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Технополис GS
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Публикаций - 39, упоминаний - 61
Технополис GS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Русагро Группа Компаний 139 1
|Yamaha 39 1
|Нейроквантум 1 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
|Правительство РФ 2208 2
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
|JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
|АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
|Безруков Андрей 26 9
|Масленников Евгений 7 5
|Боярков Федор 7 4
|Мартынов Андрей 4 2
|Попов Александр 26 1
|Крикушенко Владимир 1 1
|Репка Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ким Олег 1 1
|Ткаченко Андрей 14 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770063, в очереди разбора - 673745.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770063, в очереди разбора - 673745.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru