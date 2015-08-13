Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РусславБанк
РСБ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 248
РусславБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 7
|Федеральное казначейство России 766 1
|World Bank Group - Всемирный банк 129 1
|Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
|Фролова Светлана 41 38
|Абрамейцев Алексей 17 9
|Ефремов Игорь 6 4
|Нестеров Сергей 11 4
|Бунто Алексей 5 3
|Мочальников Алексей 10 2
|Крысина Ольга 109 2
|Козлов Михаил 153 2
|Глазачев Иван 21 1
|Строгалин Алексей 3 1
|Викторов Алексей 9 1
|Емельянников Михаил 33 1
|Баканов Александр 1 1
|Голованов Александр 1 1
|Касперская Наталья 197 1
|Достов Виктор 18 1
|Солонин Сергей 82 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Федосеев Михаил 12 1
|Лукацкий Алексей 67 1
|Теличева Наталья 125 1
|Лютиков Виталий 17 1
|Волков Алексей 26 1
|Казаков Александр 36 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Грибов Андрей 62 1
|Павлов Олег 10 1
|Ремень Виктор 8 1
|Савельев Сергей 8 1
|Кубасов Сергей 3 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Асратян Петр 35 1
|Анохин Сергей 40 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Лагуткин Олег 15 1
|Ким Дмитрий 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759653, в очереди разбора - 663343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759653, в очереди разбора - 663343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru