 2 1
|Макаров Валентин 220 1
|Лашин Ренат 69 1
|Гончаров Андрей 5 1
|Дбар Федор 35 1
|Воробьев Павел 3 1
|Огнев Василий 6 1
|Сафиуллин Роман 2 1
|Безвершенко Леонид 8 1
|Бердников Василий 3 1
|Кокорева Ксения 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.