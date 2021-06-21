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Технополис GS


21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок 2
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
07.08.2020 Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким 1
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
13.07.2020 В России появился первый отечественный SSD-накопитель 1
04.03.2020 GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД 1
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области 1
14.03.2019 Обоснована полная бесполезность SSD и накопителей рекордной емкости 1
21.02.2018 Началось производство первых российских SSD-накопителей 2
20.02.2018 GS Group запустила массовое производство первых российских SSD 3
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ 1
25.04.2017 В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности 3
05.04.2017 GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей» 1
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP 1
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 1
06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город» 2
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса 2
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 4
02.03.2016 GS Group помог одаренным детям из Калининградской области разработать «Химчистку для микроэлектроники» 1
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии» 2
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России 1
15.10.2015 В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок 1
12.10.2015 Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании 8
30.07.2015 Новая приставка-сервер General Satellite увеличит число мобильных телезрителей 1
22.07.2015 GS Group выбрал Orange Business Services для создания телеком-инфраструктуры нового оператора связи «Глобалком» 1
16.03.2015 GS Group открыл завод по утилизации электроники в Туле 1
13.03.2015 «Фулджи» обеспечит рост контрактного производства электроники в «Технополисе GS» 2
06.06.2014 GS Nanotech и ПетрГУ вместе готовят специалистов в сфере высоких технологий 1
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр? 2
09.07.2013 GS Group направит 1,5 млрд руб. на финансирование венчурных проектов 2
14.05.2013 «Дженерал Сателайт» выходит на международный рынок под брендом GS Group 1

Публикаций - 39, упоминаний - 61

Технополис GS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GS Group - General Satellite 146 22
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 9
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 2 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
DCLab Карелия 1 1
Google LLC 7177 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Seagate Technology 286 1
Fujitsu 747 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Микрон - Micron 365 1
Intel Corporation 4204 1
Facebook 3768 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Samsung Electronics 5730 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Yamaha 39 1
Нейроквантум 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2208 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
NAND flash memory - Флеш-память 206 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
MEMS - Microelectromechanical systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 15 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
DDR - Double data rate 1077 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 2
Intel Core - Семейство процессоров 864 1
3D NAND flash memory 83 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Intel H310 Chipset 5 1
DEPO Computers - Depo Neos MF - серия моноблочных компьютеров 3 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 1
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 2 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Безруков Андрей 26 9
Масленников Евгений 7 5
Боярков Федор 7 4
Мартынов Андрей 4 2
Попов Александр 26 1
Крикушенко Владимир 1 1
Репка Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ким Олег 1 1
Ткаченко Андрей 14 1
Россия - Калининградская область 542 31
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - Калининградская область - Гусев 56 11
Восточная Европа 1691 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Великобритания - Лондон 828 1
Арктика 141 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Петрозаводск 153 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Digitimes 12 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
CNews AWARDS 292 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CSTB Telecom & Media 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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