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Элемент ГК Микрон MIK MIK32 Амур


MIK32 АМУР - первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V – предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.


27.12.2024 Премьера «Амура» на Ozon: отладочная плата DIP-MIK32 «Микрона» в розничной продаже 2
26.12.2024 Российская система динамического моделирования Engee успешно протестирована на микроконтроллере «Амур» «Микрона» 4
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 2
11.11.2024 «Микрон» запустил интернет-сервис техподдержки клиентов 1
29.10.2024 «Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур» 2
15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию 1
04.09.2024 МГПУ и «Микрон» готовят инженеров для отечественной радиоэлектроники 2
19.07.2024 «Аквариус» строит серверы на российских микроконтроллерах с ядром RISC-V 2
16.07.2024 На мощностях GS Group собраны первые 100 тыс. микроконтроллеров «MIK32 Амур» 2
06.06.2024 «Микрон» поддержал программу Альянса RISC-V 2
06.05.2024 «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград 2
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 2
18.04.2024 Новинка «Микрона»: ПЛК на Амуре для автоматизации критических инфраструктур 2
02.04.2024 В России растет локализация производства вычислительной техники 1
21.03.2024 «Микрон» запустил 2 сборочных линии при поддержке ФРП 1
28.02.2024 Российский производитель требует миллионы у блогера, который нашел в его мониторах «бесполезный» российский чип, «добавленный для попадания в реестр» 2
26.02.2024 «Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V 2
20.02.2024 «Микрон» начинает массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур» 1
28.07.2023 Отечественная ЭКБ для отечественного банкомата: «САГА технологии» и Микрон подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 19, упоминаний - 34

Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 16
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 3
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BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
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