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РусславБанк
РСБ


13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
24.06.2015 Как Qiwi покупала «Рапиду» и Contact 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
15.01.2015 Карты UnionPay можно бесплатно пополнить в пунктах Contact 2
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 2
15.12.2014 Денежные переводы Contact стало возможно получать в сети Prabhu Money Transfer 2
03.12.2014 Банк «Тульский Промышленник» стал участником платежной системы Contact 1
24.11.2014 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру «Русславбанка» 3
12.11.2014 Система Contact вышла на рынок денежных переводов Японии 1
11.11.2014 К системе Contact подключилась микрофинансовая организация «Растороп» 1
27.10.2014 Contact и Ria Financial Services расширили сервис отправки переводов в Россию 1
22.09.2014 Система Contact запустила сервис выплаты переводов в Германии по почтовому извещению 2
17.09.2014 «Тюменьагропромбанк» стал участником платежной системы Contact 1
29.08.2014 НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact 2
27.08.2014 Сервис «Contact-Счет» стал доступен в Израиле 2
26.08.2014 Система Contact запустила идентификацию клиентов онлайн-сервиса БКИ «Эквифакс» 2
13.08.2014 Contact подключила абонентов Tele2 к услуге денежных переводов на базе платформы «Mobi.Деньги» 1
08.08.2014 МДО «Хумо» — новый партнер системы Contact в Таджикистане 1
25.07.2014 Кошельки Europlat Online теперь можно идентифицировать в пунктах Contact 1
24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista 2
24.07.2014 Клиенты «Банка Гагаринский» теперь могут оплачивать кредиты и пополнять счета с помощью Contact 2
21.07.2014 Банки финансовой группы «Лайф» возобновили оказание услуг в рамках системы Contact 1
09.07.2014 Платежные системы «Рапида» и Contact создадут холдинг 2
28.05.2014 Система Contact запустила сервис оплаты госуслуг 2
26.05.2014 «Русславбанк» интегрировал клиринг Contact с платежным шлюзом Visa Direct API 4
23.05.2014 «Русславбанк» выполнил проект по централизации ИТ-инфраструктуры 3
16.05.2014 Платежные системы Contact и «Рапида» договорились о стратегическом сотрудничестве 1
05.05.2014 Система Contact открыла первый специализированный офис в Молдавии 1
25.04.2014 ИС «Русславбанка» сертифицированы на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 3
14.04.2014 Система Contact запустила новую услугу денежных переводов в Bank of China 1
08.04.2014 Система Contact приступила к выдаче займов Webbankir 2
31.03.2014 Банк Qazaq Banki подключился к платежной системе Contact 2
28.03.2014 Платежи по системе Contact стали доступны в отделениях УБРиР 2
18.03.2014 Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей Rapida Online 1
12.03.2014 Клиенты «Денег Mail.Ru» теперь могут отправлять денежные переводы по системе Contact по России 2
06.03.2014 К системе Contact подключилась микрофинансовая организация «Е заем» 1
27.02.2014 Система Contact расширяет свое присутствие в странах Азии 2
25.02.2014 Микрозаймы Vivus стали доступны в пунктах системы Contact 2
21.02.2014 К системе Contact подключился новый участник в Латвии 1
19.02.2014 Система Contact расширила сеть пунктов обслуживания в Кыргызстане 2

Публикаций - 147, упоминаний - 248

РусславБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Инфосистемы Джет 675 1
Weblink International 3 1
Орбита 23 1
Ponemon Institute 65 1
Fujitsu 740 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Huawei 2730 1
VMware 1829 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 1
ICL Services 51 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
HP Inc. 2905 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Qiwi 783 22
Visa International 1345 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Рапида НКО - платежные система 71 5
Альфа-Банк 1123 4
Русский стандарт Банк 302 3
ВТБ24 583 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Согласие СК 44 2
Бинбанк 184 2
Открытие ФК 538 2
American Express 172 2
Ингосстрах СПАО 210 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Diners Club International - платёжная система 52 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Уралсиб Банк 389 1
Юнистрим - Unistream 167 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Укргазпромбанк 2 1
Газпром нефть 382 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Локо-Банк 31 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 17 1
MoneyGram 24 1
Expressbank 2 1
ПриватБанк 177 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 7
Федеральное казначейство России 766 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 36 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
БКИ Эквифакс Кредитная история онлайн 4 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5741 1
Google Android 10750 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Skype 1467 1
Intel Express 3 1
Qiwi Терминалы 100 1
Dell EMC VNX 32 1
MasterCard MoneySend 39 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Фролова Светлана 41 38
Абрамейцев Алексей 17 9
Ефремов Игорь 6 4
Нестеров Сергей 11 4
Бунто Алексей 5 3
Мочальников Алексей 10 2
Крысина Ольга 109 2
Козлов Михаил 153 2
Глазачев Иван 21 1
Строгалин Алексей 3 1
Викторов Алексей 9 1
Емельянников Михаил 33 1
Баканов Александр 1 1
Голованов Александр 1 1
Касперская Наталья 197 1
Достов Виктор 18 1
Солонин Сергей 82 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Кузнецов Андрей 30 1
Федосеев Михаил 12 1
Лукацкий Алексей 67 1
Теличева Наталья 125 1
Лютиков Виталий 17 1
Волков Алексей 26 1
Казаков Александр 36 1
Ананьин Алексей 60 1
Педоренко Андрей 41 1
Грибов Андрей 62 1
Павлов Олег 10 1
Ремень Виктор 8 1
Савельев Сергей 8 1
Кубасов Сергей 3 1
Харламов Дмитрий 7 1
Асратян Петр 35 1
Анохин Сергей 40 1
Вагизов Руслан 13 1
Кузнецов Александр 75 1
Шевченко Владимир 135 1
Лагуткин Олег 15 1
Ким Дмитрий 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 32
Европа 3745 21
Украина 3361 19
Индия - Республика 2169 18
Турция - Турецкая республика 952 17
Таджикистан - Республика 434 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Казахстан - Республика 2627 6
Украина - Киев 464 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 6
Азия - Азиатский регион 1513 6
Италия - Итальянская Республика 1381 5
Армения - Республика 688 4
Таджикистан - Душанбе 24 4
Ближний Восток 1471 4
Узбекистан - Республика 822 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
Грузия 691 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Египет - Арабская Республика 368 3
Марокко - Королевство 75 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 3
Тунис - Тунисская Республика 77 3
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 3
Африка 1487 3
ДНР - Донецк 51 3
Россия - Симферополь 115 3
Молдавия - Республика Молдова 428 3
Казахстан - Алматы 261 3
Азербайджан - Баку 73 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Израиль 719 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Digital October - конференционное пространство 86 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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